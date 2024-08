Una nueva filtración de PS5 Pro desvela su diseño definitivo y una inminente fecha de presentación oficial

Billbil-kun es el nombre de una conocida fuente del sector que, a diferencia de muchos otros, no es un insider de la industria, sino alguien que se dedica a recopilar información en tiendas online y webs. Es así como ha llegado a datos sobre la nueva Playstation 5 Pro, la esperada consola de Sony que mejorará la potencia de la consola actual de la compañía. Se trata de una filtración que podremos ver confirmada o desmentida en poco tiempo, ya que según él mismo, Sony tiene previsto anunciarla en la primera mitad de septiembre.

La consola, que se llamará oficialmente PS5 Pro, tiene un diseño muy similar a la reciente PS5 Slim, solo que en vez de una línea negra atravesando la carcasa, tiene tres. El grosor de la Pro está en un punto intermedio entre la Slim y la consola clásica y parece que solo dispondrá de modelo de color blanco. Como no ha podido mostrar el diseño porque tiene una marca de agua, ha dibujado él mismo un boceto de la consola según las imágenes de las que dispone, que es la ilustración que podéis ver sobre estas líneas.

La información y los diseños que Billbil-kun ha visto no muestran un lector de disco, así que de momento no se puede confirmar si habrá modelo con y sin lector, o si el lector que Sony vende aparte para Slim servirá también para esta nueva consola. De momento no hay especificaciones técnicas adicionales, así que las últimas filtraciones sobre el particular siguen vigentes.

Lo que tampoco tenemos de momento es un precio definitivo, que sin duda es el aspecto que interesa más a muchos jugadores. Hace unos días, Insider Gaming filtró que Sony preparaba a finales de septiembre un nuevo State of Play que posiblemente incluirá información sobre la nueva consola, así que con estas especificaciones y aspecto o no, todo apunta a que pronto saldremos de dudas sobre las características de PS5 Pro.

Cabecera | Billbil-kun

En Xataka | Solo un juego en toda la historia de Playstation 5 cumplía esta promesa de la caja, y por eso Sony ha acabado retirándola