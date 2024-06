Sony retira sin avisar uno de los detalles más polémicos de las cajas de Playstation: la mención al 8K

A medio camino entre la estrategia de marketing capaz de vender hasta lo más intangible y la publicidad abiertamente engañosa, el logo de 8K siempre había estado presente en las cajas de Playstation 5, desde el lanzamiento de la consola de Sony en noviembre de 2020. Ahora, Sony ha decidido retirarlo sin avisar de las cajas nuevas de la misma. Por supuesto, los aficionados se han dado cuenta.

John Linneman, miembro de la veterana web especializada en análisis técnicos Digital Foundry, es quien ha dado el aviso desde su cuenta de Twitter, y subraya que es algo que Sony debería haber hecho hace años. Añade además que no entiende por qué se ha mantenido tanto tiempo cuando el 8K "no solo no está disponible para estas máquinas (dejando aparte 'The Touryst'), sino que las pantallas de 8K no son deseables".

Esto último lo dice porque, tal y como aclara en otro tuit, el refresco máximo de las 8K es de 60hz, no se produce contenido para esas pantallas (con lo que todo el contenido se escala) y si se ve a cierta distancia, los píxeles extra no se distinguen. En cualquier caso, como afirma Linneman, solo un juego ha llegado a usar el 8K, 'The Touryst', un juego de 2019 que pasó sin pena ni gloria y que desaprovechaba las teóricas posibilidades del 8K con unos sencillos gráficos tipo voxel.

Otro motivo para la desaparición del logo de 8K de las cajas es que, tal y como se ha rumoreado, posiblemente sea la futura PS5 Pro la que permita resoluciones de 8K. Lo conseguiría mediante la tecnología PSSR, capaz de reescalar resoluciones y tasas de FPS más elevadas. Lo que parece estar más o menos claro es que, pese a las promesas iniciales, la PS5 original se quedará a medio camino de la ansiada resolución 8K.

