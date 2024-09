En plena época de juegos eternos o como servicio, 'Space Marine 2' y sus mecánicas pasadas de moda me ha devuelto la ilusión

Llevo toda la vida jugando a videojuegos. Tengo la suerte de haberme criado en un hogar en el que el PC fue la plataforma principal y en el que se podía compartir esa forma de entretenimiento con el resto de la familia. Poco a poco fueron entrando las consolas en casa y, en cuanto tuve posibles económicos, fui yo el que siguió engordando la lista de hardware y videojuegos en el hogar. Me gustan todas las plataformas, casi todos los géneros y me lo paso pipa con los videojuegos. Mejor dicho: me lo pasaba pipa.

De unos años a esta parte, los videojuegos ya no me llaman tanto. No, no creo que los de ahora sean peores, simplemente no tengo tiempo para trabajar, socializar y, además, tener un segundo trabajo en un juego cuya campaña dura 50 horas -como mínimo- y la mitad de las misiones de recadero aportan poco.

Y me encanta el multijugador, pero no el multijugador actual en el que todos los juegos son muy parecidos y donde ya no se curran una ambientación, ya que todo son skins, pases de temporada y más skins. 'Battlefield 1' fue el último gran multijugador que disfruté y tengo muchísimas ganas del 'Delta Force' que ya ha probado mi compañero José. Sin embargo, hay un juego que llevo siguiendo desde su anuncio oficial y que, como dicen los jóvenes, me tiene dando volteretas: 'Warhammer 40.000: Space Marine 2'.

Acción directa sin maquillar

Como digo, no comparto esa opinión de que los videojuegos antes eran mejores. Respeto todos los pensamientos, pero títulos recientes como 'Red Dead Redemption 2', 'Cyberpunk 2077', 'Ghost of Tsushima' los remakes de 'Final Fantasy VII' me alucinan. ¿El problema? O los juego en vacaciones del tirón… o pierdo el hilo.

Son larguísimos y me encanta, pero entre que algunos tienen un montón de mecánicas, misiones secundarias a tutiplén o que, simplemente… pues eso, son extremadamente largos, no me apetece jugar más allá de en ciertos periodos en los que sé que tengo todo el tiempo del mundo.

Se ve de locos

Es por eso que últimamente estoy jugando mucho, sí, pero a títulos que ya conocía como el remaster de 'Command & Conquer', 'Age of Mythology Retold', el 'Warcraft Orcs & Humans' y juegos retro en general. O una partida multijugador de 'Halo' si quiero disparos.

Cuando tengo un rato, me voy a ese lugar seguro en forma de videojuego y presto atención a las novedades, pero sabiendo que no las jugaré, seguramente, hasta dentro de unos meses -o incluso de unos años-. Con 'Warhammer 40.000: Space Marine 2' no me ha pasado eso.

Esta semana salieron los análisis del nuevo 'Warhammer' y nuestros compañeros de 3DJuegos publicaron su artículo -también el vídeo que dejamos sobre estas líneas-, pero lo cierto es que no me hacía falta leer el trabajo de mis compañeros para corroborar mi opinión. Y el motivo por el que me llama el nuevo 'Space Marine 2' es porque es un juego como los de antes.

Sé que no es un 'Gears of War', el primero tampoco lo era, pero se trata de un juego de acción pura y dura en el que somos un personaje que se va a enfrentar él solito a hordas de enemigos. Muchos enemigos en esta entrega. Mecánicas sencillas, una campaña que dura unas 10 horas (según nuestros compis de 3DJuegos) y que es perfecto para terminar de trabajar, encender la consola media hora o una hora, masacrar unos cuantos bichos sin tener que recordar con qué botón hacías qué acción y… hasta el día siguiente.

La historia, por interesante que sea, no es rebuscada, las mecánicas tampoco lo son y no hace falta tener ni idea del universo 'Warhammer'. Evidentemente, si eres un 'comío' de esta saga habrá detalles que aprecies, pero para el resto del mundo es un juego con una estética molona y punto.

Muchos bichos

Alejandro Pascual en su análisis comenta que se siente como los juegos de acción de los 2000 y sí, pero por muy bien que se vea y por mucho presupuesto que haya detrás, la creación de Saber Interactive me recuerda a los juegos de gama 'media' de hace 15 años. Aquellos que creaban empresas como THQ -el primer 'Space Marine' lo distribuyó esta empresa- que eran denominados como AA. Esto venía a indicar que eran juegos que se veían como una superproducción, pero que no llegaban a ciertas cotas que las grandes empresas sí podían conseguir.

En 2011, cuando salió el primer 'Space Marine', esa categoría estaba bastante trillada y, de hecho, la fórmula 'Gears' llevaba tiempo sin ser original debido a los numerosos clones de la obra de Epic, por lo que esa primera entrega pasó más desapercibida de lo que debería. Ahora, en 2024, Saber ha hecho un quizá no más, pero sí mejor con la secuela y, gracias a esas mecánicas simples, los graficazos y el multijugador en la campaña, es lo único que necesitaba para tener ‘hype’ por un videojuego. Otra vez.

Y sí, tiene detalles nuevos, pero al final el núcleo del juego es el de un título de hace años.

Ojalá más juegos así, de los que tienen campañas cortitas y al pie. En una época en la que todo es multijugador competitivo sí o sí, en la que no se arriesga por miedo a vender menos unidades de las que esperan los ejecutivos y en la que casi todo debe tener un toque de 'juego como servicio', un videojuego más contenido y con mecánicas de hace 15 años se agradece muchísimo.

