China está lanzando algunos juegos que pueden hacer temblar a 'Battlefield'. Ya he jugado al último: 'Delta Force'

El mundo de los shooters está a punto de recibir a un nuevo y potente contrincante: 'Delta Force'. En un mundo en el que los jugadores más casuales tienen dos opciones: shooters arcade ('Call of Duty', 'xDefiant') o tácticos ('Valorant', 'Counter-Strike 2') se echa en falta un título con mapas de mayor tamaño, guerra a mayor escala y, en definitiva, lo que solía ser 'Battlefield', que lleva desaparecida en combate desde 'Battlefield 2042'. Ese hueco es, precisamente, el que quiere llenar 'Delta Force' y vaya si lo llena. Lo hemos probado y esta ha sido nuestra experiencia.

Una alpha. Eso es lo que, por el momento, puede probarse de 'Delta Force'. Conseguir acceso no es sencillo y, lamentablemente, la prueba acaba el 7 de septiembre, por lo que habrá que esperar a futuras betas o al early access. Y no empieces a pensar si compras este u otro juego de lanzamiento, porque 'Delta Force' es free to play. Será completamente gratuito, aunque tiene aspectos de pago de carácter cosmético. Por lo demás, jugar es gratis y eso ya es un punto a favor.

Imagen | Xataka

¿Pero y esto? El día que los desarrolladores chinos dejen de hacer juegos gacha para móviles (con permiso de 'Genshin Impact' y 'ZZZ') y se pongan a hacer juegos AAA vamos a flipar. La prueba más clara es 'Black Myth Wukong' y 'Delta Force' es otra. El juego se siente de escándalo. Gráficamente es un barbaridad y está optimizado a las mil maravillas. Mi PC, equipado con 32 GB de RAM, una RTX 4070 y un Ryzen 5 3600 lo mueve en calidad ultra a 90-110 FPS robustos como un roble en resolución 3.440 x 1.440 píxeles.

El sonido tiene una rotundidad brutal y las sensaciones en el teclado y el ratón son muy, muy buenas. Recomiendo encarecidamente subir la sensibilidad del ratón un poco, por defecto es bastante baja. Por ponerle una pega, me falta algo de feedback en la trayectoria de la bala para controlar el retroceso, pero por lo demás el gunplay es espectacular con todas las letras, en mayúsculas y negritas.

Imagen | Xataka

A nivel de UI, se nota limpia y trabajada, pero también se nota que es un juego destinado a tener un port para móviles. ¿Cómo será la versión para móviles? ¿Cómo afectará al lanzamiento del mismo? Se desconoce, pero al menos la versión de PC es muy disfrutona. Bajo estas líneas se puede encontrar algo de gameplay para que se vea mejor. No es mi partida estrella ni mucho menos, pero sirve para ver los gráficos, el sonido, la movilidad, etc.

Tu médico, yo asalto. El juego nos permite elegir diferentes clases con diferentes habilidades, como un aumento de la velocidad, una pistola que cura a distancia, un sistema de rastreo enemigo, etc. En ese sentido, recuerda muchísimo al último 'Battlefield' y, al menos durante las partidas que he podido echar, no he tenido la sensación de que eclipsen el núcleo central del juego, que es disparar mejor que el rival.

Es una decisión que, sin duda, no va a gustar a todos los usuarios. Apostar por el hero shooter no le salió bien a 'Battlefield', pero al menos en 'Delta Force' no tienes la sensación de que las habilidades estén fuera de lugar. Del todo, al menos. No hay un personaje que se saque un escudo de energía del bolsillo o una torreta automática de 60 kilos. Sin embargo, sí me podría tragar que un soldado de asalto tenga un exoesqueleto, por ejemplo.

El movimiento es una locura | Imagen: Xataka

Un gameplay fluido. Algo que me ha gustado mucho es que no tardas nada en volver a la acción al morir. Aunque te pueden revivir, en este tipo de juegos todo el mundo sabe que los médicos van a su rollo y tienen la tecla de revivir rota, por lo que nunca está de más saber que, si mueres, solo te toma dos o tres segundos volver a la acción. Ayuda también el doble sprint, el dash hacia delante y lo fluido que se siente apuntar, moverse, agacharse, huir... Es de esos juegos que se manejan bien y que permiten jugar un poquito con el movimiento para ser más agresivos.

Mi arma es mía. Otro aspecto interesante es la cantidad de opciones que hay para personalizar las armas. Podemos cambiar la mirilla, la culata, el cargador, el soporte del cargador, el riel, la boquilla... Hay muchísimas opciones que iremos desbloqueando conforme juguemos y subamos de nivel las armas. La contraparte es que acabará pasando como en prácticamente todo shooter: habrá "armas meta" y armas que no tocaremos ni sin querer.

Imagen: Xataka

Modos. El juego contará con varios modos, a saber uno tipo Asalto (ir de A a B conquistando puntos, un equipo ataca, otro defiende), uno tipo Conquista (varios puntos en el mapa) y otro tipo 'Escape from Tarkov'. También tendrá un modo campaña que, a priori, será de pago. La variedad es correcta y casa con un juego que, sencillamente, busca ser la alternativa a 'Battlefield'. Ahora solo queda ver cómo consigue el equipo de Team Jade y TiMi Studio mantener el juego vivo a base de lanzar mapas y armas.

No se necesita más. Llegados a este punto, la conclusión es que 'Delta Force' no revoluciona la rueda, pero es que tampoco lo necesita. Es un juego divertido, con unos valores de producción altísimos, y que llena el hueco que ha dejado Electronic Arts. Cierto es que el mundo de los shooters es competitivo y que lo complicado no es llegar, sino mantenerse. Que se lo digan a 'The Finals' o 'xDefiant'. Sin embargo, 'Delta Force' tiene muchos ingredientes para funcionar. Ahora solo es cuestión de tiempo.

El acceso anticipado llegará en el cuarto trimestre de 2024 y la fecha de lanzamiento todavía no está confirmada.

Imágenes | Xataka

