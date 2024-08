Odio los soulslike, o eso pensaba. 'Black Myth Wukong' me ha enganchado muchísimo y he descubierto todo un mundo

Caretas fuera: no me gustan los soulslike. Lo intenté con los 'Dark Souls' originales, lo intenté con 'Bloodborne' (el cual abandoné no solo por su dificultad, sino porque el rendimiento era pésimo), probé con 'Sekiro' y nada, no. No puedo. No son para mí, así que, directamente, opté por pasar olímpicamente de 'Elden Ring', 'Lies of Pi' y demás juegos porque bueno, qué necesidad hay de gastar dinero en algo que no, ¿no? Pues aquí estoy, con un vicio tremendo a 'Black Myth Wukong'.

Por qué los Souls no. Porque hasta hace unos cuantos días pensaba que jugar a un soulslike era sinónimo de tomarse un Tranquimazin después de una hora de juego. 'Bloodborne' y 'Sekiro' así me lo demostraron. Pensaba yo "a ver, yo juego para relajarme y echar el ratito de chill, ¿por qué tendría que acabar estampando el mando contra la pared al morir por quincuagésima vez?". Dije yo, que juego a shooters y al 'LoL', juegos que tampoco desesperan y son totalmente cozy.

La cosa es que no le veía la gracia y me parecía hasta cómico. Hace poco estuve en casa de mi hermano, que está jugando a 'Elden Ring', y lo vi estamparse una, y otra, y otra vez, así durante toda una tarde, contra el mismo jefe. Me pareció absurdo y reafirmó mi idea: juego para relajarme, no para pasarme dos horas aprendiéndome el patrón de ataque de cierto monstruo de 20 metros que es capaz de mandarme al suelo de una torta.

Y entonces llegó 'Black Myth Wukong'. Dado que me hayo huérfano de juegos ahora mismo (estoy a la espera de 'Delta Force' y 'Throne and Liberty'), decidí probar suerte. A ver, malo será que el juego single-player más jugado de la historia de Steam no me guste. Además, los análisis lo pintaban estupendamente y tras ver algunos vídeos, me pareció un soulslike más accesible que otras propuestas. Total, que lo compré, lo instalé en el PC y ahora estoy escribiendo esto como redención.

Oye, esto me gusta. Evidentemente, hablo desde el total desconocimiento del mundo Souls. Conozco el género, pero no el lore de 'Bloodborne', no he jugado a 'Elden Ring', no me tirado una semana para matar a Malenia... Soy un neófito en este mundillo y 'Black Myth Wukong' me está haciendo darme cuenta de que, probablemente, me he perdido sensaciones impresionantes.

Ah, sí, menos sencillos sin muchos numeritos, la auténtica salud | Imagen: 3DJuegos

Quizá sea por su ambientación, menos oscura que la de otros títulos; o porque el mapa, por muy precioso, detallado y visualmente espectacular que sea, no deja de ser un pasillo. Es por ese camino y solo por ese camino, no hay más. También me parece un acierto el sistema de estadísticas, muy sencillito (odio los numeritos con todas mis fuerzas, cualquiera diría que me chiflan los MMORPG). Por no hablar de que no tengo que sacarme un máster para entender los objetos, qué hace cada cosa y cómo debo usarla en la partida. Dentro de lo que es el género, 'Black Myth Wukong' me parece mucho más amigable.

Ahora entiendo todo. Llámalo FOMO, llámalo "todo el mundo está flipando, yo quiero flipar también", llámalo "no tengo a qué jugar y esto no tiene mala pinta", llámalo como quieras, pero estoy enganchado a este juego. No llevo mucha partida, habré matado a cuatro o cinco jefes importantes de los 80 y pico que creo que hay, pero me ha servido para darme cuenta de una cosa: la gracia no está en morir o en la dificultad. La gracia está en la sensación de superación.

Los combates son desafiantes, pero no tan difíciles como en otros juegos del género | Imagen: Vida Extra

"¡Vamos, ho**ia!". No sé cuántas veces habré gritado eso en los últimos días. Recuerdo, concretamente, el primer jefe gordo, un monstruo cabezón azul gigante con el que estuve toda la tarde hasta que lo conseguí matar. Pude morir 25 veces con tranquilidad, hasta que lo maté. Me temblaban las manos y todo, qué sensación.

Lo más curioso es que en ningún momento me sentí frustrado. Pensaba que sí, pero no, realmente había algo que me empujaba a intentarlo otra vez de otra manera. Más agresivo, más pasivo. Era como si no quisiera sentirme superado por el juego. Y cuando lo consigues te sientes de locos. Aunque claro, luego llega un jefe más difícil y te recuerda que tampoco hace falta que te vengas más arriba de la cuenta.

Gráficamente, el juego es un espectáculo | Imagen: 3DJuegos

Una puerta de entrada. En cualquier caso, no me cabe duda de que 'Black Myth Wukong' no es el souls más difícil o complejo. De hecho, me recuerda más a lo que saldría si mezclas un soulslike con un hack and slash. Estoy seguro de que si vuelvo a echarle el guante a 'Bloodborne' acabaré llorando en una esquina y que 'Elden Ring', seguramente, me supere. Sin embargo, creo que 'Black Myth Wukong' puede ser una buena puerta de entrada al género y debo decir que me alegro de haberle dado una oportunidad.

He tardado en entrar, pero ahora que estoy dentro del género siento que lo mejor está por venir.

Un par de cosas que me habría gustado saber antes de jugar. La primera es que es difícil, pero se deja querer. Si, como yo, vas con miedo porque es un soulslike, tranqui. Lo es, pero bastante accesible. La segunda es que, salvo que hayas leído 'Viaje al Oeste' o estés muy puesto en folklore chino, no vas a entender nada de lo que está pasando, ni sabrás quién es quién ni por qué hacen lo que hacen. Recomiendo encarecidamente echar un vistazo a algún resumen o vídeo con lore como este.

Imagen de portada | Black Myth Wukong

