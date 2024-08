Gamescom 2024: los mejores trailers y novedades que hemos visto durante la trepidante apertura del evento

El Gamescom 2024 ya está aquí. Geoff Keighley, quien estuvo al frente del pasado Summer Game Fest en Estados Unidos, lidera en una nueva oportunidad el mayor evento de videojuegos de Europa. Los espectadores estamos asistiendo este martes a un Opening Night Live cargado de trailers y novedades de la industria. Un anticipo emocionante de una nueva temporada de entretenimiento. A continuación, lo más destacado.

‘Borderlands 4’

El evento ha arrancado con una novedad muy interesante. ‘Borderlands 4’ es oficial. Si bien la película de la franquicia no ha dado buenos resultados, Gearbox acaba de confirmar una nueva entrega del juego con un misterioso teaser que nos invita a escapar de hordas de enemigos cuya misión es saquear el planeta una vez más. ‘Borderlands 4’ llegará en 2025 a PC, PS5 y Xbox Series X|S.

‘Goat Simulator Remastered’

Podemos ver muchas cosas en el mundo de los videojuegos, entre ellas un simulador de cabras. Coffee Stain Studios ha publicado el tráiler de ‘Goat Simulator Remastered’. Se trata de una versión del juego que dará un salto gráfico y que incluirá todos los DLC anteriores y el mapa GoatVille High que solo podíamos jugar en móviles. Llegará a finales de este año y estará disponible en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

‘Persona 3 Reload Episode Aigis: The Answer’

Sabíamos que el próximo DLC de Persona 3 Reload llegará a PS5 y PS4 el 10 de septiembre, pero ahora hemos visto un pequeño avance de este juego que nos propone enfrentarnos a una avalancha de amenazas, conocer un nuevo compañero y descubrir las sorpresas que se nos presentarán durante la historia.

‘Dying Light: The Beast World’

En este Opening Night Live también hemos conocido el tráiler de estreno de ‘Dying Light: The Beast World’. Lo último de Techland se presenta como un juego de mundo abierto cuya historia principal promete 10 horas de entretenimiento, aunque, claro, esto dependerá de nuestra forma de jugar. Todo comienza con un Kyle Crane con sed de venganza después de haber estado cautivo.

‘No More Room in Hell 2’

Los juegos de zombies no tienen fecha de caducidad. Siempre hay alguien tratando de ofrecernos una nueva aventura para muertos vivientes putrefactos que, generalmente, son numerosos y violentos. ‘No More Room in Hell 2’ promete traernos esto y algo más “pronto” en modo cooperativo para 8 jugadores. Tendremos que esperar para saber su fecha de lanzamiento y otros detalles.

‘Path of Exile 2’

El tráiler de ‘Path of Exile 2’ nos lleva a un mundo donde tendremos que luchar contra abominaciones y creaciones divinas. Para conseguir una victoria en este mundo tendremos que juntar habilidades que podremos utilizar juntas o por separado. El 15 de noviembre de 2024 es la fecha de acceso anticipado para este juego RPG desarrollado por Grinding Gear Games que aterrizará en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

‘Dune: Awakening’

Llevamos hablando de ‘Dune: Awakening’ desde el Gamescom de 2022. Poco a poco hemos visto más imágenes de este prometedor MMO de mundo abierto inspirado en la obra de Frank Herbert. Ahora, en compañía del gameplay que vemos en la parte superior, finalmente conocemos la ventana de lanzamiento. El título desarrollado por Funcom se lanzará “a principios de 2025” en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

‘Starfield: Shattered Space’

‘Shattered Space’ la esperada expansión de ‘Starfield’, por fin tiene fecha de lanzamiento. Presentaba oficialmente a principios del verano, ahora sabemos que llegará el 30 de septiembre, y lo hará tanto a PC como a Xbox Series X|S. En el tráiler no vemos variedad de cosas, sino más bien el desempeño del vehículo REV-8. Atención, porque todo parece indicar que veremos más noticias de Microsoft hoy.

‘Secret Level’

Y aquí no hablamos de videojuegos, sino de una serie sobre videojuegos. 'Secret Level' llega con historias ambientadas en el mundo de esta interesante industria, como Pac-Man, Dungeons & Dragons, Crossfire, Exodus, Spelunky, Warhammer 40,000. Se trata de 15 episodios que podremos ver a partir del 10 de diciembre en Amazon, y que podemos calentar motores con el tráiler de arriba.

En desarrollo.

En Xataka | 'Black Myth Wukong' se lanzó hace apenas unas horas. El nuevo juego chino acaba de hacer historia