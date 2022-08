Gamescom 2022: estos fueron los mejores juegos de una inauguración frenética y llena de novedades

Quienes predecían una GamesCom tranquila, se pueden haber encontrado con un arranque que les ha rizado las pestañas. Geoff Keighley presentó en la conferencia de inauguración una treintena de juegos sin apenas dar descanso a los espectadores. Y lo mejor: de relleno tuvimos el justo. Hubo juegos anunciados por primera vez, nuevos vídeos de algunos de los third-parties más esperados, y no se echó casi de menos a los grandes nombres ausentes. Un festival para los sentidos.

Everywhere

Un ambicioso nuevo mundo abierto del que apenas se dieron detalles abrió la conferencia. Su definición de un entorno no solo para jugar, sino también para quedar con los amigos, charlar y asistir a eventos recordaba a una especie de Metaverso lúdico que de momento cogeremos con pinzas a la espera de que se concrete la propuesta.

Dune - Awakening

Funcom, estudio detrás de títulos masivos online como 'Age of Conan' o 'Anarchy Online', presentó esta breve cinemática que posiblemente tiene alguna conexión con la reciente película de Denis Villeneuve (la presencia de Legendary en la producción, los diseños idénticos al film y la tipografía del logo son reveladores). Se define en la espectacular cinemática como un MMMO de supervivencia en mundo abierto, así que volvemos a Arrakis.

The Callisto Protocol

Aunque los parecidos de este nuevo juego del creador de 'Dead Space' con su título más famoso son evidentes, el resultado nos entusiasma, porque nunca se le hacen ascos a la ultraviolencia en el espacio: oscuridad, gore en atmósfera cero y una pequeña secuencia no tan lucida como nos hubiera gustado de tobogán acuático.

The Lords of the Fallen

Lo que inicialmente iba a ser una secuela se ha convertido en un juego independiente desarrollado por el estudio barcelonés Hexworks. Al ritmo del icónico 'Mother' de Danzig, este título puede presumir de una estética oscura y siniestrísima muy post-'Dark Souls', pero también francamente intrigante. El jugador dará vida a uno de los Dark Crusaders en cualquiera de las nueve clases disponibles, y se enfrentará a enemigos colosales solo o en multijugador online.

Hogwarts Legacy

Después del anuncio de su retraso al 10 de febrero del año que viene, 'Hogwarts Legacy' tenía que enseñar algo que confirmara a los jugadores que los meses extra de espera van a valer la pena. Y lo que ha traído a la Gamescom es un vídeo en el que recorremos los oscuros exteriores del colegio, con una atmósfera casi de juego de terror, enfrentándonos a las peligrosas criaturas que habitan en la penumbra.

New Tales from the Borderlands

A la vuelta de la esquina, el próximo 23 de octubre, está el nuevo juego de 'Borderlands', que no es una expansión ni un DLC, sino un título completamente nuevo. Con la habitual estética de la serie salimos de los Páramos destrozados por el apocalipsis con un entorno más urbano: Anu, Octavio y Fran lucharán contra una despiadada corporación y también contra una invasión alienígena.

Sonic Frontiers

Hay algo en el mundo abierto de este nuevo Sonic que no nos termina de convencer, y el gameplay mostrado no mejora mucho la cosa. Con la fecha previamente filtrada ya confirmada (8 de noviembre) solo queda esperar, y rezar para que tanto caos y velocidad den pie a una experiencia jugable que valga la pena recordar.

Under the Waves

Quantic Dream celebra su 25 aniversario con este juego previsto para 2023 y que propone algo de exploración submarina, relajante y con toques de misterio, y que nos llevarán a indagar qué sucedió en una ciudad que ha quedado sumergida bajo el oceano.

Return to Monkey Island

19 de septiembre, nada menos que el Día Internacional de Hablar Como un Pirata, es el previsto para la llegada de esta esperadísima nueva secuela del clásico de las aventuras gráficas. Este rápido trailer nos sirve para recrearnos en unos cuantos escenarios y en la originalísima estética del juego, así como para anunciar que las reservas llevarán incluida una armadura de caballo que no sirve para nada.

Moonbreaker

El superventas de la ciencia ficción Brandon Sanderson apadrina este título que quiere revolucionar los juegos de miniaturas, con una singular propuesta que aúna RPG, coleccionismo, personalización y combates por turnos. Con una estética colorista y muy peculiar, saldrá en Acceso Anticipado con 50 miniaturas el próximo 29 de septiembre.

Friends vs Friends

Un rollazo indie francamente refrescante es lo que lleva a cuestas este título de Raw Fury que aúna acción en primera persona, estética cartoon... y cartas. Una demoledora combinación para un juego que, ya se nos ha asegurado desde esta primera presentación, no exigirá microtransacciones para progresar.

Lies of P

Con lanzamiento en GamePass, esta propuesta reimagina la historia de Pinocho con estética steampunk y mecánicas que parecen salidas de un título de FromSoftware. Habrá que ver si todas las piezas encajan, pero desde luego fue uno de los juegos más sugestivos estéticamente de toda la noche.

Stranded: Alien Dawn

Vimos muchos juegos con ambientación espacial esta noche, y 'Stranded' es uno de los más sugerentes: un título que, al parecer, combinará estrategia y gestión de recursos en un juego que nos lleva a intentar sobrevivir en un planeta inexplorado después de que nuestra nave se estrelle en su superficie.

Atlas Fallen

Focus y Deck13 Interactive (responsables de 'Lords of the Fallen' o 'The Surge') nos proponen una nueva aventura de acción trepidante, esta vez en un planeta desértico poblado por monstruos colosales. Una de sus ideas más interesantes: la arena del planeta no solo sirve para ambientar, sino que será un elemento clave de la personalización de nuestro arsenal.

Homeworld 3

La imprescidible ración de estrategia, también con una ambientación espacial que parece seria y sobria pero sin renunciar a la espectacularidad, viene con este juego de batallas espaciales que veremos en PC a principios de 2023.

High on Life

Los creadores de 'Rick y Morty' se descolgaron con el juego más imprevisible de la noche, un shooter con armas parlantes, rebosante de colorido, frenético y con estética de dibujo animado. El gameplay mostrado permite hacerse una perfecta idea de lo que nos espera con un título que estará de salida en Game Pass.

Hardspace: Shipbreaker

Este juego exclusivo de la nueva generación de consolas y PC propone acción, exploración y puzles en el vacío, con el jugador a merced de los peligros del espacio exterior. Una estación espacial abandonada es el escenario de un juego que promete exprimir todo el jugo de la gravedad cero.

The Expanse: A Telltale Series

Telltale Games vuelve a su estética y mecánicas habituales con un juego inspirado en la celebrada serie de Prime Video y que además de las típicas secuencias de aventura y decisiones narrativa, tendrá acción en atmósfera cero.

Killer Klowns from Outer Space: The Game

El mito ochentero de la ciencia ficción de serie B vuelve en un título de los creadores de 'Friday the 13th', así que podemos esperar multijugador asimétrico, acción y toques de terror, en un juego que clona deliciosamente todos los detalles de la delirante película de los Chiodo Bros.

Scars Above

Muy sugerente esta novedad que mezcla exploración, terror y acción con toques de ciencia ficción deliberadamente oscura y metafísica: cuando en los cielos aparece un colosal artefacto alienígena, nuestra protagonista es enviada a explorar. Aún no tiene fecha definitiva, pero es muy posible que podamos jugarlo este mismo 2022.

Wyrdsong

Títulos como 'Fallout 3' y '4', 'Dragon Age' o 'The Outer Worlds' se pusieron sobre la mesa como tarjetas de presentación de este nuevo título de Something Wicked Games que de momento ya cuenta con una ambientación siniestra y única.

Gotham Knights

Nuevo avance de este título que promete acción multijugador y estética inspirada en los Arkham, y que no tendrá a Batman, pero sí a unos cuantos guardianes de Gotham (el trailer se centra en Batgirl) y algunos villanos de la galería del Hombre Murciélago, como Sub-Zero, Clayface y Harley Quinn. Llega el 25 de octubre.

Where Winds Met

El punto en el que se encuentran los 'Assassin's Creed' y el reciente 'Ghost of Tsushima' es este juego de ambientación en la China dinástica y que, de momento, promete un combate más trabajado y estratégico de lo que suele ser habitual.

Dead Island 2

No uno, sino dos trailers nos brindó este juego que llevaba ocho años en desarrollo y que finalmente ha conseguido sacar adelante Dambuster Studios. El 3 de febrero de 2023 es la fecha prevista para un título que conserva toda la sátira, la violencia y la agresividad del juego original, pero adaptado a las sanguinolentas posibilidades de los nuevos tiempos.

Warhammer 40,000: Darktide

El universo Warhammer es inagotable, abarca todo tipo de géneros y propuestas, y ahora es el turno de la acción cooperativa en primera persona. La facción más dura de la estética de metal, carne y futuros negros vuelve a PC el próximo 30 de noviembre.

BLACKTAIL: A Witch's Tale

PC y las consolas de nueva generación son las destinatarias de este juego de acción en primera persona donde se combinará el combate con arco y la magia inspirada en el mito eslavo de Baba Yaga. Ambientación sugestiva y entornos fantásticos para un título que se espera a finales de año.

The Outlast Trials

Un aspecto absolutamente terrorífico tiene este multijugador para cuatro que abre su beta cerrada entre el próximo 28 de octubre y el 1 de noviembre. Quienes no participemos tendremos que seguir dándole vueltas en nuestras pesadillas a semejante atrocidad visual, ambientada en la Guerra Fría, con los jugadores como sujetos de prueba secuestrados por la Murkoff Corporation. ¡Delicatessen para los devotos del escalofrío interactivo!

The Finals

La fiebre por los shooters gratuitos multijugador no cesa, y en este se dan cita unos cuantos veteranos de la franquicia 'Battlefield', unidos bajo el sello Embark Studios. Ya es posible apuntarse a una beta en Steam que parece seguir a pies juntillas la estética acelerada y multurreferencial de los iconos del género.