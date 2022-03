'Hogwarts's Legacy': todo lo que sabemos hasta ahora del nuevo videojuego de Harry Potter

Aún no hay muchos detalles sobre la mesa acerca del anunciado RPG de mundo abierto de Harry Potter. Como es lógico, conforme pasan las semanas, más posibilidades hay de un nuevo trailer, que según los últimos rumores llegará con un aún no anunciado Playstation Showcase en marzo de 2022. Hasta entonces, esto es lo que sabemos a ciencia cierta sobre este esperado nuevo juego de Harry Potter que desarrollan Avalanche Software (los autores de los juegos de 'Disney Infinity', no los de 'Mad Max') y Portkey Games.

¿En qué fecha llega el juego?

No hay fecha concreta, pero sí se sabe que llegará en 2022. Inicialmente estaba previsto para 2021, pero en enero de ese mismo año se anunció el retraso. Aún así, la cosa podría irse aún más allá. Colin Moriarty, del podcast especializado en Playstation 'Sacred Symbols' anunció que le habían llegado rumores de un retraso aún mayor para el juego, hasta 2023, debido a un desarrollo que no estaba yendo todo lo bien que era de esperar. Moriarty no citaba fuentes para esta información. Será editado en Playstation 4 y 5, Xbox Series, Xbox One y PC.

¿Hay algún trailer?

De momento solo uno, que aún no muestra gameplay, solo desvela algún detalle sobre la época donde se desarrolla el juego y ya deja ver la gran diversidad de escenarios con la que contará la aventura.

¿Qué argumento tiene el juego?

Aún está envuelto en un significativo misterio, pero sí se sabe que aunque el título no se base en ninguna novela de 'Harry Potter' sí que partirá del mundo y el lore creado por J.K. Rowling (que no está implicada en el apartado creativo del juego). La ambientación es a finales del siglo XIX y el protagonista será un aprendiz de mago como lo era Harry Potter. La diferencia: nuestro héroe o heroína tendrá una habilidad especial para aprender y ejecutar Magia Antigua. Avalanche afirma que "sólo tú puedes decidir si protegerás este secreto por el bien de todos, o cederás a la tentación de una magia más siniestra".

¿Cómo podremos configurar nuestro personaje?

En este entorno podremos crear a un personaje que, en la mejor tradición de los RPG de siempre, podremos configurar a nuestro antojo. Al parecer, se está poniendo un gran acento en la diversidad de posibilidades para los protagonistas (incluso si tu deseo es replicar alguno de los personajes clásicos de la serie), que podrán ser brujas, magos, e incluso acceder a opciones transgénero. También se podrá escoger a qué casa queremos que pertenezca nuestro personaje.

Se ha rumoreado la posibilidad de que el juego tenga un sistema de moralidad. También está abierta la puerta a la Magia Oscura, la terrible hechicería ancestral que usan los magos más temibles del mundo de Harry Potter. Posiblemente algunos de nuestros oponentes sean Magos Oscuros (desde luego, la bruja terrestre que es la gran villana del juego según Avalanche, lo es) y quizás esté abierta la puerta a que nuestro protagonista pueda adentrarse en magia moralmente más dudosa para incrementar sus poderes.

¿Qué detalles se conocen de la jugabilidad?

Más allá de la definición de Avalanche de que estamos ante un action-RPG en mundo abierto, nada. En teoría se podrán explorar Hogwarts y sus localizaciones más famosas, mientras vamos mejorando los poderes de nuestro protagonista, que llegará a la escuela sabiendo bien poco de magia. La posibilidad de que tengamos mascotas, por lo que se puede extraer del trailer, son elevadas.

¿Podremos visitar escenarios de las novelas?

Por suerte Hogwarts es una academia milenaria, así que aunque la acción esté ambientada en el siglo XIX, sí que habrá escenarios reconocibles. Por una parte, el propio Castillo de Hogwarts, donde en el trailer ya vemos escenarios reconocibles como el inmenso comedor; también vemos Hogsmeade, el pequeño y tradicional pueblo donde quizás haya tiendas donde comprar equipación; y el Bosque Prohibido, donde seguro que tendremos que enfrentarnos a algún feroz enemigo.