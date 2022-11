'Hogwarts Legacy’ desvela un gameplay que muestra el castillo y unas espectaculares posibilidades de personalización

Es uno de los videojuegos más esperados y, con el retraso anunciado en agosto, se está haciendo rogar. Estamos hablando de ‘Hogwarts Legacy’, el título basado en Harry Potter que se lanzará oficialmente el 10 de febrero del año que viene. Para amenizar la espera, Warner Bros. ha mostrado un gameplay que nos muestra el videojuego en acción.

Las imágenes nos han confirmado lo que se había prometido: un personaje que podemos personalizar a fondo y un mundo abierto en el que podemos hacer misiones principales y secundarias. También han revelado que ‘Hogwarts Legacy’ tendrá una gran cantidad de hechizos, muchos más que los que hemos visto en las películas. Veamos los detalles.

Uno de los puntos más fuertes de ‘Hogwarts Legacy’ será la personalización de personajes. El juego nos invita a sumergirnos en el castillo de Hogwarts del siglo XIX y a elegir un alumno o alumna del colegio para configurarlo al máximo. Las opciones pasan desde los más minuciosos detalles faciales hasta el peinado y la vestimenta.

Los responsables ‘Hogwarts Legacy’ han explicado que los jugadores tendrán la posibilidad de conseguir hasta 20 hechizos. Mientras que algunos hechizos podrán utilizarse en situaciones específicas otros podrán ser desplegados en cualquier momento. Pero no solo eso, también hay una “rueda de herramientas mágicas” que se desarrollará a lo largo del juego.

A glimpse of the world beyond Hogwarts! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/NVwixBWsb7