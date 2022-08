'Hogwarts: Legacy', el videojuego basado en el universo de Harry Potter, se retrasa hasta 2023: la nueva fecha de lanzamiento

En septiembre de 2020, Sony nos sorprendió con el anuncio de un juego de mundo abierto basado en el universo de Harry Potter llamado 'Hogwarts: Legacy'. No se había anunciado una fecha precisa para su lanzamiento, pero sí que llegaría en 2022. Ahora, que ya hemos pasado la mitad de este año, el estudio encargado de su desarrollo ha anunciado que se lanzará el 10 de febrero de 2023.

Avalanche Software, que entre sus trabajos anteriores destacan los juegos de 'Disney Infinity', asegura que necesita "un poco más de tiempo para ofrecer la mejor experiencia de juego posible". En ese sentido, el estudio se ha visto en problemas para cumplir con la promesa inicial de llegada del juego. No obstante, en este anuncio han prometido una fecha exacta de lanzamiento, aunque con matices.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7