'Atlas Fallen' es el nuevo RPG de acción de los creadores de 'Lords of the Fallen', y rebosa acción en un mundo fascinante

Con salida prevista en 2023 para PS5, Xbox Series X/S y PC, este nuevo juego de Deck13 Interactive, creadores de 'Lords of the Fallen' y 'The Surge' propone acción a la vieja usanza en un planeta desértico y rebosante de criaturas colosales. Este primer vídeo solo presenta cinemáticas pero ya da pistas acerca de cómo se desarrollará la acción.

De momento poco se sabe de su argumento, pero Deck 13 ha adelantado unas pistas de lo que nos espera en 'Atlas Fallen': "Levántate del polvo y libera a la humanidad de la opresión de los dioses. Deslízate por las arenas de una tierra atemporal, llena de antiguos peligros, misterios y fragmentos del pasado. Caza monstruos legendarios usando poderosas armas que cambian de forma y devastadoras habilidades impulsadas por la arena en combates espectaculares con superpoderes".

El juego tendrá opciones de juego solitario o en cooperativo, y llama la atención de este primer trailer el aprovechamiento de un planeta desértico que no tiene nada que envidiar al mismísimo Arrakis. Aquí, la arena jugará un papel protagonista en los combates, ya que servirá para ejecutar las habilidades de los guerreros, y también para construir el armamento, que en ocasiones recuerda a 'Monster Hunter'.

Sin duda, el detalle del armamento "mutante" gracias a la arena es el detalle más original de un juego que se promete intenso y frenético, y que también recuerda a títulos recientes como 'Forspoken'.