'Dune: Awakening': Legendary anuncia un MMMO de supervivencia ambientado en el mundo de Frank Herbert

La gente de Funcom (responsable de juegos masivos online como 'Age of Conan', 'Anarchy Online', 'The Secret World' o 'The Longest Journey' ha presentado la primera sorpresa de la noche en la Gamescom. Un MMO de supervivencia en mundo abierto inspirado en Dune, el inmortal clásico de la space opera literaria de Frank Herbert.

No está muy claro si estará basado directamente en la reciente película de Denis Villeneuve, pero algún tipo de conexión tendrá con ella, ya que el logo del juego y la presencia de Legendary como productora desvelan un claro vínculo. Más allá de eso, está todo por saber, como por ejemplo, si se tomarán elementos de las secuelas literarias de Herbert.

En cualquier caso, no es Timothée Chalamet el héroe que aparece en este vídeo, pero las constantes está claras: el destiltraje, el paraje desértico, los ojos azules de consumir especia y, cómo no, un gusano gigante que sigue la estética y el estilo de la nueva película. Pocos datos hay más de momento: ni plataforma ni fechas.

La definición de "MMO de supervivencia en mundo abierto", sin embargo, da algunas pistas sobre las posibles mecánicas de un juego que no se limitará a a la acción pura. Y que posiblemente sacará partido a fondo de las posibilidades de un planeta por exporar como el mismísimo Arrakis.