La beta abierta de 'Call of Duty: Black Ops 6' ya está aquí: detalles, horarios, requisitos y cómo descargarla

'Call of Duty: Black Ops 6', la nueva entrega del popular shooter de Activision Blizzard / Microsoft, está a la vuelta de la esquina. El juego se lanzará el 25 de octubre pero, como no podría ser de otra forma, no habrá que esperar tanto para poder probarlo por nosotros mismos. Habrá una beta para poder echarle el guante e ir haciendo apetito, así que a continuación te explicamos todos los detalles, cuándo empieza, requisitos para jugar y cómo descargarla.

Cuándo empieza la beta. Los jugadores podrán saltar al campo de batalla a partir del 30 de agosto y en dos etapas: una para los jugadores que hayan comprado el juego (tanto en digital como en físico) y otra para todos los jugadores. La cosa queda de la siguiente formato:

Fin de semana 1: la beta solo estará disponible para los que hayan reservado el juego. Será accesible desde cualquier plataforma (PlayStation, Xbox, Battle.net y Steam). La beta comenzará el viernes, 30 de agosto, a las 19:00 (hora peninsular española) y terminará el miércoles, 4 de septiembre, a la misma hora.

Fin de semana 2: la beta estará abierta para todos los jugadores en todas las plataformas. Comenzará el viernes, 6 de septiembre, a las 19:00 (hora peninsular española) y terminara el lunes, 9 de septiembre, a las 19:00.

Yo tengo el juego en físico. No hay problema. Recibirás un código mediante correo electrónico que tendrás que canjear en esta web. Eso generará otro código (que te llegará por correo electrónico) y que tendrás que canjear en la plataforma en la que vayas a jugar.

Yo tengo Game Pass. Pues estas de enhorabuena. Si estás suscrito a Game Pass podrás acceder a la beta del juego. Si tienes Game Pass Ultimate, podrás acceder también desde el ordenador por si quieres probar en PC y consolas.

¿Qué incluye la beta? Durante la beta se podrá probar el nuevo Omnimovimiento (correr y saltar hacia todos los lados), así como "otras innovaciones en el gameplay y una variedad de mapas". También Habrá una serie de recompensas para los usuarios que jueguen y lleguen a ciertos niveles. Son cosas como skins, gestos, tarjetas de jugador, etc.

Los mapas incluidos en la beta son Derelict, Scud, Skyline, Rewind, Pit y Gala. En el segundo fin de semana también llegarán Stakeout y Gunfight. Se podrá jugar duelo por equipos, dominio, punto caliente y baja confirmada, entre otros modos. También estarán disponibles las rachas de bajas y un buen puñado de armas. Pueden consultarse todos los detalles en la muy extensa ficha de Steam.

Requisitos. Si tienes una consola puedes pasar directamente al siguiente apartado, ya que esto solo interesará a los jugadores de PC. Activision ha aprovechado el anuncio para confirmar los requisitos mínimos y recomendados de la beta (que, seguramente, sean iguales a los de la versión final o con pocos cambios) y son los siguientes



requisitos mínimos requisitos recomendados (60 FPS en calidad alta) sistema operativo Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit CPU AMD Ryzen 5 1500 Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-6700X Memoria RAM 12 GB 16 GB GPU AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1650 Intel Arc A750 AMD Radeon RX 6600XT NVIDIA GeForce RTX 3060 Memoria de vídeo 3 GB 8 GB Almacenamiento interno SSD requerido SSD requerido Tarjeta de sonido Compatible con DirectX Compatible con DirectX

Cómo descargar la beta de 'Call of Duty: Black Ops 6'. Aquellos jugadores que tengan la temporada 5 Reloaded de 'Call of Duty' instalada recibirán la beta como una actualización. Los jugadores que no tengan un 'Call of Duty' instalado tendrán que descargarla desde las respectivas tiendas.

La predescarga comenzó el 28 de agosto y, si tenemos interés en acceder a ella, lo ideal es descargar todo lo necesario para que, llegado el momento, podamos saltar rápido al campo de batalla. Los tamaños de la descarga de la beta son los siguientes:



jugadores con 'Call of duty' y la temporada 5 Reloaded instalada jugadores sin 'Call of duty' instalado Playstation 5 34 GB 80 GB Playstation 4 15 GB 67 GB Xbox Series X|S 35 GB 75 GB Xbox one 17 GB 52 GB Battle.net 32 GB 74 GB steam 32 GB 66 GB microsoft store 29 GB 68 GB

