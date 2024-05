'Call of Duty: Black Ops 6' llegará día uno a Game Pass porque tiene todo el sentido que así sea

Cuando el río suena, agua lleva. Hace apenas unos días se filtró que la nueva entrega del shooter de Activision ergo Microsoft, 'Call of Duty: Black Ops 6', llegaría a Game Pass de lanzamiento y hoy, tal y como estaba previsto, la empresa de Redmond lo ha confirmado. Se cierra el círculo de la compra de Activision Blizzard con un anuncio que, de una forma u otra, tiene todo el sentido del mundo.

'CoD' en Game Pass de lanzamiento. La clave del anuncio de hoy es que 'Call of Duty', una de las pocas franquicias en general y de Activision en particular capaces de generar ventas día uno a precio completo, llegará directamente al servicio de suscripción de Microsoft. Este fue, precisamente, uno de los puntos más discutidos durante el periodo de aprobaciones por parte de los organismos de competencia de los diferentes países, aunque al final acabó siendo la nube lo que dilató la aprobación.

¿Exclusividad? Que 'Call of Duty: Black Ops 6' llegue a Game Pass no quiere decir (a priori) que no se vaya a poder comprar por separado ni que sea exclusivo del ecosistema de Microsoft. Cabe esperar que el juego se pueda comprar en PC, en Xbox y en PlayStation, así como jugarse en la nube. Es más, las filtraciones sugieren que el nuevo 'Call of Duty' llegará a PlayStation 4 y Xbox One.

Un secreto a voces. Seguramente esta noticia no coja a nadie por sorpresa. Microsoft se gastó 68.700 millones de dólares en comprar Activision Blizzard King y era evidente que iba a usar su catálogo para armar su servicio insignia: Game Pass. De hecho, Sarah Bond, presidenta de Xbox, dijo hace unos meses:

"Sabemos que a nuestros usuarios principales les encanta Game Pass. Tienes acceso a una cartera completa de juegos, pero lo más importante es que tendrás todos y cada uno de los juegos que creemos con nuestros estudios desde el primer día en Game Pass".

Con respecto a los títulos de Activision, Bond dijo que "todos los juegos, todos ellos" llegarían a Game Pass desde el primer día.

Además, con 'Call of Duty' tiene todo el sentido del mundo, ya que lanzarlo en Game Pass significa que el jugador que quiera aprovechar el modo online (que es el gran pilar de la franquicia) quedará atado a pagar la suscripción. No suscripción, no party (salvo que compres el juego, claro está). En cualquier caso, está claro que el objetivo de Microsoft es usar 'Call of Duty' como un imán de suscriptores de la misma manera que usó 'Diablo' hace unos meses o 'Starfield' hace un año.

El caso 'Starfield'. En el título de Bethesda tenemos un espejo al que mirar. Las cifra fueron considerables, incluso en las ventas al margen de Game Pass, pero fue Game Pass quien se llevó la mejor parte. Según confirmó Microsoft, batieron el récord de nuevas suscripciones el día de lanzamiento. No se conocen las cifras actuales de suscriptores, pero los últimos datos hablan de 34 millones de suscriptores.

Imagen | Xbox

En Xataka | Jugar a 'xDefiant' ha sido como volver a 2010: resulta que hacer un shooter divertido era cuestión de mirar al pasado