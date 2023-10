Activision Blizzard ya es de Microsoft, pero su principal atractivo aún tardará en llegar a Game Pass

En enero de 2022, llegaba el bombazo: Microsoft anunciaba la compra Activision Blizzard. En realidad esa megaoperación financiera se encontró con muchos escollos, pero tras casi dos años los reguladores daban el visto bueno y la adquisición ha sido aprobada. Los suscriptores de Xbox Game Pass se las prometían muy felices tras la noticia, pero tendrán que ser pacientes.

Tras la adquisición, queda la integración. El máximo responsable de la división Xbox, Phil Spencer, participó en un podcast para explicar detalles sobre lo que significa esto para el futuro de Xbox. Es allí donde destacó que el proceso ha sido tan largo que ha impedido trabajar en la integración del catálogo de ambas compañías.

"El proceso de regulación llevó tanto tiempo... que no pudimos entrar y trabajar con Activision Blizzard en ese trabajo de catálogo. Ahora que el acuerdo está cerrado, estamos empezando esa labor, pero hay trabajo por delante.

'Call of Duty' no llegará hasta 2024. Spencer también aclaró las dudas sobre la llegada de los títulos de Activision Blizzard al catálogo de Game Pass. Aunque a él le gustaría que llegaran antes, parecía dejar claro que podremos empezar a ver juegos como los de la franquicia 'Call of Duty' en 2024, pero probablemente no antes de eso.

Creo que el Twitter de Activision publicó algo que hablaba de 2024, y creo que es correcto. Me encantaría que hubiera algún tipo de celebración secreta en el próximo par de semanas, pero no lo habrá".

Emocionado por el futuro. No poder ofrecer esos juegos antes "es un bajón, la verdad, pero estoy emocionado por el futuro. Y quiero ser franco con la gente y decirles que esta es la situación en la que nos encontramos". La insistencia de Spencer contrasta con el hecho de que se acerca la época navideña y poder acceder a este tipo de juegos sería sin duda un buen argumento para impulsar las ventas de la consola y las suscripciones a Game Pass al mismo tiempo.

No olvidemos las otras leyendas. El catálogo de Activision Blizzar es bestial e incluye franquicias míticas como 'Call of Duty', 'World of Warcraft', 'Diablo', 'Candy Crush' o 'Overwatch', pero Spencer nos recordaba que hay otros títulos míticos. De hecho, mencionaba las viejas aventuras conversacionales como 'Zork' de Infocom, o juegos de Sierra como la legendaria saga de aventuras conversacionales de 'King's Quest'.

Microsoft quiere conquistar nuestros smartphones. Además de esas declaraciones, este directivo también señaló algo interesante sobre su presencia en móviles. "Tenemos que ser relevantes en el móvil, no hay forma de dibujar el futuro sin estar en la plataforma en la que la mayoría del planeta juega". Para eso es precisamente para lo que Activision Blizzard contribuirá con una de sus patas más llamativas: King.





'Candy Crush' y 'Call of Duty' en el móvil. Activision Blizzard tiene un catálogo móvil que incluye estos juegos o 'Diablo Inmortal', así que esa es una gran forma de iniciar esa nueva etapa. Aún así, aclara, "esto no significa que quiera convertir todas nuestras franquicias en franquicias para móviles, y tampoco significa que todo vaya a ser free-to-play". Spencer ya habló de sus intenciones para crear una tienda Xbox unificada que esté disponible también en móviles, así que ese apartado también se verá especialmente reforzado próximamente.

Imagen | Xbox

