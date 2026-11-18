La red eléctrica se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la transición energética en España. El crecimiento de las renovables, la electrificación industrial y la llegada de nuevos centros de datos están elevando las necesidades de conexión a un ritmo que obliga a ampliar las infraestructuras.

Ahora, el Gobierno encara la recta final para aprobar la nueva planificación de la red con horizonte 2030. Lo hace con las previsiones de una inversión récord que supone un salto considerable con respecto a la planificación actualmente vigente, tanto por el volumen de financiación como por la capacidad de conexión prevista.

En su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el pasado 12 de noviembre, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra del MITECO, presentó el que será el último trámite formal antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.

Más de 17.000 millones de euros. Una de las cuestiones que más ha sorprendido de esta planificación son los 17.142 millones de euros previstos para llevarla a cabo, casi un 150% más que la planificación con horizonte 2026 y una notable diferencia con los 13.590 millones que se habían contemplado en un inicio. De salir adelante, se trataría del mayor programa de inversiones en redes eléctricas planteado hasta ahora en nuestro país.

Este nuevo esfuerzo inversor se justifica, en palabras de Aagesen, con el crecimiento de las renovables, cuya generación ha aumentado un 52% desde 2018 hasta los 154 GW, y que ahora requiere de inversiones paralelas en transporte, distribución y almacenamiento para seguir mejorando la competitividad de nuestro sistema eléctrico.

Nuevas previsiones en la demanda eléctrica. Si bien la propuesta inicial contemplaba 27 GW, esta propuesta aumenta las previsiones hasta los 47 GW de capacidad para atender nuevas solicitudes de demanda. El incremento llega después de analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante el proceso de información pública, que llevaron a revisar al alza las necesidades de conexión previstas.

En este nuevo escenario cobran especial protagonismo las actividades industriales y tecnológicas, que en los próximos años requerirán un suministro eléctrico cada vez mayor. De esta capacidad, Aagesen ha desvelado que 26 GW se atenderán directamente desde la red de transporte, mientras que los 21 GW restantes corresponderán a la red de distribución.

Nuevas prioridades económicas e industriales. La industria será uno de los principales destinos de esta nueva capacidad. La electrificación y descarbonización industrial concentrarán 14,9 GW, mientras que el hidrógeno renovable y sus derivados necesitarán otros 12,4 GW. A esto se le sumarán 9,3 GW para centros de procesamiento de datos, 6 GW para nuevas viviendas y desarrollo territorial, 2,5 GW para la electrificación del transporte, 1,8 GW para los puertos y 0,5 GW para la red ferroviaria.

Atender esta nueva demanda no consiste únicamente en producir más electricidad. También hace falta transportarla y distribuirla hasta los puntos de consumo. Por eso, la planificación contempla una modernización de las infraestructuras eléctricas, que supondrá, entre otras cuestiones, la construcción de 6.706 kilómetros de nuevas líneas de transporte y la repotenciación de otros 8.164 kilómetros de tendidos existentes.

La vivienda gana peso. Una de las principales preocupaciones sociales de la actualidad también tiene un hueco en esta planificación, con esos 6 GW de demanda que se contemplan para nuevas viviendas y desarrollo territorial. Según las estimaciones que comparte el ministerio, esta cifra equivale aproximadamente al consumo de unos tres millones de viviendas con un elevado nivel de electrificación.

Para poder sostener este crecimiento, se han previsto 103 posiciones de conexión, un tercio de las posiciones de apoyo a la distribución. Con esto se pretende estimular el desarrollo urbanístico y evitar uno de los problemas actuales: que las limitaciones eléctricas se conviertan en un freno para la construcción de nuevos hogares.

El gran reto: que las inversiones se ejecuten. Con la presentación en el Congreso, el Gobierno se acerca a la aprobación definitiva de la planificación por parte del Consejo de Ministros, pero hay que destacar el enorme desafío al que habrá que hacer frente si se aprueba la medida. Y es que habrá que garantizar que las actuaciones previstas se ejecuten dentro de los plazos establecidos. Durante la comparecencia parlamentaria que recoge El País, el diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal cuestionó que parte de las inversiones incluidas en el nuevo documento ya figuraban en planificaciones anteriores y no se habían materializado.

Esta cuestión pone el foco en uno de los principales problemas del sistema eléctrico español: la distancia que puede existir entre la planificación de nuevas infraestructuras y su ejecución efectiva.





Imagen | Yuan Yang

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