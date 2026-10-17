Almería tiene todo el sol del mundo para llenar España de energía solar. El problema es que la red no está a su altura

Almería es perfecta para la energía fotovoltaica. Su paisaje árido y sus interminables horas de sol la convierten en un lugar privilegiado para la instalación de este tipo de centrales. Sin embargo, tiene un problema que no tiene que ver con los paneles, y es que no tiene manera de evacuar toda la electricidad que genera. Por eso, aquí la energía, lejos de ser una bendición, es casi un quebradero de cabeza.

Almería tiene el recurso solar que cualquier promotor fotovoltaico querría. La provincia acumula una elevada cantidad de horas de sol al año y unas condiciones especialmente buenas para la generación fotovoltaica. A 30 de junio de 2026, según recoge el Diario de Almería, la provincia cuenta con 1.742,9 MW de potencia renovable instalada. De esa cantidad, 1.220 MW corresponden a la energía fotovoltaica, que ha multiplicado su potencia instalada en apenas cinco años, precisamente por su idoneidad. En 2021, eran 285,9 MW fotovoltaicos, según los datos recogidos por Diario de Almería a partir de la Junta de Andalucía.

Además, actualmente existen importantes proyectos en distintas fases de tramitación, como, por ejemplo, 25 plantas fotovoltaicas que sumarían otros 842 MW, además de parques eólicos y de baterías de almacenamiento independiente.

Potencia instalada no es potencia que se puede inyectar a la red. El sistema eléctrico no tiene una capacidad ilimitada. Para decidir si una instalación puede conectarse, Red Eléctrica lleva a cabo estudios para determinar, entre algunos aspectos, la seguridad y el comportamiento de la red. El resultado de esa investigación establece la capacidad de acceso disponible en cada nudo.

Además, existe otro concepto clave: la evacuación. La electricidad generada tiene que poder circular después por las líneas y subestaciones del sistema sin superar las restricciones técnicas existentes, pero no significa que una planta tenga garantizada la evacuación de toda su producción en todo momento. Por el contrario, puede darse la situación de que existan restricciones adicionales a tiempo real. Es decir, un parque solar puede tener 100 MW de paneles, pero eso no significa que la red tenga necesariamente un hueco de 100 MW para recibirlos.

¿Cuál es el problema? Almería podría convertirse en toda una potencia solar, pero (nunca mejor dicho) no es oro todo lo que reluce y su capacidad solar no está creciendo al mismo ritmo que otras provincias andaluzas, como Jaén o Sevilla. Según explica el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta en Almería, Guillermo Casquet, a Diario de Almería, esto se debe a la capacidad de evacuación disponible.

En las horas donde hay más recurso solar, los parques almerienses producen más electricidad de la que la red puede absorber. Para entender esto, hay que imaginar las redes de alta tensión como un entramado de carreteras por donde se transporta la electricidad hasta el sistema eléctrico: si estas redes están limitadas es como si la carretera tuviese menos carriles que los necesarios para esa cantidad de tráfico. Para evitar esa congestión, el operador del sistema, como explica La Voz de Almería, se ve obligado a reducir la producción de las centrales (lo que se conoce como curtailment) para garantizar así la estabilidad del suministro y no comprometer su seguridad.

Tabernas es uno de los ejemplos más extremos. Según El Periódico de la Energía, que cita datos de Optimize Energy, la localidad almeriense de Tabernas sería un buen ejemplo de este fenómeno. Para este medio, haber desarrollado energía solar fotovoltaica en esta zona ha sido una «absoluta ruina», puesto que pierde casi la mitad de la energía que genera. Con una subestación de 400 kV que atiende a varias plantas fotovoltaicas, «la física no da más de sí» y, según los datos, se ha alcanzado un porcentaje de curtailment de más del 41% solamente en ese nudo.

De ahí que la planificación de la red para los próximos años vaya a ser fundamental. Sin embargo, Guillermo Casquet, en sus declaraciones a Diario de Almería, tilda los planes actuales de «insuficientes» y lamenta que la provincia no esté recibiendo una inversión a la altura de sus posibilidades como potencia renovable.





Imagen | ダモ リ

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