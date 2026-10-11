La planta solar que va a destronar a Alemania como la más grande de Europa está en el país menos esperado

En 2020 hablábamos de "Núñez de Balboa", la planta solar de Badajoz que se erigía como la más grande de Europa. En 2024, una nueva y enorme planta solar montada en una vieja mina en Alemania le robaba el título y en los próximos años la mayor planta fotovoltaica del viejo continente va a cambiar de ubicación a una totalmente inesperada: en Rumanía, uno de los países más rezagados de la UE en energía solar.

La megaplanta solar de Rumania. Se llama Dama Solar y detrás está Rezolv Energy, cuya sociedad West Power Investments ha recibido la autorización del regulador energético rumano (ANRE) para construir la primera fase del proyecto, el último permiso legal antes de las obras según la compañía. Lo hará en un lugar estratégico, en Pilu y Grăniceri, en la región de Arad, cerca de su anillo de transmisión de 400 kV y de los puntos de interconexión con Hungría.

La instalación ocupará más de mil hectáreas y tendrá una capacidad instalada de 1,2 GW, convirtiéndose así en la mayor planta de Rumanía y también de Europa. Según el promotor, de forma realista permitirá cubrir el consumo de más de 280.000 hogares, es decir, cerca de un millón de personas.

Por qué importa. Dejando al margen lo anecdótico del título, superaría a la teutona Witznitz (650 MW) y competiría de tú a tú con la turca Kalyon Karapınar (1,35 GW), aunque fuera de la UE. Para Rumanía, la instalación y puesta en marca de esta planta supondría más que duplicar su producción solar actual (según datos de Euronews) y dar un paso de gigante para la descarbonización del país y cumplir sus objetivos renovables para 2030.

Pese a que las cifras del proyecto son enormes per se, Dama Solar también apuesta por combinar la generación eléctrica con la restauración de la naturaleza, como detalla Forbes. Así, junto a la planta fotovoltaica habrá una reserva natural de 82 hectáreas. Parte de las tierras agrícolas de menor rendimiento se convertirán en pastos, con ovejas encargadas de "gestionarlos".

Más vale tarde que nunca. A día de hoy, Rumanía está en la cola de la UE en renovables: en 2025 generó apenas el 9,78 por ciento de su electricidad de fuentes solares, frente la media europea del 13,1 %, según datos de Ember. En eólica, también está a la zaga, con un 12% respecto al 17% de la media de la UE. De hecho, sigue dependiendo del gas (16,9 %, casi alineada con el 16,8 % europeo) y, sobre todo, del carbón (15,2 % frente al 9,18 % de media). Su fuente principal de energía es la hidroeléctrica, con un 24,3%.

En ese escenario y con la coyuntura energética y geográfica actual, el sistema eléctrico rumano está sometido a gran presión, así que Rumanía ha decidido dar un paso adelante y Dama Solar es el mayor de una lista de grandes proyectos en desarrollo en el país. Otro caso: la planta híbrida de 761 MW de Enery, cerca de Bucarest.

Quién pone el dinero. La inversión total estimada es de 728 millones de euros. Rezolv Energy, respaldada por el gestor Actis y el fondo de Abu Dabi Mubadala, ha cerrado una financiación de hasta 561 millones de euros para la planta. El Banco Europeo de Inversiones es el inversor ancla y lidera un grupo de 14 prestamistas: diez bancos comerciales y tres instituciones de desarrollo (el BERD, la IFC y el Banco del Mar Negro). Los ingresos están respaldados por dos contratos por diferencia adjudicados por el Estado que cubren 520 MW y por un contrato de venta de energía con una empresa no identificada.

Para cuándo. Con la financiación cerrada, la planta pasa a construcción y Rezolv prevé que entre en operación comercial en la segunda mitad de 2028, una fecha más temprana que el 2030 que se manejaba antes del cierre financiero. No obstante, aún quedan algunos flecos pendientes como la adjudicación de contratos de obra y la propia obra, así como los permisos. Con el dinero ya asegurado, el reto ahora es construirla a tiempo.





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Portada | Raphael Cruz







