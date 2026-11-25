BYD fabricará en Francia. Aunque es la intención y las conversaciones siguen adelante, Emmanuel Macron, presidente del país vecino, ya lo da por hecho. La compañía china se hará con la fábrica de Hambach, al norte del país, si finalmente se la compra a Ineos. El gigante chino tendrá dos plantas en suelo europeo.

Pero el movimiento esconde un detalle: sólo estamos empatando.

La segunda fábrica de BYD. La compañía china hace tiempo que busca suelo europeo para fabricar coches. O, como poco, ensamblarlos porque no hay mucho más detalles de lo que pretenden hacer en Hambach, una planta que todavía es propiedad de Ineos pero cuya compra ya celebra Emmanuel Macron.

El acuerdo saldrá adelante si BYD consigue convencer a los representantes sindicales. Los trabajadores no lo tienen fácil. Y es que Ineos hace tiempo que quiere salir de su fábrica francesa porque el destino del 70% de su Grenadier, un todoterreno clásico, está en Estados Unidos. Ventas que, evidentemente, les están costando una sangría.

La planta, según Ineos, tiene capacidad para producir 35.000 coches al año. No es una cifra especialmente grande para lo que la empresa china está vendiendo en Europa (hasta octubre de este año llevan 237.137 coches vendidos) pero sí les permitirá poner en el mercado algunos vehículos ahora gravados con aranceles a un precio más asequible, por mucho que el precio de la mano de obra sea más cara.

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Un movimiento repetido. Mientras que BYD negocia los últimos flecos para hacerse con la fábrica de Ineos, en los últimos dos años hemos visto cómo más y más empresas chinas han llegado a Europa para fabricar o, al menos, ensamblar sus coches en nuestro suelo.

Proteccionismo. Lo que se está viviendo es el resultado de una economía cada vez más proteccionista a todos los niveles. Estados Unidos ha cerrado sus puertas a Europa, dañando sobre todo a los fabricantes alemanes. China ha estado cerrada a Europa para obligar a nuestras automotrices a que se asentaran en su suelo. A cambio les dieron mano de obra barata y facilidades para exportar coches fuera de sus fronteras.

Europa, sin embargo, apostó por saltar al coche eléctrico sin medir del todo las consecuencias. Eso ha hecho que se hayan ido poniendo parches a una decisión que algunos consideran demasiado agresiva con los propios fabricantes locales.

El primer parche fue levantar aranceles a los coches eléctricos chinos. Eso levantó ampollas en el gobierno del país asiático pero se dejó fuera a los híbridos enchufables en lo que, sin duda, parecía una mano tendida a la negociación. Con el tiempo se vio que esa puerta trasera era, en realidad, la puerta grande para ellos y este año la Unión Europea ha optado por poner un cupo a las exportaciones a estos coches.

De momento, ensamblo. Esos aranceles (que incluso han afectado a los propios fabricantes europeos) han obligado a las compañías a buscar suelo europeo para, como poco, ensamblar sus coches aquí.

La fábrica de BYD en Hungría es la inversión más importante porque fabricarán sus coches en suelo europeo y no sólo los ensamblarán como sí hace Chery y quiere hacer MG en España. Geely ha llegado a un acuerdo para producir con Ford modelos bajo un desarrollo en conjunto.

Leapmotor sí fabricará en Polonia y en España pero hay que tener en cuenta que esta empresa china será la base de algunos de los coches eléctricos baratos que Stellantis quiere incorporar a su oferta.

Que fabriquen aquí. Ha sido la postura de algunos de los países de la Unión Europea más beligerantes con la entrada de fabricantes chinos. Francia siempre ha exigido que fabriquen aquí sus coches para competir en igualdad de condiciones y que, de no hacerlo, deberían ponerse todas las trabas posibles.

Esta posición es la que motivó los aranceles a los coches eléctricos, el cupo a los híbridos enchufables y la que ha sacado a los coches chinos de algunas ayudas a la compra. Francia es el mejor ejemplo pero el Plan Auto+ español también. Mientras, otros países como el nuestro han sido más ambivalentes. Entre otras cosas porque hemos recibido mucha inversión china, tanto de automotrices como de fabricantes de baterías.

Al menos empato. Eso sí, no es oro todo lo que reluce en la llegada de los coches chinos a Europa. Hay que tener en cuenta que la mayoría se ha asentado en fábricas que ya existían por lo que el crecimiento de la industria es nulo. Y, además, da una idea de que los fabricantes locales han tenido que retroceder, dejando espacio a la entrada de estas empresas.

Nissan dejó un vacío en Barcelona que ha costado años llenar y que, como los coches se ensamblan en kits, no ha recuperado el tejido industrial entero. El impacto de MG en Galicia será comedido precisamente porque se trabajará de la misma manera. Geely está aprovechando el suelo y los empleados a los que Ford quería dar salida.

En Francia, BYD hará lo propio con la fábrica de Hambach. Leapmotor se asentará en plazas donde el trabajo ya estaba comprometido, con la diferencia de que ahora producirán otro producto. Xpeng aprovecha las instalaciones austriacas de Magna, que también estaban de capa caída.

Y a la baja. Lo peor, sin duda, es que allí donde los fabricantes chinos no están cubriendo huecos también se está sufriendo. El Grupo Volkswagen ya ha anunciado que despedirá un total de 100.000 empleados en el corto y medio plazo. Y hay hasta cuatro fábricas en el aire. BMW también ha anunciado despidos. Lo mismo ha hecho Mercedes. Seat, como marca, no pinta bien.

Hay que recordar que la industria del automóvil sigue siendo uno de los grandes motores europeos. En Alemania, el mayor productor de coches de la Unión Europea, sigue siendo la industria más importante. En España representa el 10% del PIB. En Francia e Italia mantiene un peso enorme.

Se ha tratado de mejorar la presa del pantano y la llegada de los fabricantes chinos a algunas plantas europeas ha servido para ralentizar la fuga. Pero, lamentablemente, el pantano sigue vaciándose.

Foto | BYD

En Xataka | “Montan coches chinos con componentes chinos y personal chino”: la UE empieza a sospechar de las plantas de los fabricantes