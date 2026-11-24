Elon Musk suele hablar de la IA desde un punto de vista optimista. Al fin y al cabo, su estrategia a medio plazo es controlar todos los sectores necesarios para desarrollarla: energía, comunicaciones, laboratorios de IA, base de contenido para entrenamiento y, ahora, también fábrica de chips. Sin embargo, el pasado sábado el millonario cambió su tono.

En una respuesta en X, el dueño de SpaceX y Tesla lanzó una pregunta incómoda. "¿De dónde va a salir el dinero para toda la industria?". Lo inquietante es que el millonario lo dijo en uno de los peores momentos para los mercados, que venian de una fuerte sacudida que tiñó de rojo las cifras de todas las tecnológicas.

Pagar hoy, cobrar…ya veremos. Musk sostiene que poner en marcha la capacidad de cómputo que actualmente demanda la IA, refrigerarla y lograr que funcione sin fallos es muy difícil. El millonario destacó que "la escasez de efectivo también va a ser una locura el año que viene", y lo hace justo en un momento en el que los inversores parecían estar castigando más a las empresas que abanderan la carrera por la IA.

Las compañías pagan por chips y servidores meses antes de poder comenzar a facturar con ellos. Si esos meses que pasan entre la inversión y el comienzo del retorno se van estirando en toda la industria, harían falta cientos de miles de millones de dólares más para actuar de colchón. Hablamos de capital circulante, el dinero que cubre gastos hasta que llegan los ingresos.

Un mercado que ya iba cuesta abajo. El viernes el S&P 500 cerró con una de las mayores correcciones de la última década. Quedó más de un 10% por debajo de su récord del 6 de octubre tras caer un 3,59% en la sesión, y fue su séptima jornada consecutiva a la baja, la peor racha desde febrero de 2020.

En Taiwán, donde más peso tienen los fabricantes de chips, los reguladores anunciaron límites a las ventas en corto para intentar frenar la hemorragia de capital que estaba dejando sin dinero a los fabricantes de chips. A esa crisis de liquidez se suma el rechazo de los ciudadanos a los centros de datos, que ha llegado hasta las elecciones de EEUU.

Hay chips sin hogar. El problema es que los grandes proveedores de servicios en la nube han estado acumulando chips sin estrenar porque, básicamente, no había un lugar en el que instalarlos. Los centros de datos están tardando más en levantarse que los pedidos de chips en llegar y ni Meta ni Google están consiguiendo que la IA se pague sola porque ese colchón de financiación cada vez es más grande.

CoreWeave espera recibir unos 9.000 millones de dólares en pagos anticipados y depósitos de clientes en tres meses. Más de 3.000 millones de dólares de esos pagos corresponden a capacidad de cómputo que ya tiene construida. Así el cliente financia parte de esa brecha, aunque la empresa sigue usando préstamos con contratos como aval.

Oracle dice que está cubierto. Oracle, por su parte, aseguró en una publicación de X que su contrato con OpenAI está financiado tras una última ampliación de capital a principios de noviembre. Que lo diga en público refleja las dudas que había sobre cuánto dinero iba a necesitar.

El analista Ed Zitron opinó en CNBC que mensajes así suelen publicarse cuando una empresa anda escasa de efectivo, señalando que el mercado de la IA "ya está bastante asustado". Mientras, las acciones de Oracle acumulan una caída de casi 41% en los últimos seis meses.

SpaceX, entre el aviso y el negocio. Justo un día antes del mensaje de Musk en su red social, los fondos Apollo y Goldman Sachs acordaron una financiación de unos 44.000 millones de dólares en bonos que servirán para que SpaceX pueda comprar chips Nvidia Vera Rubin.

Daniel Newman, CEO de Futurum, explicó que las condiciones que describe Musk son reales. Pero una caída de las neoclouds también le conviene. Si no financian su próximo centro de datos, SpaceX tendrá menos rivales y más margen para subir precios a su antojo. Es el típico cuento del pez grande se come al pequeño. En este caso, con el importante matiz de que el pez grande puede morir ahogado por su propia deuda.

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Imagen | Flickr (World Economic Forum)