Todas las empresas de IA quieren crear sus propios chips, así que Nvidia quiere ahora tener su propia IA

Nvidia se ha convertido en el pegamento de la IA por su tecnología, pero también por sus inversiones. El gigante estadounidense ha logrado que sus chips sean los más deseados en la fase de entrenamiento de la inteligencia artificial, pero ahora que esas mismas empresas a las que alimentaba están buscando la forma de darle la espalda, parece que han tomado la decisión de pagar con la misma moneda.

¿Cómo? Teniendo su propia IA que además sea la punta de lanza de los modelos abiertos como respuesta a la estrategia china. Y Reflection AI sería la joya que falta en el guantelete de Nvidia.

En corto. En un artículo del Financial Times en el que cita fuentes con información directa, se expone que Nvidia está negociando para adquirir Reflection AI o, al menos, profundizar en su relación con ella. Según el medio, las conversaciones están en una fase temprana y, aunque el trato podría formalizarse a lo largo de las próximas semanas, ninguna de las partes ha querido declarar nada.

Vías. Sobre la mesa hay varias fórmulas, siendo la más drástica una por la que Nvidia, directamente, realiza la compra completa de la empresa. Sin embargo, hay otras vías:

Más capital - Nvidia ya es uno de los mayores accionistas de Reflection y la vía fácil sería invertir aún más.

- Nvidia ya es uno de los mayores accionistas de Reflection y la vía fácil sería invertir aún más. Mayor dependencia - Reflection necesita capacidad de cómputo y Nvidia podría ser la suministradora exclusiva de más chips de vanguardia para que dependan de ella.

- Reflection necesita capacidad de cómputo y Nvidia podría ser la suministradora exclusiva de más chips de vanguardia para que dependan de ella. Acqui-hire - Nvidia contrataría a la plantilla de Reflection AI y licenciaría su tecnología, pero oficialmente no compraría la compañía. Esto se hace para evitar la revisión del órgano regulatorio tras una adquisición así.

Reflection AI. Según Financial Times, la valoración de la empresa es de unos 25.000 millones de dólares, pero... ¿de qué estamos hablando? Entre los grandes nombres de la IA occidental, el que quizá no os suene es el de este supuesto nuevo interés de Nvidia. Relacionamos "IA" con ChatGPT, Gemini y Claude y, a su vez, estos modelos son inseparables de sus empresas responsables, pero Reflection hace otra cosa: desarrolla modelos de IA de pesos abiertos.

Eso significa que publica los parámetros ya entrenados del modelo y cualquiera puede descargarlos, adaptarlos y ejecutarlos en su propio hardware. Es un modelo totalmente diferente al de OpenAI, Google o Anthropic, con modelos cerrados que se ejecutan en sus propias plataformas.

UN VISTAZO A...

Algo interesante para Nvidia es que Reflection ya trabaja tanto con el Pentágono como con el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero también ha cerrado acuerdos para desarrollar modelos para países aliados como puede ser Corea del Sur. Esta misma semana ha presentado su último modelo público que funciona sobre chips de Nvidia y para el gigante tecnológico, todo esto convierte a Reflection en un caramelo.

La pata que le falta. Esas conexiones de Reflection con departamentos gubernamentales se alinean con los objetivos estadounidenses de que sus empresas sean pilares tecnológicos del país en la guerra tecnológica y comercial que mantienen con China, y una compra por parte de Nvidia haría que la empresa se metiera de lleno en la contienda de los modelos de frontera.

Porque realmente Nvidia ya tiene modelos de IA abiertos como Nemotron, pero le falta un modelo de frontera. Según Reflection, su último modelo llamado Beam está a la par de GLM-5.2 de Z.ai, uno de los modelos chinos de referencia, y con una Nvidia aún más involucrada en sus sistemas, tendría capacidad de cómputo ilimitada y de vanguardia para dar rienda suelta a sus próximos modelos. En SCMP exponen que Beam se acercaría a Qwen 3.8 Max.

NvidIA. Al final es lo que comentábamos al principio del artículo. Cuando hablamos de modelos de IA, pensamos en los de OpenAI, Google, Anthropic o Alibaba o Qwent. Cuando la conversación va de centros de datos, pensamos en Amazon, xAI, Google, Microsoft o las chinas. Dentro de esos centros de datos están los chips de Nvidia, pero todas ellas están trabajando en alternativas para dejar de depender tanto de Nvidia.

Con la compra de Hugging Face o si se ejecuta la de Reflection AI, Nvidia busca dejar de ser sólo una proveedora de tecnología física para convertirse en sinónimo de IA.

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