El 19 de noviembre era una fecha señalada en rojo en el calendario de Dario Amodei y los suyos. El Nasdaq abrió con una campanada histórica: Anthropic debutaba en bolsa marcando el hito de haberse convertido en la mayor oferta pública de acciones de la historia de Wall Street. La alegría duró poco en el parqué neoyorquino.

Al cierre, la recién llegada Anthropic subía con respecto al precio de su lanzamiento, pero casi todo lo que la rodeaba estaba pintado de rojo. La foto era muy llamativa: las acciones de todos los grandes actores de la IA se estaban hundiendo, excepto las de Anthropic que se mantenía en verde pese a haber moderado su repunte.

Un debut en verde en un mercado en rojo. El precio de salida a bolsa para Anthropic se fijó en 83 dólares dólares por acción para quienes habían podido hacerse con algunas antes de la salida. Al cerrar el jueves, esas acciones valían 97,17 dólares. Un 17% más tras rozar los 2 billones de capitalización en plena sesión. De hecho, la demanda de las acciones fue tal, que al abrir la sesión, su precio ya era de 111,50 dólares por título.

Mientras Anthropic pintaba de verde sus cifras, el S&P 500 se dejaba un 2% y encadenaba seis caídas seguidas. Tal y como puntualizaba La Vanguardia, todas las megacapitalizaciones cayeron pese al aparente interés en la IA que representaba la salida a bolsa de los creadores de Claude.

AMD y un informe con intereses. No obstante, esta desastrosa jornada no solo se explica en términos de confianza o no en la IA. Cada tecnológica estaba viviendo su via crucis particular. AMD fue el castigo más visible: cayó un 8% tras la publicación de un informe de Hunterbrook Media, un operador en corto que gana dinero si las acciones bajan, que revelaba las conexiones de AMD con un fabricante chino que estaba en la lista negra de importadores de EEUU.

Según recogía The New York Times, AMD niega las imputaciones y asegura que tergiversan sus relaciones comerciales. Que Hunterbrook Media se beneficie de la caída del precio de las acciones de AMD no prueba que mienta, pero tampoco que acierte. Lo que ha realmente ha hundido el precio es el temor a que Washington mire con lupa los lazos de AMD con China como está haciendo con Nvidia.

Nvidia, sin Huang y sin relevo. Nvidia fue otra de las que se vio arrastrada a la baja, encadenando una nueva jornada en su sangría de capital. Jensen Huang dimitió hace una semana y Colette Kress, la directora financiera, hace de CEO interina mientras el consejo busca sucesor. Detrás hay un escándalo que mezcla relaciones personales con una investigación por presunto espionaje chino.

Los resultados financieros que se presentaron el día 17 de noviembre marcaban un auténtico récord, pero esos buenos resultados no eran suficiente para los inversores. Según recogía el Financial Times, la abrupta salida de Huang ya había minado la confianza en los fabricantes asiáticos. También pesaba la posible mano dura de EEUU con las exportaciones de chips.

Movimiento de maletines. Otra hipótesis que manejan los analistas es que, parte del desplome de los mercados, esté causado por capital que abandona otras tecnológicas (como AMD o Nvidia), para comprar activos de Anthropic en sus primeras horas.

John Woods, de Lombard Odier, interpreta en el Financial Times que los inversores están pasando del hardware (AMD y Nvidia) al software de IA, por eso la oferta de Anthropic habría tenido más demanda institucional que la reciente de SpaceX. El NYT habla de recogida de beneficios de los grandes inversores antes de Acción de Gracias. Teniendo en cuenta que los inversores minoristas solo pudieron comprar 60 millones de dólares netos en acciones de Anthropic, la teoría de la rotación de capital es plausible, pero ni de lejos explica por sí sola una caída tan generalizada.

En Xataka | Dario Amodei, CEO de Anthropic: “La IA podría comprimir un siglo de progreso médico en una década”

Imagen | Flickr (TechCrunch)