Qué son los 'shorts' y por qué las comunidades organizadas de Reddit están provocando un terremoto en Wall Street

Las acciones de GameStop ya superan los 350 dólares. Y por los 'shorts' muchos han perdido miles de millones de dólares. Son los peligros de este arriesgado movimiento financiero, que ahora vuelve a estar en el centro del huracán. Los 'shorts', nombre en inglés de las inversiones en corto, y las acciones de Reddit están sacudiendo la bolsa estadounidense con pérdidas para los fondos por valor de más de 5.000 millones de dólares, según datos de S3 Partners.

Para entender el gran impacto que tienen los 'shorts' y cómo funcionan, hemos hablado con varios expertos en bolsa y finanzas. A ellos les preguntamos qué riesgos tienen, cómo desde un subreddit han podido provocar esto y cuáles han sido los motivos de que prestigiosos fondos de inversión no frenaran antes de perder tanto dinero.

Qué es un 'short' y cómo se gana dinero con ellos

Alejandro Nieto, editor de El Blog Salmón, nos explica en qué consiste este movimiento financiero. "Igual que cuando compras una acción estás apostando que va a subir y ganas dinero, un short es aportar que la acción va a bajar de precio. La forma clásica para invertir a corto es pedir prestadas unas acciones. Le pagas un tipo de interés, esperas a que bajen y las recompras al cabo de un tiempo. Si has vendido a 100, compras cuando bajen a 50 y habrás ganado 50 de diferencia, menos lo que te cueste el interés, que suele ser bajo".

Invertir a corto es "alquilar acciones", donde el beneficio será igual a la diferencia entre el precio inicial y el del momento en que compras. Si las acciones caen, ganas. Si la acción sube, pierdes.

En los intereses está el motivo de por qué a la parte vendedora le sale a cuenta. La idea es que aquellos que tienen acciones de una empresa a largo plazo, puedan cobrar unos intereses mientras tanto. Los inversores en corto solo buscan aprovecharse de las caídas cercanas, pero hay quienes creen que en el largo plazo esas acciones valdrán más y por ello no temen cederlas temporalmente a cambio de cobrarse unas comisiones.

Al beneficio de los 'shorts' hay que restarle los intereses que cobran los dueños originales de las acciones, pero suelen ser tipos de interés bajos.

Ricardo González, inversor, gestor de GPM y autor del libro 'El Código de Wall Street', nos explica algo más de cómo funciona este sistema: "en los 'shorts' hay unos intereses, normalmente fijados por el banco central de turno. Suelen cobrar entre un 0,5 y un 1%, similar a otros activos financieros como las hipotecas".

Algunos brokers permiten hacer este alquiler, sin avisar al propio dueño. Suelen ser aquellos que ofrecen mejores condiciones o los de más riesgo. En España es más raro, pero hay brokers con más riesgo que ofrecen precios de custodia cero, a cambio pueden prestar tus acciones sin que tu te enteres, para estas inversiones en corto.

Por qué la subida de las acciones ha atrapado a los inversores de riesgo

A través de Reddit, un grupo se ha puesto de acuerdo para hacer lo que se conoce como un 'short squeeze', o cierre masivo de posiciones cortas. Gustavo M., experto en bolsa y Asesor Financiero Europeo (EFA), cree que "cuatro chavales no son. Se han movido miles de millones de dólares. La acción de GameStop ha subido más de un 80% solo desde ayer. Si la cotización eran 10.000, ahora son 8.000 millones de dólares más de beneficios. Probablemente deba haber alguien gordo detrás, aunque eso es especular".

Cuando hay una mayor fuerza compradora, los precios suben. A más gente queriendo comprar, más sube el precio y peor es para quienes invierten en corto, cuyas ganancias llegan si bajan las acciones.

"Si tienes una acción a 100, lo mucho que puedes perder es hasta 0. Si apuestas a la baja, puede subir hasta los 200 o los 1000. Las pérdidas son ilimitadas, lo que es algo muy arriesgado. Cuando empiezan a subir las acciones, los inversores suelen salirse, limitando las pérdidas", explica Alejandro.

"Si compras una acción a 100, lo mucho que puedes perder es hasta 0. Pero si apuestas a la baja, la acción puede subir hasta los 200 o los 10.000. Las pérdidas son ilimitadas."

Los intereses no son algo que afecte a la decisión de vender. "El problema es que si no se está cumpliendo tu previsión de bajadas, hay que renovar las garantías. Y eso es lo que está pasando con el caso de GameStop", explica Gustavo.

Los broker obligan a dar garantías de que van a devolver esa pérdida. Unas garantías que suelen estar entre el 10 y el 20% del valor nominal. ¿En qué consisten? Se trata de un seguro que se le da a los broker cuando las inversiones en corto no van bien. Estas garantías son para compensar las pérdidas.

¿Por qué los fondos de inversión no se han salido antes sabiendo que se trata de una acción inflada? "Probablemente la esperanza de que terminasen retrocediendo o miedo a no querer asumir la pérdida. Esto es un evento puntual, ellos están aguantando las pérdidas pero llegó un momento en que el banco les dijo: "oye que tienes tantas pérdidas, que con tu patrimonio no tengo garantías de que me vayas a pagar". En ese momento hay dos opciones: o aumentar las garantías, con el incremento de deuda, o vender y asumir las pérdidas.

Para estos casos, los brokers exigen a los inversores unas garantías: o ponen más dinero (entre un 10-20% del valor actual) o les obligan a vender asumiendo las pérdidas.

En el caso de Melvin Capital, los hedge funds Citadel y Point72 han tenido que ayudarles con 2.750 millones de dólares para sufragar el coste de estas garantías, aunque finalmente, según apunta CNBC, Melvin Capital ha decidido cerrar sus inversiones en corto porque la presión era enorme y no querían seguir aumentando sus deudas. Se desconoce la cantidad final de pérdidas para Melvin Capital por sus posiciones en corto con GameStop, pero se estiman en miles de millones de dólares.

NEW - Melvin Capital, investment firms that shorted on $GME, requires a $2.75 Billion USD Cash infusion after an unprecedented surge propelled by WallStreetBets and YOLO traders. — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 27, 2021

¿Por qué han cerrado en, digamos, 3.000 millones de dólares y no en 500? Todo es una cuestión de política de riesgos y el límite de capital al que puedan acceder. Los accionistas creían que esas acciones iban a bajar tarde o temprano, pero la burbuja ha crecido tanto que les ha sido imposible aguantar la presión sobre el aumento de garantías exigidas.

Los inversores de cortos creían que esas acciones iban a bajar tarde o temprano, pero la acción ha crecido tanto que les ha sido imposible aguantar la presión del nivel de garantías exigido.

Con el tema de las inversiones en corto se recuerda el caso de Adolf Merckle. Era el quinto alemán más rico, pero en 2009 se lanzó a las vías del tren tras perder más de 400 millones de euros apostando en cortos a la baja con Volkswagen.

"Con el caso de Volkswagen, los valores eran mucho más altos. Ahora han cogido una compañía prácticamente en quiebra y han hecho que su valor sea el más negociado de Wall Street, más que Apple. Es una salvajada. Es una situación de libre mercado, pero no hay ningún precedente. Nunca se había dado de forma tan masiva", explica Ricardo, aunque apunta que "no hay nada ilegal".

¿Y ahora qué?

La coordinación de grupos para movilizar activos en bolsa es una tendencia que va a aumentar cada vez más, apuntan los expertos. Una tendencia que obligará a los inversores a cambiar sus hábitos y reducir el riesgo con las inversiones a corto.

Según explican los expertos consultados, el porcentaje de cortos suele ser del 10 o el 15%. Sin embargo, en algunos casos como el de GameStop, las inversiones en corto han supuesto hasta el 130% de los movimientos. Una cifra récord que además provoca que sea difícil que baje el precio. Precisamente la predisposición a la compra es lo que ha hecho que el precio siga subiendo. Nadie quiere vender, porque todos saben que el precio sigue subiendo en esos momentos.

El efecto llamada es muy importante aquí. Empezaron cuatro gatos, pero como empezó a tener cierto efecto, eso fue llamando más la atención y finalmente se fueron uniendo más. "En el caso de Porsche había un gran fondo inversor detrás que sabía que iba a pasar eso después. Ahora es más fácil para las personas reunirse y coordinarse. Cualquiera tiene un broker desde el móvil. Estos episodios los vamos a ir viendo más", anticipa Alejandro.

Mientras en España y Europa los organismos son más intervencionistas, en Estados Unidos hay más flexibilidad para este tipo de acciones. Si bien, los expertos no descartan que la SEC pueda intervenir, pudiendo suspender la cotización. En el mercado español, existen reglas automáticas para detener las cotizaciones. Por ejemplo si baja un 10% más de tres veces en un día. Pero se trata de reglas para evitar que no haya pánicos vendedores que arrastren toda la bolsa. Es decir, reglas para las bajadas, pero no para las subidas.

Los expertos apuntan que hay poco que hacer respecto a los miles de millones perdidos por los fondos de inversión y avisan que estos movimientos irán a más.

Respecto a las pérdidas ya provocadas hay poco que hacer. Mientras los fondos de inversión han perdido miles de millones, muchos usuarios que invirtieron en GameStop han ganado.

Los expertos creen que estos momentos son de máxima volatilidad. "Es casi como jugar a la lotería", apunta Ricardo. La acción puede seguir creciendo o puede bajar de repente, pero quienes más perderán serán aquellos que lleguen más tarde. Tanto aquellos inversores en corto que tarden en asumir las pérdidas, como aquellos compradores que lo hagan con la acción ya a precios muy altos.