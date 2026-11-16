NVIDIA no ha despedido a Jensen Huang. Ha aceptado su dimisión, y esa diferencia puede servir para que vuelva

Hace un año, Huang resumió así su longevidad como CEO: “primero: no ser despedido”. Ha cumplido la regla hasta su último minuto en NVIDIA. El 11 de noviembre el consejo de NVIDIA aceptó su dimisión como CEO y consejero. No lo despidió: aceptó su dimisión. Es distinto y tiene implicaciones.

Qué ha ocurrido. Tres días antes, el consejo había abierto una investigación porque Huang había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera, y había dicho que confiaba en él. El martes ya no. Colette Kress, la directora financiera, es CEO interina, y NVIDIA no tiene sucesor. Busca uno, interno o externo.

Entre líneas. El analista Gene Munster ha subido del 10% al 51% las probabilidades de que Huang vuelva. Su argumento es que el consejo le forzó a dimitir, y que esa forma de salir permite que la readmisión sea más sencilla, ya que no implica una admisión de que el consejo se equivocó.

Si en 72 horas pasó de “confiamos en Jensen” a enseñarle la puerta de salida, la tortilla puede volver a girar igual de rápido.

Sí, pero. La palabra elegida cuenta poco:

Steve Jobs también dimitió, en 1985, después de que le quitaran todas sus funciones. Volvió doce años después, cuando Apple, al borde de la quiebra, compró NeXT.

también dimitió, en 1985, después de que le quitaran todas sus funciones. Volvió doce años después, cuando Apple, al borde de la quiebra, compró NeXT. Sam Altman fue despedido en medio de un sainete en 2023. Volvió en cinco días porque más de 700 de los 770 empleados de OpenAI amenazaron con irse si no volvía.

Lo que decide estos casos es quién puede presionar al consejo.

En juego. Huang ha reunido muchos apoyos en un solo fin de semana:

Al otro lado. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, ha pedido un CEO externo. No es una voz cualquiera. Y la investigación sobre Megaspeed, cliente de NVIDIA con sede en Singapur y sospechosa de desviar chips a China, sigue abierta. Si esa investigación encuentra algo, posiblemente dará igual cómo se llamara a la salida de Huang.

El aviso. Travis Kalanick dimitió en Uber en 2017 y más de 1.100 empleados pidieron que volviera. Pero no volvió, porque los grandes inversores querían que se largara. En NVIDIA muchos de los grandes quieren justo lo contrario: que se quede.

La primera prueba llega mañana, martes 17: los resultados son de un trimestre con Huang al mando, pero la previsión y la posterior conferencia con analistas serán ya sin él. Una previsión floja y unas respuestas poco convincentes a los analistas darían argumentos a quienes piden su vuelta. Será o seró.

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En Xataka | Jensen Huang ha salvado a NVIDIA seis veces. La séptima crisis es él mismo y le ha costado el puesto