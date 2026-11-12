Jensen Huang ha salvado a NVIDIA seis veces. La séptima crisis es él

En dos semanas, el consejo de NVIDIA ha pasado de expresar su confianza en Jensen Huang a preparar su destitución. Según Bloomberg, ya está trabajando con una firma externa para encontrar candidatos y baraja nombrar a un CEO interino. Todavía no ha anunciado ninguna decisión. No tardará.

Huang lleva más de tres décadas dirigiendo NVIDIA y la ha sacado del borde de la quiebra en al menos seis ocasiones. Pero esta vez el problema no es externo, es él mismo, y la empresa no tiene a nadie preparado para relevarlo.

Qué ha ocurrido. El caso ha escalado en cuatro pasos:

Lo que más pesa contra él son los desmentidos iniciales, más que la infidelidad en sí. Gary Gensler, expresidente de la SEC, ha dicho a Semafor que Huang “parece haber engañado al público”. Ya hay demandas de accionistas en marcha.

El contexto. Durante años, Huang abría sus presentaciones internas con la misma frase: “Nuestra empresa está a 30 días de quebrar”. No exageraba. La acción se ha desplomado un 90% dos veces antes de llegar a empresa más valiosa del mundo.

1996 . El NV1 apostó por cuadriláteros cuando DirectX impuso los triángulos, y Sega canceló el chip. Huang viajó a Japón a reconocer el error. Sega convirtió la deuda en 5 millones de dólares de capital, y Huang despidió a 60 de sus 100 empleados.

. El NV1 apostó por cuadriláteros cuando DirectX impuso los triángulos, y Sega canceló el chip. Huang viajó a Japón a reconocer el error. Sega convirtió la deuda en 5 millones de dólares de capital, y Huang despidió a 60 de sus 100 empleados. 2002 . El pinchazo de la burbuja puntocom, la pelea con Microsoft por la Xbox, las cuentas reexpresadas a petición de la SEC y un GeForce FX que llegó tarde y peor que la competencia.

. El pinchazo de la burbuja puntocom, la pelea con Microsoft por la Xbox, las cuentas reexpresadas a petición de la SEC y un GeForce FX que llegó tarde y peor que la competencia. 2008 . Cargo de unos 200 millones de dólares por chips de portátil defectuosos. La acción cayó un 76% durante el año en el contexto de la crisis de entonces.

. Cargo de unos 200 millones de dólares por chips de portátil defectuosos. La acción cayó un 76% durante el año en el contexto de la crisis de entonces. 2018 . Resaca cripto tras la caída de Bitcoin y compañía. NVIDIA se quedó con los almacenes llenos de GPUs sin demanda y un 54% de caída de un trimestre para otro.

. Resaca cripto tras la caída de Bitcoin y compañía. NVIDIA se quedó con los almacenes llenos de GPUs sin demanda y un 54% de caída de un trimestre para otro. 2022 . Ethereum deja de minar con GPUs y Estados Unidos veta el A100 y el H100 en China.

. Ethereum deja de minar con GPUs y Estados Unidos veta el A100 y el H100 en China. 2025. La licencia obligatoria para el H20 le cuesta un cargo de 4.500 millones de dólares y deja su cuota en China a cero.

Entre bambalinas. En cada crisis, Huang ha seguido el mismo guión:

Reconocer el error pronto. Recortar donde duele Y no tocar la apuesta a largo plazo.

En 2008 despidió al 6,5% de la plantilla y en el mismo comunicado prometió seguir invirtiendo en CUDA. Fue algo que en su momento sonó contradictorio, casi suicida, porque ese software encarecía cada GPU sin que aparentemente nadie lo pidiera. Así que Huang estaba empeorando su eficiencia en época de vacas flacas. Hoy la IA moderna funciona sobre él y de hecho CUDA es el mejor foso que tiene NVIDIA.

Casi todo lo que es hoy NVIDIA fue decidido durante un mal momento para la empresa.

En 2012 se lanzó a por las redes neuronales, que entonces eran cosa de laboratorios universitarios, con una dudosa rentabilidad.

En 2019 pagó 6.900 millones de dólares por Mellanox porque intuyó que el cuello de botella acabaría estando en la red. Acertó de lleno.

Cuando Sequoia entró en 1993, la empresa valía 7 millones. Hoy vale más de 4 billones y llegaron a ser 5,7.

El rastro del dinero. Ahora será juzgado por un consejo al que él mismo ha hecho extremadamente rico. Según Bloomberg, Mark Stevens y Tench Coxe, dos de los consejeros, sumaban casi 15.000 millones de dólares en enero de 2025, con la acción bastante más baja que hoy. Otros dos, Harvey Jones y Brooke Seawell, tenían unos 1.000 y 750 millones. Los cuatro están en el consejo desde los años noventa. Ese consejo parecía que iba a ser indulgente con su affaire, pero el segundo caso, con una subordinada, es mucho más difícil de dejar pasar. Hay precedentes en grandes empresas estadounidenses que acabaron con el CEO fuera, como el de McDonald's en 2020 o el de Intel en 2018.

Hasta ahora, la gran lealtad del consejo tenía lógica porque cada vez que apostó por Huang contra el mercado, ganó.

El contraste. Apple, Microsoft, Google y Amazon han relevado a su fundador sin hundirse, pero llevaban años preparándolo. Tim Cook ya era director de operaciones antes de pasar a CEO en 2011. Y Andy Jassy es quien levantó el negociazo que es AWS para Amazon. El único relevo a la fuerza, el de Jobs en 1985, casi hace quebrar a la empresa.

NVIDIA no tiene a su Tim Cook. Huang ha montado una estructura sin número dos. No es habitual que sesenta personas reporten a un CEO cada día. Si se va, se lleva a quien decide dónde estará el cuello de botella dentro de cinco años. Y llega en mal momento porque la ley de Moore ya no da chips mejores cada año, y China avanza hacia sus propios semiconductores.

Sí, pero. El estilo que ha salvado a NVIDIA, con control total, un consejo leal y cero contrapesos, es también el que ha dejado que un asunto personal acabe salpicando a la empresa.

Aún falta tela por cortar. La investigación interna sigue abierta. Lo de que Alice Huang es una espía viene de la inteligencia estadounidense y no se ha probado en público. Trump ha dicho que Huang debería seguir, y Huang conserva cerca del 3,4% de la empresa gracias a sus 811 millones de acciones.

Y ahora qué. El 17 de noviembre NVIDIA presenta resultados. Y el 18, Huang se sienta a puerta cerrada con tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes.

En mayo, contó en How I Built This que, sabiendo lo que le esperaba, no volvería a fundar NVIDIA. Pensaba en treinta años de sobresaltos. No contaba con la madre de todos los sustos.

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