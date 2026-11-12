Las pulseras antimaltrato ya tenían un problema técnico. Ahora la Fiscalía Europea investiga si también hay uno de dinero

El Ministerio de Igualdad de España gestiona las llamadas pulseras antimaltrato, un dispositivo electrónico con SIM que avisa si quien lo lleva vulnera la distancia de alejamiento ordenada por un juez. Estas pulseras arrastran cierta polémica, anteriormente se descubrió que podrían presentar fallos de posicionamiento, lo que les restaría efectividad. Ahora se investiga si hubo desvío de fondos con la contratación de los dispositivos.

Qué ha pasado. Según ha contado El Confidencial, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron hoy jueves a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas. El encargo procede de la Fiscalía Europea (EPPO), que ha confirmado que investiga un presunto fraude en los fondos que la Unión Europea destinó a comprar las pulseras antimaltrato.

Según la propia Fiscalía Europea, la investigación arrancó en 2025 y no ha dado más detalles. Aún no ha comunicado a quién investiga, de cuánto es el posible fraude ni qué se está buscando en cada sede: La UCO actúa como policía judicial a las órdenes de la Fiscalía Europea. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha prometido "colaboración absoluta".

La coincidencia en el tiempo. Las actuaciones llegan la víspera del arranque de la campaña electoral, pero la investigación se inició en 2025, sobre los fondos del plan de recuperación NextGenerationEU que la Unión Europea puso a disposición de todos los países miembro. En el caso de España, y según El Distrito, España pagó 6,4 millones procedentes del plan europeo en el contrato de 42,6 millones de las pulseras antimaltrato.

Según declaraciones de la ministra de Igualdad, recogidas por ElDiario.es:

“Este es un debate manipulado, lleno de bulos y mentiras. Tenemos un contrato que mejora todos los aspectos y corrige las disfunciones del contrato anterior".

"No se puede poner en riesgo la vida de las víctimas que necesitan estos dispositivos para mantenerse a salvo. Está en juego la vida de más de 40.000 mujeres. Somos los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último céntimo".

Qué ha fallado en las pulseras. La sospecha de fraude es una losa más sobre una cadena de incidentes en un dispositivo que lo que menos debía hacer es fallar. Dicha cadena queda de la siguiente manera:

De Telefónica a Vodafone . A finales de 2023, el servicio telemático pasó desde las manos de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas. En la migración se perdió durante meses el acceso al histórico de ubicaciones de algunos agresores. Sin ese rastro, varios juzgados fueron incapaces de probar que se quebrantasen las órdenes de alejamiento.

. A finales de 2023, el servicio telemático pasó desde las manos de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas. En la migración se perdió durante meses el acceso al histórico de ubicaciones de algunos agresores. Sin ese rastro, varios juzgados fueron incapaces de probar que se quebrantasen las órdenes de alejamiento. Fallos en las pulseras . Fugas de batería, GPS impreciso y dispositivos que transmitían por 2G/3G cuando el contrato pedía 4G. Si tenemos en cuenta que esas redes antiguas están en extinción, la carencia de las pulseras supondría un riesgo enorme para las afectadas.

. Fugas de batería, GPS impreciso y dispositivos que transmitían por 2G/3G cuando el contrato pedía 4G. Si tenemos en cuenta que esas redes antiguas están en extinción, la carencia de las pulseras supondría un riesgo enorme para las afectadas. La caída de noviembre de 2025 . El sistema estuvo caído cerca de 13 horas por un enrutador que reparte los mensajes de alerta entre las distintas plataformas. Igualdad multó a Vodafone con 25.285 euros.

. El sistema estuvo caído cerca de 13 horas por un enrutador que reparte los mensajes de alerta entre las distintas plataformas. Igualdad multó a Vodafone con 25.285 euros. La auditoría. En septiembre, el Tribunal de Cuentas detectó "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento de los contratos de 2018, 2021 y 2023, que suman 102,6 millones. Ninguno preveía de entrada un plan de transición entre proveedores (de Telefónica a Vodafone).

Lo que queda por conocer. Sabemos que la UCO ha actuado en las sedes de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, pero no qué operación concreta se investiga. También ignoramos si el presunto fraude tiene que ver con la diferencia entre lo pagado y lo entregado, con la justificación del gasto ante Bruselas o con otra cosa. Y otro detalle clave: no sabemos a quién está investigando la Fiscalía Europea, si es que hay alguien. Hasta que se levante el secreto, la única certeza es que el problema de las pulseras ha dejado de ser solo técnico.

Imagen de portada | Wikimedia Commons

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