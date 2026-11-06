España ha desperdiciado tanta energía renovable este año como la que consumen casi dos millones de hogares

España produce electricidad renovable a gran escala, como pocos otros países lo hacen. Con una cada vez mayor potencia instalada, sobre todo con la fotovoltaica, nos hemos convertido en toda una potencia mundial en energía limpia.

Y, sin embargo, este crecimiento ha traído consigo una paradoja: también se desperdicia más energía que nunca. Según la consultora Aurora Energy Research, como recoge El Periódico de la Energía, los vertidos eléctricos no remunerados alcanzaron a mediados de octubre el equivalente a la energía que consumen casi dos millones de hogares. Todo esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve producir tanta electricidad si después no se usa?

Casi 20 GW de potencia instalada en los dos últimos años. Las energías renovables en nuestro país, especialmente la energía fotovoltaica, han tenido un crecimiento exponencial. Cuenta el análisis sobre Energías Renovables del Observatorio Sectorial DBK de Informa que a finales de año, la potencia conjunta de la energía solar y eólica sumará 93.000 MW. Esto supondría un crecimiento anual del 13,5% con respecto a 2025, especialmente de la solar fotovoltaica que aumenta por separado un 26,2% desde el año anterior.

De hecho, esta rápida expansión de la generación renovable ha sido especialmente notable en los dos últimos años: en ese tiempo, se han conectado a la red 20 GW de nueva potencia solar fotovoltaica y otros 2 GW de la eólica, según El Periódico de la Energía.

Cada vez se desaprovecha más generación renovable. La consultora señala que mucha de la electricidad que se produce no se integra en la red. Lo que constata el informe es que a mediados de octubre España ha alcanzado los 6 TWh en vertidos eléctricos no remunerados. Es decir, en energía desperdiciada. Es el equivalente al cálculo de la energía que consumen dos millones de hogares en nuestro país.

También se trata del doble de los 3 TWh de 2025 en esa misma fecha y cinco veces más que en 2024, según los datos que comparte ese medio. Desde mayo, y con una producción renovable en máximos, el curtailment técnico no remunerado se ha disparado: solo en septiembre alcanzó 1 TWh.

¿Qué es el curtailment? Con tanto despliegue renovable, a veces el operador del sistema eléctrico echa mano de una restricción: se trata del curtailment técnico, una fórmula que le permite reducir la producción de energía eléctrica de una instalación que, a menudo, suele ser renovable. De este modo, se reduce o interrumpe temporalmente su producción durante un periodo de tiempo para garantizar la estabilidad y el equilibrio de la red eléctrica.

Como explican desde El Periódico de la Energía, existen dos fases: durante la primera, se ajusta la generación para garantizar la viabilidad técnica. La segunda restablece el equilibrio entre generación y demanda tras esos ajustes. La distinción es importante: mientras que los ajustes al alza de la fase 1, así como los redespachos de fase 2 sí son remunerados, las reducciones de generación en fase 1 no.

No es homogéneo. Las comunidades más afectadas, según cuenta la noticia, son Extremadura y Aragón, grandes productoras renovables y, por tanto, con algunas de las tasas de curtailment más elevadas. También destacan provincias como Almería, donde es habitual reducir la produción renovable para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.

Sin embargo, el informe apunta a que en el futuro los vertidos podrán estabilizarse con la implementación de soluciones que ya ahora empiezan a ser una realidad cada vez más habitual. Por ejemplo, la apuesta por los sistemas de almacenamientos con baterías permite guardar la electricidad generada en las horas de mayor producción y descargarla cuando sea necesario.





Imagen | Hoan Ngọc

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