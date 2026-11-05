La Junta Electoral autoriza el uso de MiDNI para identificarse al votar en las elecciones generales del 29 de noviembre

Llevar el DNI en el móvil puede resultar muy cómodo, pero disponer de una aplicación oficial no significa que siempre podamos utilizarla en cualquier situación. Hasta ahora, las elecciones eran un buen ejemplo de ello. Aunque MiDNI permite acreditar nuestra identidad desde el teléfono, su utilización ante las urnas había quedado suspendida por las dudas sobre cómo comprobar la autenticidad del documento digital. La cuestión no era menor: faltaban pocas semanas para los comicios del 29 de noviembre y seguía pendiente resolver cómo utilizar esta alternativa sin comprometer las garantías de identificación de los votantes.

Este jueves 5 de noviembre, la Junta Electoral Central (JEC) ha levantado la suspensión y permitirá utilizar MiDNI para identificarse ante las mesas en las próximas elecciones generales. El cambio llega después de que el Ministerio del Interior haya asegurado que todas ellas dispondrán de un dispositivo con cámara y navegador para comprobar, a través del verificador oficial, el código QR temporal generado por la aplicación. La autorización, eso sí, no se extiende a MiDGT, la aplicación de la Dirección General de Tráfico, que sigue excluida como medio de identificación electoral.

La decisión tiene varios antecedentes. En septiembre de 2025, la Junta Electoral Central aceptó que los ciudadanos pudieran identificarse mediante MiDNI, pero el 26 de marzo de 2026 suspendió esa autorización ante las dudas sobre las garantías de verificación. La preocupación no era que el documento careciera de validez legal, sino que pudiera aceptarse la información mostrada en pantalla sin comprobar mediante un código actualizado que fuera auténtica. El pasado octubre, el organismo estableció una condición para recuperar su uso: disponer de los medios necesarios para realizar esa comprobación en todas las mesas electorales.

Así funcionará la identificación con MiDNI en las urnas

La solución pasa precisamente por el sistema oficial de verificación de MiDNI. En el momento de votar, el elector deberá generar un código QR temporal desde la aplicación y mostrarlo ante la mesa, cuyos miembros podrán comprobar su autenticidad mediante el verificador de la web oficial, que deberá abrirse en su presencia. Para hacer posible este procedimiento, el Gobierno ha previsto un despliegue específico de equipos, cuya distribución y posterior recogida estarán a cargo de Correos, según recoge el Boletín Oficial del Estado. La autorización se apoya así en unas garantías técnicas cuya disponibilidad antes no estaba asegurada.

Quienes prefieran utilizar el móvil en lugar del documento físico deberán asegurarse de que MiDNI funciona correctamente antes de acudir a las urnas. La aplicación requiere una activación previa vinculada a un DNI en vigor y una conexión a internet para generar la acreditación que se mostrará ante la mesa electoral. No será suficiente enseñar una fotografía del documento ni una captura de pantalla, puesto que el sistema necesita comprobar una credencial válida generada en ese momento. Y aquí conviene evitar confusiones: estamos hablando de identificación digital, no de votar electrónicamente desde el móvil.

Con esta decisión, los electores ganan una alternativa para acreditar su identidad, aunque los métodos tradicionales seguirán estando disponibles. Quienes prefieran acudir con su DNI físico, pasaporte o permiso de conducir con fotografía podrán hacerlo como hasta ahora. Estos documentos deben ser originales, aunque se admiten incluso si están caducados. También conviene recordar que el teléfono depende de factores tan cotidianos como la batería o la conexión a internet, por lo que llevar una identificación física puede evitar contratiempos. En definitiva, la autorización amplía las posibilidades para los ciudadanos sin modificar las demás formas de identificarse antes de votar.

Imagen destacada | Ministerio del Interior

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