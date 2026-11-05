Ya es oficial el LG Xboom Blast, un nuevo y potente altavoz portátil con el que tendrás batería para varias fiestas seguidas

El verano ya queda un poco lejos, pero no por eso tienen que terminar las reuniones o fiestas con amigos y familia. Para esos momentos especialmente, un altavoz Bluetooth nos puede venir genial. LG es uno de los fabricantes que mayor variedad de estos tiene y acaba de agregar a las últimas horas un nuevo modelo: se llama xboom Blast y ya lo podemos adquirir desde 498,60 euros.
LG xboom Blast
Un altavoz portátil potente, resistente y con batería extraíble
Este verano ya os contamos cómo son los nuevos xboom Power de LG, tres modelos diferentes que comparten una IA que les permite utilizarlos como un karaoke portátil. El xboom Blast va en otra dirección, ofreciendo una experiencia más convencional de altavoz portátil. Aunque, eso sí, cuenta con varias funciones interesantes a nivel sonoro y de características.
A nivel de potencia, entrega un máximo de 220 W cuando lo conectamos a la red eléctrica (baja hasta los 210 W si lo utilizamos con batería). Está formado por dos woofers de 5,25 pulgadas acompañados por dos tweeters de 20 milímetros, lo que, en resumidas cuentas, promete ofrecer un sonido con graves profundos y agudos nítidos.
Otro punto que también merece la pena destacar es su autonomía. Su batería puede llegar hasta las 36 horas de reproducción continua, por lo que no tendrás que cargarlo incluso si tienes varias fiestas seguidas. Si eso se te queda corto, el altavoz te da una alternativa: como su batería es extraíble, puedes adquirir otra y extender mucho más la autonomía.
A todo lo anterior hay que sumarle que cuenta con un asa para transportarlo y certificación IP68 contra agua y polvo. También trae con un sistema de IA que analiza el audio para mejorar el sonido y unos anillos de luz que se sincronizan con la música para darle un toque muy vistoso. En cuanto a conectividad, permite tanto Bluetooth (de hecho, se pueden enlazar varios de ellos para crear un sistema de sonido más potente) como USB-C.
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⚡ EN RESUMEN: lg xboom blast
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz portátil que destaque por tener muy buena autonomía y suene de forma sobresaliente.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más ligera o compacta.
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Imágenes | LG
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