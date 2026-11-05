Llega a Action (por 19,99 euros) esta solución 8 en 1 para cargar teléfonos, portátiles y más dispositivos a la vez

El móvil, un smartwatch, los auriculares, el ordenador portátil… A poco que queramos recargar varios dispositivos a la vez, es posible que nos encontremos en la situación de tener que utilizar dos, tres o más adaptadores de corriente para poder hacerlo. Lo bueno es que hay accesorios que nos solucionan la papeleta, y Action ha llevado una a sus tiendas físicas: una estación de carga que cuesta tan solo 19,99 euros.

Si no tienes cerca ninguna tienda Action, Amazon tiene bastantes alternativas. La Anker Prime es más cara (59,99 euros), pero tiene muchas valoraciones e incorpora cuatro puertos USB-C y dos USB-A. Es más compacta y controla la temperatura para garantizar que los dispositivos conectados se carguen de forma segura.

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Una estación de carga ocho en uno

La estación de carga que se encuentra disponible en los establecimientos físicos de Action destaca principalmente por dos motivos: el primero es que se trata de un accesorio que se coloca de forma vertical, por lo que ocupa muy poco espacio. Eso sí, está pensado para que lo tengamos en un sitio fijo.

El segundo es que incorpora un total de ocho puertos: seis puertos USB-C y dos USB-A. Esto permite que podamos recargar hasta un total de ocho dispositivos a la vez. Además, la potencia total que ofrece es de 200W, lo que permite recargar móviles, tablets, auriculares e incluso ordenadores portátiles siempre y cuando sean compatibles con Power Delivery (PD).

Eso sí, hay una parte muy importante a tener en cuenta: la estación de carga ofrece una potencia total de 200W, lo que significa que esta potencia se distribuye en todos los puertos USB que estemos utilizando. Esto es algo importante porque si, por ejemplo, tenemos conectado un móvil que soporta una carga rápida de 100W, ya solo nos quedarían otros 100W a repartir entre el resto de puertos que utilicemos.

⚡ EN RESUMEN: estación de carga de Action ✅ LO MEJOR Incluye ocho puertos USB .

. Su precio es muy económico .

. Ofrece una potencia total de 200W. ❌ LO PEOR La potencia total no significa que cada puerto ofrezca 200W, sino que esta cifra se distribuye entre todos los puertos utilizados. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres unificar varios adaptadores en un único centro de carga con una buena cantidad de puertos USB. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente vas a utilizar dos o tres puertos, ya que hay otras estaciones de carga, e incluso cargadores, más compactas.

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