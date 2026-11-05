Las escuelas de EEUU quieren un Google sin IA, pero se enfrentan a un dilema: o aceptan sus resúmenes con IA o se quedan sin buscador

Estos días ha habido cierta polémica en Estados Unidos acerca de una serie de cambios que Google quiere introducir en torno al uso de su IA en los centros educativos del país. Y es que tal y como compartía la compañía, desactivará por defecto sus herramientas de IA para las cuentas de estudiantes de educación obligatoria el año que viene. Sin embargo, se ha generado controversia precisamente porque los colegios que no quieran nada de IA también perderían Google Search.

El dominio de Google en las escuelas. Sus Chromebooks son los dispositivos para estudiantes que más se ven en las aulas de EEUU, según The New York Times, y son más de 150 millones de profesores y estudiantes en todo el mundo los que utilizan su plataforma Classroom. En Estados Unidos ahora mismo hay un debate político bastante profundo en torno al uso de la IA en las escuelas, y hay distritos que quieren prohibir su uso. El tema es que se enfrentan a un dilema, pues tal y como están las cosas, o aceptan los resúmenes de IA (AI Overviews) o dejan a los alumnos sin el motor de búsqueda de Google.

Lo que anuncia Google. En una publicación en su blog el pasado 3 de noviembre, la compañía indicaba que Gemini, Gemini Notebook, Gemini en Classroom y Google Search quedarían "totalmente desactivados" para las cuentas de estudiantes de K-12 (desde infantil hasta el último curso de secundaria) hasta que los administradores quieran activarlos. Los encargados de gestionar estas apps en los colegios podrán habilitar cada servicio de forma individual. Google afirma que esto ofrece a los colegios "más opciones, y no menos", y que responde a las quejas de los profesores que pedían un mayor control sobre el uso de la IA por parte de los alumnos.

El problema. No hay un interruptor separado para AI Overviews, los resúmenes generados por IA en la parte superior de los resultados. Chris Phillips, vicepresidente de educación de Google, declaraba al Times que "la búsqueda y la IA están profundamente integradas". Las escuelas que opten por rechazar la IA, señalaba, no tendrán acceso a las búsquedas, y los estudiantes verán un mensaje indicando que no está disponible. Los cambios entrarán en vigor a principios de 2027, y Google afirma que compartirá los detalles con los colegios en los próximos meses.

Qué ha cambiado desde agosto. La compañía había activado las funciones de Gemini por defecto dentro de Classroom para los centros escolares que ya permitían a los alumnos acceder al chatbot, pero esta medida molestó a algunos directivos de las escuelas, según el Times. Google está ahora dando marcha atrás a esa configuración por defecto.

La preocupación en el aula. Algunos profesores afirman que los resúmenes pueden disuadir a los alumnos de comparar fuentes y llegar a sus propias conclusiones. Un administrador de sistemas escolares escribía en un foro de soporte de Google que los estudiantes necesitan oportunidades para examinar fuentes "antes de haber empezado siquiera" con una síntesis de IA, tal y como cuentan desde Wired. El medio también cita un estudio de la Universidad de Washington en St. Louis que descubrió que solo alrededor del 42 % de los resúmenes de IA podían verificarse por completo a través de sus propias citas. Desde Google afirman que los resúmenes se someten a “rigurosas pruebas y siguen mejorando”.

La respuesta de Google. La compañía afirma que está integrando su función de Aprendizaje Guiado (Guided Learning) en la Búsqueda y en los Resúmenes de IA para las cuentas de estudiantes. En lugar de dar una respuesta rápida, su objetivo es guiar al estudiante a través de un problema paso a paso, un diseño que, según Google, fomenta el "esfuerzo productivo". Está prevista una prueba piloto en determinados colegios de EEUU este mes, extendiéndose en los próximos meses.

Reacción política. La decisión de la compañía ha sido uno de los temas centrales de la agenda de varias figuras políticas. El senador Bernie Sanders calificaba la medida de "extorsión" en X. El senador Richard Blumenthal afirmaba que “Google parece más preocupado por imponer Gemini en las escuelas que por el éxito de los estudiantes”. La ex presidenta de la FTC Lina Khan decía que Google está utilizando su "monopolio de búsquedas para coaccionar a los colegios", y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguraba que ninguna corporación “debería dictar cómo se enseña a los niños”.

Qué pueden hacer los colegios. Algunos han optado por soluciones alternativas como URLs de búsqueda modificadas y extensiones de navegador, pero estas podrían dejar de funcionar si Google cambia la forma en que se muestran los resultados. Y cambiar de motor de búsqueda también es difícil para los estudiantes vinculados a los Chromebooks y a las herramientas educativas de Google. Es un filón que puede aprovechar DuckDuckGo, aunque un portavoz de la compañía contaba a Wired que no hay intenciones de lanzar pronto una versión para aulas.

Por otro lado, Microsoft ofrece una extensión de Chrome para desactivar los resúmenes de IA en Bing. Pero claro, Bing.

Y ahora qué. Google no ha aclarado si añadirá una forma de desactivar los resúmenes por sí solos, y la ex jefa de producto de Google Search, Nicole Kerson, contaba a Wired que el obstáculo puede ser el coste de mantener una versión separada de la Búsqueda.

Imagen de portada | Nathana Rebouças

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