DuckDuckGo: qué es y principales diferencias con Google

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona DuckDuckGo, el motor de búsqueda centrado en la privacidad que lleva años creciendo como una sólida alternativa a buscadores como Google o Bing. Sobre todo, una alternativa para todos aquellos que no quieran ser rastreados y que quieran maximizar la privacidad cuando buscan cosas en Internet.

Vamos a empezar explicándote qué es y cómo funciona este motor de búsqueda, y seguiremos exponiéndote sus principales diferencias con Google. Entre estas diferencias están sus Bang!, una potente herramienta que terminaremos explicándote con algunos ejemplos prácticos.

Qué es y cómo funciona DuckDuckGo

DuckDuckGo es un motor de búsqueda alternativo a los grandes nombres del sector. Un motor de búsqueda son los buscadores que utilizas en sus páginas web o directamente en tu navegador si lo tienes configurado. Google es un motor de búsqueda, y DuckDuckGo es otro alternativo que no tiene tantos recursos, pero que durante los últimos años no ha parado de crecer, y ya ha superado las 1.000 millones de búsquedas mensuales.

El gran punto fuerte de DuckDuckGo frente a las principales alternativas del sector es que se centra en ofrecer la mayor privacidad posible a sus usuarios. Esto quiere decir que no van recopilando información tuya cuando haces búsquedas, lo que hace que no se personalicen los resultados de las búsquedas dependiendo de tu historial o tus preferencias.

Entrando en tecnicismos, este motor de búsqueda está escrito en código Perl, utiliza un servidor web Nginx y se ejecuta principalmente en FreeBSD. Además, podemos considerarlo como un motor de búsqueda híbrido, ya que además de utilizar su propio rastreador también utiliza la API de los principales motores de búsqueda que hay en Internet.

Esto quiere decir que cuando tú buscas algo en este motor los resultados que se te muestran han sido obtenidos de dos maneras. Por una parte, DuckDuckGo tiene su propio rastreador llamado DuckDuckBot, que examina Internet recopilando páginas web. Pero por otra parte, también obtiene resultados de cerca de 400 fuentes diferentes, incluyendo buscadores como Bing o Yahoo, y servicios como Wikipedia.

¿Y si no recopila tus datos, cómo gana dinero? Pues tan sencillo como sirviendo anuncios a través de las redes de publicidad de Microsoft o Yahoo, además de un sistema de marketing afiliado y asociaciones con empresas como Amazon o eBay. Muestra publicidad en tus búsquedas, aunque lo hace sin rastrearte o hacer que los anuncios sean confusos para provocar que hagas clic en ellos. Es algo viable teniendo en cuenta que es un motor mantenido por un equipo relativamente pequeño.

Qué le diferencia con Google

DuckDuckGo tiene algunas diferencias bastante importantes si se le compara con otros buscadores como Google. Para empezar, no almacena la dirección IP de sus usuarios ni guarda ninguna información relacionada con ellos. Sólo se almacena información relacionada con las palabras clave que se están utilizando.

Esto quiere decir que DuckDuckGo no tiene capacidad para personalizar los resultados. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de tus preferencias, pero quiere decir que todos los usuarios reciben los mismos resultados de búsqueda cuando buscan los mismos términos.

Este motor de búsqueda tampoco comparte los datos sobre las búsquedas de los usuarios con las páginas web que estos visitan a través de los resultados de búsqueda. Vamos, que si entras a una página a través de DuckDuckGo, esta no sabrá que términos has utilizado en el buscador para llegar hasta ella.

Por lo general, cuando haces una búsqueda en la mayoría de buscadores comerciales, incluso si lo haces en el modo privado que la mayoría tiene, los criterios que has utilizado en las búsquedas se almacenan para el uso del buscador, y también se comparten con las páginas que se visitan. Eso es lo que DuckDuckGo no comparte con ellos. Sabrán que has entrado en su web, pero no cómo les has encontrado.

DuckDuckGo también forzará de forma automática la versión de una web cifrada con HTTPS, utilizando el complemento HTTPS Everywhere de Firefox que también utilizan servicios como TOR Browser. Normalmente esto se suele forzar a nivel interno en los propios navegadores, y aunque es una práctica cada vez más extendida, DuckDuckGo lo fuerza a nivel del buscador por si utilizas un navegador que no hace esto.

Y por último, DuckDuckGo **tampoco almacena tu historial de búsquedas. Esto significa que no existe una línea temporal con todo lo que has buscado, y ni pueden utilizarla para personalizar tus resultados ni pueden dársela a las fuerzas de la ley en el caso de que las requieran para alguna investigación. Además, también ayuda a que tus hábitos de búsqueda no puedan ser utilizados por terceros.

Sí, DuckDuckGo guarda las búsquedas que se hacen en su buscador, pero lo hace sin identificadores que le ayuden a saber quién las hace. La meta de guardar estas búsquedas es simplemente mejorar los resultados cuando alguien escribe mal o con faltas algunos términos de búsqueda concretos.

Pero claro, aunque en búsquedas en sí ambos servicios sean casi lo mismo, Google tiene un ecosistema de servicios del que DuckDuckGo carece, y ese siempre puede ser un punto a favor del buscador más utilizado del mundo. Aunque a decir verdad, DuckDuckGo tampoco quiere ser Google, simplemente busca ser una alternativa para quienes quieran maximizar su privacidad.

Si nos referimos a Google estrictamente como motor de búsqueda, DuckDuckGo hace prácticamente lo mismo que Google. El usuario escribe lo que quiere buscar, pulsa un botón y obtiene los resultados de la búsqueda. Sin embargo, y aunque se parecen, los resultados de la búsqueda y su orden son diferentes. DuckDuckGo emplea un método de búsqueda ligeramente diferente y usa sus propios algoritmos, por lo que es normal que los resultados no sean iguales.

Si nos referimos al resto de servicios que ofrece Google, DuckDuckGo obviamente no está a la altura del gigante tecnológico. Pero tampoco lo pretende. DuckDuckGo quiere ayudar a los usuarios de Internet a proteger su información personal, no solo usando su motor de búsqueda, sino también las apps y extensiones que protegen la privacidad más allá de internet.

DuckDuckGo tiene sus Bang!

Para complementar la falta de un ecosistema nativo de servicios, este motor de búsqueda incluye un sistema de comandos para utilizar servicios de terceros a los que llama Bang. Es un comando que empieza con un signo de exclamación, y que sirve para buscar cosas en sitios concretos.

Por ejemplo, puedes escribir !ames seguido de cualquier cosa para buscarlo en Amazon España, !e para eBay o !y para YouTube. También puedes buscar términos con !tpb para hacerlo en The Pirate Bay, !tw para Twitter, !imdb para el servicio IMDb, !r para Reddit o !meneame para el agregador español.