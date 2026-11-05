Marruecos destina otros 11 millones de euros para seguir estudiando la viabilidad de construir un túnel bajo el Estrecho de Gibraltar

Marruecos planea destinar más de 120 millones de dirhams, unos 11 millones de euros, en 2027 para estudios sobre el túnel submarino que pretende conectar con España, un proyecto que se lleva gestando durante décadas y que no ha sido hasta estos últimos años cuando se han comenzado a lanzar las primeras piedras. Eso sí, el dinero no se destinará a la construcción, sino que financiará una nueva evaluación sobre siesta idea de hace 40 años puede realmente construirse.

Por qué importa. La cifra muestra que Rabat mantiene su parte de un proyecto que durante mucho tiempo ha dependido de que ambos países avancen al mismo ritmo. España ya está financiando sus propias actualizaciones técnicas, y cualquier decisión de construir requeriría un nuevo acuerdo bilateral con Marruecos, como ya recordó el Gobierno español en 2023, tal y como comparte el medio Europa Sur.

Los detalles. La asignación aparece en los documentos del proyecto de presupuestos para 2027 del Ministerio de Equipamiento y Agua de Marruecos, según cuenta La Razón. Pertenece a la SNED, la empresa estatal marroquí encargada de los estudios, y forma parte de un programa de trabajo conjunto con su homóloga española, Secegsa. El plan consistirá en revisar los estudios de ingeniería anteriores, actualizar el sistema de gestión ambiental, explorar físicamente las estructuras subterráneas, y encargar nuevos estudios geoestratégicos, jurídicos y económicos.

Dentro de este plan también consta promover el proyecto, pues el programa todavía necesita la aprobación de la 44.ª sesión del Comité Gubernamental Conjunto, así que el gasto aún no está cerrado.

Presupuestos hasta ahora. En los documentos presupuestarios de Marruecos también se incluye una subvención de 30 millones de dirhams para el Ministerio de Equipamiento y Agua en 2027, y posteriormente 7 millones de dirhams al año en 2028 y 2029 para operaciones de campo y apoyo, según comparte La Razón. El límite de la subvención anual de la SNED también se ha elevado a 15 millones de dirhams. En agosto de este año, la empresa informó de que había comenzado a preparar un estudio exploratorio del túnel y había iniciado mediciones sísmicas y tectónicas a ambos lados del Estrecho.

Lo que los estudios deben resolver. El Gobierno de España reconocía en 2025 que las campañas geológicas anteriores arrojaron resultados limitados debido a la tecnología disponible en ese momento, tal y como cuentan desde Cádiz Directo. La idea ahora es ir cerrando poco a poco esa brecha con estudios geológicos en torno al Umbral de Camarinal, uno de los obstáculos más importantes del proyecto. Hay 553.187 euros reservados precisamente para construir un modelo geológico tridimensional de la zona supervisado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Dentro de esta serie de estudios también participan los sismómetros de fondo oceánico, conocidos como OBS, los cuales registran la actividad sísmica en el lecho marino. Además, el pasado mes de octubre, la Universidad de Salamanca se adjudicó un contrato de 123.607 euros para analizar muestras de sondeos marinos, según cuentan desde Cádiz Directo.

La parte española. Secegsa está actualizando su diseño preliminar de 2007 con el apoyo de la empresa pública de ingeniería Ineco, tal y como cuentan desde Europa Sur. Un cambio notable es que ahora se propone que la terminal norte esté situada cerca de Vejer, lo que significa que se deben estudiar nuevas conexiones ferroviarias con las redes española y europea. Ineco contrató además al especialista alemán en túneles Herrenknecht para evaluar si la excavación es viable.

Un largo camino hasta ahora. Ambos países acordaron en 1979 estudiar un enlace permanente, y las dos empresas estatales se crearon en 1981. Tras un periodo más tranquilo, los trabajos se relanzaron en abril de 2023 en la 43.ª reunión del Comité Gubernamental Conjunto. España ha aportado 2,3 millones de euros en fondos de recuperación europeos para sus propias actualizaciones, según Europa Sur. Los estudios previos hacían referencia a la construcción de un túnel ferroviario bajo el lecho marino, frente a un puente.

Imagen de portada | SECEGSA

En Xataka | Con 55 kilómetros bajo los Alpes, Europa está volviendo a construir el túnel ferroviario más largo del mundo