La Séptima sí, los canales UHD no: el gran cambio de la TDT en los operadores tendrá que esperar

Hoy, 5 de noviembre, es la fecha marcada en el calendario para que la TDT dé por fin el salto al 4K. Eso no significa que todos los canales vayan a emitir en UHD a partir de ahora, pero sí lo harán unos cuantos. Además, arranca la andadura de un nuevo canal: La Séptima.

Para acceder a ellos, en el caso de que veas la TDT a través de la antena, necesitas tener un televisor compatible y resintonizarlo. Pero mucha gente suele ver la TDT en la plataforma de televisión de tu operador, ya sea con el descodificador o con la app correspondiente.

Si es tu caso, no tienes que hacer nada para empezar a disfrutar de los nuevos canales porque Movistar Plus, Orange TV y Vodafone TV los incorporarán directamente. Aunque ya te advertimos que no llegarán a la vez que a la TDT.

Un cambio que empezó hace dos días. El pasado martes, 3 de noviembre, RTVE realizó los ajustes previos en su frecuencia principal (RGE1) trasladando temporalmente el canal infantil Clan, de manera que el RGE1 dispone de cinco servicios HD por un tiempo limitado en lugar de los cuatro que tenía antes.

Al mismo tiempo, se adaptaron las frecuencias del segundo espacio de RTVE (RGE2) para dejarlo listo de cara al cambio que llega hoy, 5 de noviembre: el salto definitivo del multiplex RGE2 al nuevo formato de emisión DVB-T2.

Qué pasa hoy en la TDT. Si tienes un televisor 4K con un sintonizador compatible con el DVB-T2 y el códec HEVC/H.265, tienes que resintonizarla para ver los nuevos canales en Ultra Alta Definición. Al margen de La1 UHD, que ya emite en esa calidad desde 2024, hoy a las 8:00 han arrancado sus emisiones La2 UHD, Antena 3 UHD, Cuatro UHD, Telecinco UHD y La Sexta UHD.

Además, canales como Clan, DKISS, Atreseries, Be Mad y Boing cambian de frecuencia. Por tanto, aunque no tengas un televisor compatible con los nuevos canales UHD, también deberás resintonizar para seguir viendo esos canales que han cambiado de posición y el nuevo canal La Séptima, que empieza a emitir a las 12:00.

Imagen: RTVE

¿Y si ves la TDT en la televisión de pago? No tienes que hacer nada, tu operador se encargará de incluir automáticamente los nuevos canales en su parrilla de televisión. Pero, por desgracia, no será hoy. Como ya sucedió con La1 UHD, los nuevos canales UHD irán llegando progresivamente a las plataformas de pago.

El equipo de Orange TV nos ha confirmado que está trabajando para incorporar "lo antes posible" La2, Antena 3, La Sexta, Cuatro y Telecinco en calidad 4K/UHD en los mismos diales que ocupan ahora sus correspondientes canales en HD. Vodafone, Digi y Movistar Plus, por el momento, no nos han confirmado qué nuevos canales UHD de la TDT incorporarán y cuándo lo harán.

Lo que sí sabemos es que La Séptima logró un acuerdo in extremis con Movistar, Orange, Vodafone y Digi para estar presente en sus respectivas plataformas de televisión, lo que les obligará a mover algunos diales. La propia cadena ha confirmado que emitirá en directo en YouTube y Movistar Plus, "y muy pronto, también en Orange TV, Vodafone TV y Digi TV.

Imagen de portada | Image Hunter (Pexels)

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