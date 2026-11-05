AMD va a adelantar a Intel por primera vez en su historia

AMD está a punto de arrebatar a Intel su reinado. Durante los últimos cinco años los ingresos de la compañía liderada por Lip-Bu Tan han permanecido prácticamente estancados o han retrocedido. Mientras tanto, la facturación de AMD ha crecido notablemente, especialmente durante los últimos dos años. Para muestra, un botón: en 2021 Intel facturaba casi cinco veces más que AMD. Sus ingresos eran de 79.000 millones de dólares, frente a los 16.400 millones de su rival.

En 2022 se produjo un cambio de tendencia importante. La facturación de Intel se redujo a 63.100 millones de dólares, mientras que la de AMD se incrementó hasta los 23.600 millones. Y llegamos a 2025, un año en el que los ingresos de la compañía liderada por Lisa Su alcanzaron los 34.600 millones de dólares. AMD empezaba a intimidar seriamente a Intel, cuya facturación cayó el año pasado hasta los 52.900 millones de dólares.

La tendencia al alza de los ingresos de AMD y al estancamiento de los de Intel se ha mantenido durante los últimos meses. Y ahora, en la recta final de 2026, la compañía de Lisa Su está a punto de dar el golpe definitivo: sus previsiones apuntan a que ingresará más dinero que su histórico rival por primera vez. AMD prevé ingresar aproximadamente 17.000 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2026. E Intel espera facturar entre 15.000 y 16.000 millones durante este mismo periodo.

El motor de AMD: los aceleradores de IA y los procesadores EPYC

Basta pasarse por los foros especializados en hardware de PC para darse cuenta de que muchos usuarios prefieren los procesadores Ryzen de AMD a las CPU que nos ha propuesto Intel durante los últimos años. Nuestros análisis también están alineados con esta corriente de pensamiento, y de una cosa no cabe duda: los chips Ryzen son extraordinariamente competitivos desde hace ya muchos años tanto al lidiar con videojuegos como en un escenario ofimático o de creación de contenidos. De una cosa no cabe duda: AMD ya no es en absoluto la "segundona" que era en los años 90 y a principios de los 2000.

En cualquier caso, durante los últimos años las dos fuentes de ingresos que han catapultado el crecimiento de AMD han sido los aceleradores de IA y los procesadores EPYC. Estas dos familias de chips están destinadas a centros de datos, y la explosión de la inteligencia artificial (IA) que estamos viviendo ha provocado que su demanda se dispare, sobre todo durante los últimos dos años. Precisamente, este incremento de la demanda de los aceleradores para IA Instinct y los procesadores EPYC coincide con el aumento más robusto de los ingresos de esta compañía.

Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle Cloud Infrastructure ya están comprando los sistemas Helios de AMD

No obstante, más allá de la competitividad de estas dos familias de chips desde un punto de vista estrictamente técnico, hay algo que AMD ha hecho muy bien: ha ideado una estrategia que persigue ofrecer sistemas completos para centros de datos mediante Helios, su plataforma de computación a escala de rack. Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle Cloud Infrastructure ya le están comprando sus sistemas Helios. Lisa Su ha anticipado que su división de soluciones para centros de datos representará más del 80% de los ingresos de AMD en 2027.

En la otra cara de la moneda tenemos a Intel. La llegada de Lip-Bu Tan en marzo del año pasado ha sido un acicate para los inversores, y los resultados económicos de la compañía han mejorado. Sin embargo, sigue teniendo dificultades para satisfacer la demanda de procesadores Xeon, que le permiten competir en el mercado de los centros de datos. Además, el mercado del PC se ha debilitado mucho como consecuencia del drástico incremento del precio de algunos componentes, y este panorama también está haciendo daño a Intel. Ahora mismo el futuro a medio plazo pinta mucho más amable para AMD que para Intel.

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