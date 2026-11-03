Elon Musk está convencido de que muchas 'neoclouds' desaparecerán. Jensen Huang dice que ni de coña

La rentabilidad a medio y largo plazo de las neoclouds no está en absoluto clara. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo acerca de su futuro. Estas empresas se dedican principalmente a alquilar la capacidad de computación de sus centros de datos a los laboratorios de inteligencia artificial (IA) que necesitan una infraestructura para entrenar y ejecutar sus modelos. Algunas de las más importantes son CoreWeave, Lambda, Together AI, TensorWave o Nebius. Las cuatro primeras son estadounidenses, y la última está en Países Bajos.

La explosión de la IA que estamos viviendo desde hace ya cuatro años y la fiebre por construir a un ritmo vertiginoso más centros de datos en todo el planeta nos invitan a intuir que a las neoclouds debe de estar yéndoles muy bien. Y sí, al menos a algunas de ellas les va bien. La neerlandesa Nebius ingresó 582 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, aunque al cierre de junio su tasa de ingresos anualizada ya alcanzaba los 3.000 millones. CoreWeave, por su parte, facturó 2.575 millones de dólares durante ese mismo periodo, más del doble que un año antes.

Además, los laboratorios de IA han adquirido unos compromisos muy jugosos con algunas de ellas. OpenAI, Thinking Machines Lab, Perplexity y Cognition han contratado entre todas ellas más de 140.000 millones de dólares a la neocloud Crusoe en capacidad de procesamiento. Algunos expertos, como Jensen Huang, el director general de Nvidia, creen que estas empresas tienen un futuro extraordinario. Sin embargo, otros, como Elon Musk, el líder de SpaceX, Tesla y xAI, defienden que muchas de ellas están condenadas a la bancarrota a medio plazo.

Una inversión enorme requiere una financiación a su altura

En este ámbito ni Elon Musk ni Jensen Huang son personas desinteresadas. Nvidia lidera el mercado de los chips para entrenamiento e inferencia de modelos de IA, de modo que los laboratorios y las compañías propietarias de los centros de datos le están reportando unos beneficios inimaginables antes de que se produjese la catarsis de la IA que estamos viviendo. Y xAI ha transformado una parte de su infraestructura en un negocio de alquiler de capacidad de computación para terceros.

Jensen Huang defiende que las dificultades que están teniendo algunas de estas empresas para obtener liquidez es temporal

Sea como sea, es interesante comprobar cuáles son los argumentos utilizados por estos dos líderes de la industria tecnológica para sostener sus tesis. Elon Musk cree que las compañías que se dedican exclusivamente a alquilar infraestructura para entrenar y ejecutar modelos de IA tendrán muchas dificultades a la hora de conseguir financiación. Según él, SpaceX ha captado 40.000 millones de dólares en deuda para comprar chips de IA gracias a su calificación crediticia y a que tiene varias fuentes de ingresos.

Como he mencionado unas líneas más arriba, Jensen Huang se ha posicionado en el otro platillo de la balanza. El líder de Nvidia asegura que la demanda de capacidad computacional terminará sosteniendo el negocio de las neoclouds. Huang defiende que las dificultades que están teniendo algunas de estas empresas para obtener liquidez es temporal, y que la demanda de servicios de computación es tan grande que desencadenará la aparición de nuevas formas de financiación.

El pasado 10 de agosto, Nvidia anunció un acuerdo con seis instituciones financieras, entre las que aparecen BlackRock, Goldman Sachs y Blackstone, que persigue movilizar más de 500.000 millones de dólares en capital de terceros para financiar infraestructura de IA. Si esto sale bien ayudará, no cabe duda, pero no debemos pasar por alto que los mercados bursátiles están reaccionando negativamente ante la posibilidad de que el endeudamiento de estas compañías termine siendo insostenible. No tendremos que esperar mucho para comprobarlo porque probablemente 2027 va a ser un año decisivo en este sector.

Imagen | Nebius

Más información | SCMP

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