Groenlandia se convierte en la pieza clave del internet europeo: Bruselas planea un cable submarino que esquive a EEUU

Bruselas quiere tender un cable submarino de internet que conecte Groenlandia directamente con la Unión Europea. Y la cosa no acaba solo ahí, sino que también hay planes para ampliarlo a través de Canadá hasta Japón y Corea del Sur. El proyecto, llamado Cable Panártico y publicado por la Comisión Europea, es una de las ambiciones estratégicas de la UE en el Ártico, y una vía del continente para fortificarse en materia de seguridad.

Por qué importa. Por los cables submarinos básicamente viaja más del 99 % del tráfico de internet en todo el mundo, desde transacciones financieras a servicios en la nube, comunicaciones y mucho más. Y ahora que la exposición de Europa está creciendo en varios frentes, la UE quiere tomar medidas.

La mayor parte del tráfico entre Europa y Asia pasa por el mar Rojo, donde los ataques de los hutíes a la navegación han aumentado el riesgo de mantener los cables allí. El mar Báltico ha visto cómo los barcos arrastraban anclas y cortaban cables. Y la relación con Washington se ha vuelto más tensa, lo que hace que la dependencia de la infraestructura controlada por EEUU sea menos cómoda.

En detalle. La estrategia respalda “una conexión de cable submarino soberana, segura y resiliente que enlace Groenlandia directamente con la UE”, según el documento de la Comisión. La UE ya ha destinado 107 millones de euros a la conectividad de Groenlandia, afirma el propio organismo. El proyecto surgió de un acuerdo de 2025 entre empresas europeas, organismos de investigación y un operador de telecomunicaciones de Groenlandia, y ahora se espera que reciba apoyo además través del programa “Conectar Europa”.

El plan también incluye un centro de cables del Ártico, que estaría abierto a los miembros de la UE, Noruega e Islandia, y que supervisaría y protegería los cables en el Atlántico Norte y el Ártico, ayudando a repararlos. Bruselas también afirma que financiará cables con “tecnologías inteligentes” que funcionen como sistemas de alerta temprana.

Geopolítica más que comercial. Elisabeth Braw, investigadora del Atlantic Council, declaraba al medio Ars Technica que la geopolítica “no desempeñó prácticamente ningún papel” en décadas pasadas, y que deberíamos esperar más cables que conecten a países amigos evitando al mismo tiempo las aguas de los no amigos. También añade que hace cinco años el proyecto de Groenlandia no habría resultado comercialmente atractivo.

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El papel de Groenlandia también es político. La estrategia de la UE llega semanas después de que EEUU, Dinamarca y Groenlandia firmaran un acuerdo de seguridad para mantener la autonomía de Groenlandia dentro de Dinamarca, a la vez que se amplía el acceso militar de Estados Unidos. Jo Inge Bekkevold, del Instituto Noruego de Estudios de Defensa, declaraba a Nikkei Asia que la estrategia parece centrarse más en construir lazos con Groenlandia, en respuesta a la política estadounidense, que en contrarrestar a China. El medio declara que China solo aparece una vez en el documento.

Los obstáculos. Según Euronews, el texto no fija ninguna ruta definitiva, presupuesto o calendario de construcción, y no dice quién pagará, poseerá u operará el cable. Trabajar en aguas árticas también requiere barcos especializados. Desde el medio se informa además que la propuesta menciona incluso la energía nuclear como forma de propulsar la iniciativa ante las condiciones extremas de la región.

El enlace a Asia. Juha Saunavaara, de la Universidad de Hokkaido, cuenta a Nikkei Asia que Tokio trata la construcción de cables como un asunto del sector privado, y que conseguir la participación pública allí ha sido difícil. También señala que las inversiones de Japón en proyectos de hidrocarburos rusos podrían complicar la cooperación.

El medio informa además de que Polar Connect, liderado por instituciones de investigación nórdicas, pretende conectar el norte de Europa con Japón y Corea del Sur para 2031, y que el proyecto comercial Far North Fiber también está estudiando rutas. Por otro lado, Bloomberg cuenta que la noruega Bulk Infrastructure ya está buscando socios para un cable entre Europa y Canadá llamado Leif Erikson.

Imagen de portada | Submarine Cable Map

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