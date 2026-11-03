Sofia Coppola, sobre su 'María Antonieta' de 2006: "Le dedicamos mucho trabajo, pero no tuvo una acogida muy cálida"

En 2006, 'María Antonieta' de Sofía Coppola fue abucheada en Cannes, y pasó por salas estadounidenses con una recaudación discreta. Ahora, en 2026, el palacio de Versalles, donde se ambienta su historia le dedica una exposición en el Petit Trianon. Es decir, fue en Francia donde se le dedicaron esos abucheos, pero si revisamos la taquilla de la época podemos ver que también allí fue donde recaudó casi la mitad de lo que hizo en Estados Unidos.

Una decepción. Sofia Coppola todavía define así aquel estreno. "Nos quedamos muy frustrados porque le habíamos dedicado muchísimo trabajo, pero la película no tuvo una acogida demasiado cálida". Sin embargo, veinte años después, se ha convertido en una preciosista pieza de culto a reivindicar: aparte de la exposición en Versalles, se estrena el documental 'Making Marie Antoinette', y la prestigiosa editora Criterion publica una edición del film en 4K aprobada por la directora.

Pero... ¿hubo abucheos? La leyenda negra arranca en la Croisette en mayo de 2006. Coppola defiende que aquello se exageró y que los abucheos salieron de un pequeño grupo de periodistas ingleses. En 2006 Roger Ebert calculó que abuchearon cinco personas, quizá diez, mientras muchas otras aplaudían, y recordó que Variety había hablado de un abucheo con acento galo. La biografía que el propio Festival de Cannes mantiene de la directora afirma que la película recibió “una ovación del público”.

La crítica la aplastó. Coppola encontró hace poco una caja llena de reseñas negativas, con titulares del tipo 'Un desastre real', y atribuye a muchos críticos varones haberla despachado como algo frívolo por ser femenina y tener una estética recargada. También le sorprendió que escandalizara la banda sonora, con Siouxsie and the Banshees, Bow Wow Wow, The Strokes o New Order sonando en la corte de Luis XVI. Curioso en un panorama que ya estaba habituado a experimentos de corte similar como 'Moulin Rouge'.

Taquilla mal. La película recaudó 60,9 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 40 millones. En Estados Unidos se quedó en 15,96 millones, algo más de una cuarta parte del total. Francia, el país cuya reina era retratada con zapatillas Converse en la película, aportó 7,87 millones. Y en España, donde se estrenó el año siguiente, sumó 3,3 millones, casi el doble que Reino Unido. Sin embargo, pronto empezó el reconocimiento: Milena Canonero ganó el Oscar al mejor diseño de vestuario por la recreación de las extravagancias de la corte. Y el DVD fue muy bien: se estiman unas ventas en Estados Unidos de unos 16,7 millones de dólares, por encima de lo que ingresó en taquilla.

Llega Tumblr. El cambio más significativo en la percepción de la película lo sitúa Coppola diez años después: entonces empezó a oír que la gente estaba descubriendo la película: una generación de usuarios de Tumblr creció con sus imágenes en los años 2010. Se convirtió en referente de la estética coquette, junto al Tumblr de colores pastel y la primera Lana Del Rey. Parte de ese culto se alimentó de las fotos de rodaje de Andrew Durham, amigo de la directora: Vogue Francia publicó unas pocas en 2006 y de ahí pasaron a los muros de Tumblr. En ellas el reparto aparece vestido de época junto a portátiles y auriculares. Las imágenes forman ahora el libro 'Making Marie Antoinette', que acompaña al documental como parte de esta reivindicación tardía.

La siguiente y definitiva oleada reivindicativa llegó en formato de vídeo vertical. En The New York Times, la directora explicaba que sus hijas le enseñaron montajes de la película con canciones de hip-hop en TikTok. El círculo se cierra con la edición de Criterion, que llega justo ahora, cuando la Generación Z ha vuelto a comprar formato físico.

El documental. 'Making Marie Antoinette' sale de las 80 horas que Eleanor Coppola, madre de la directora, grabó en Versalles durante el rodaje. Madre e hija temieron al principio que faltara drama: la producción terminó en plazo y dentro de presupuesto, sin crisis como las que se describen en 'Corazones en tinieblas', la sensacional crónica de Eleanor sobre el rodaje de ‘Apocalypse Now’, dirigida por su marido.

Eleanor Coppola murió en abril de 2024 sin ver terminado el documental: Sofia lo ha completado con amigos de la familia y colaboradores habituales, con Diane Lane leyendo en él los diarios de su madre. En el documental, la directora admite que 'Maria Antonieta' le dejó la lección de no volver a hacer películas grandes ni de época, y a trabajar en lo sucesivo con equipos y repartos pequeños.

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