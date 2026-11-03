Anthropic ya ingresa 17.000 millones al trimestre. Su factura de computación es más de 50 veces mayor

Anthropic, la empresa de Claude, ha desvelado sus resultados del tercer trimestre a pocas semanas de salir a bolsa. Ha ingresado 17.000 millones de dólares y acumula compromisos de gasto por unos 895.400 millones, sobre todo en computación e infraestructura.

Por qué es importante. Es el primer laboratorio top de IA que intenta cotizar, y lo hace con todo el sector bajo sospecha y de hecho tras un octubre negro para los valores de IA en bolsa.

Oracle (-8,8%) o CoreWeave (-8,6%) también tuvieron caídas importantes el lunes. El Nasdaq 100 ha cerrado un 10,4% por debajo de su récord del 6 de octubre.

Los inversores llevan semanas preguntándose si este gasto se pagará algún día y ahora Anthropic debe responderles con un documento registrado ante el regulador.

Las cifras. Anthropic sigue creciendo muchísimo, aunque menos que hasta ahora, y ese crecimiento le cuesta más:

Ingresos: 17.000 millones (1.400 millones hace un año).

17.000 millones (1.400 millones hace un año). Crecimiento trimestral: 47%, tras un 144% en el trimestre anterior.

47%, tras un 144% en el trimestre anterior. Computación: se ha llevado el 58% de los ingresos, frente al 48% del trimestre anterior.

se ha llevado el 58% de los ingresos, frente al 48% del trimestre anterior. Resultado operativo: 567 millones de pérdidas, tras ganar 974 millones.

567 millones de pérdidas, tras ganar 974 millones. Pérdida neta: 23.300 millones, en su mayoría por un apunte contable ligado a sus bonos convertibles. Esta es la cifra más llamativa y la que menos dice del negocio de Anthropic.

Entre líneas. Las dos cifras del titular forman parte del mismo problema:

Anthropic reserva casi toda su computación con entre 12 y 18 meses de antelación.

La demanda ha desbordado esa previsión y ha tenido que comprar otros 5.000 millones a corto plazo, bastante más caros.

Eso y un cargo no monetario de 2.000 millones por su programa de donaciones de empleados explican la pérdida, según la empresa. Su respuesta ha sido seguir firmando. Solo en octubre ha añadido unos 100.000 millones en compromisos, más o menos lo que sus bancos han sugerido que podría recaudar en la salida a bolsa.

Así que puede equivocarse por los dos lados:

Si se queda corta, le toca pagar más caro y se le va el margen.

le toca pagar más caro y se le va el margen. Si se pasa, tendrá contratos para muchos años y quizá no tenga clientes suficientes para llenarlos.

Sí, pero. Esa factura tiene algo más de margen de lo que parece, y tampoco hay que pagarla mañana:

Unos 213.800 millones están sujetos a condiciones o derechos de rescisión.

Y unos 69.800 millones vencen en los próximos doce meses.

Tenía unos 132.000 millones en efectivo e inversiones a corto plazo a finales de septiembre.

El rastro del dinero. Broadcom (161.200 millones), Google (121.300), SpaceX (hasta 120.500) y Amazon (110.000) encabezan la lista de cobros. Google y Amazon también han invertido en Anthropic, así que parte de lo que le dieron vuelve a sus nubes.

Y ahora qué. El prospecto de Anthropic aún deja en blanco el rango de precios y el número de acciones. Y ya estamos en plena cuenta atrás. Bloomberg sitúa el inicio de la campaña ante inversores en la semana del 9 de noviembre, con el estreno antes del 26 de noviembre (marcado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos).

Algunos inversores ya la valoran en torno a 1,5 billones, frente a los 2 billones de hace poco. Ese precio pondrá un valor más preciso a Anthropic, pero también servirá de vara de medir para el resto del sector. Incluida OpenAI.

Imagen destacada | Xataka con Magnific

En Xataka | El negocio que Anthropic promete a sus inversores vale 40 billones. Es lo que cobramos quienes hacemos lo que quiere hacer su IA