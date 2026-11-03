Elon Musk tiene un plan para acabar con los vecinos quejándose de los centros de datos cercanos: comprar sus casas

En Southaven, un pueblo de Mississippi, hay un zumbido las 24 horas del día. No cesa ni de madrugada. Elizabeth Rose, profesora de piano, asegura que "suena como el motor de un avión, pero es continuo y tremendamente fuerte". A veces la despierta a las dos o a las tres de la madrugada.

El ruido no proviene de ningún aeropuerto, sino de la central eléctrica que alimenta el mayor centro de datos de xAI, la empresa de IA de Elon Musk, y ha puesto a sus vecinos en pie de guerra contra la instalación. Tal y como cuenta The Guardian, la compañía ha encontrado solución para que no hay más quejas vecinales: comprar el barrio al completo. Eso sí, con una condición.

Casas a cambio de no demandar. El plan de Elon Musk para acallar las protestas de los vecinos de Colonial Hills, era comprar las 418 viviendas que forman el barrio para alojar en ellas a empleados de la compañía. Según recogía The Guardian, al menos 18 propietarios ya habían aceptado la oferta de compra de Musk.

En una carta que se ha enviado a los vecinos, MZX, la filial de xAI que opera el complejo, asegura que "necesita terrenos para sus fines comerciales", pero solo comprará la propiedad si el dueño no participa en la demanda colectiva que ha impulsado la plataforma vecinal para forzar a la compañía a eliminar los ruidos y a reducir los niveles de contaminación del aire que ha empeorado desde que el centro entró en funcionamiento.

"Básicamente, se convertirá en el pequeño patio de recreo de Elon Musk. Elonville", lamentaba Elizabeth Rose. No es la primera vez que Musk compra un barrio para sus empleados. Space X ya lo hizo en Bastrop (Austin) para alojar a los empleados de Space X en The Boring "City" y con Starbase, en Boca Chica, en las inmediaciones de su centro de lanzamiento.

Un vecino muy ruidoso. La demanda que quiere evitar a toda costa xAI se inició en junio, poco tiempo después del inicio de la actividad de la infraestructura. Tres vecinos denunciaron el ruido y vibraciones casi constantes que generaba la infraestructura de Musk. Uno de ellos, Jason Haley, vive a unos 800 metros de la treintena de turbinas que refrigeran la instalación y cuelga vídeos midiendo el estruendo. xAI niega las acusaciones y dice que ha levantado muros para amortiguar el sonido.

El alcalde de la población afirma que los inspectores no han encontrado infracciones en el límite local de emisión de ruido establecido en 70 decibelios, y asegura que las casas alojarán a empleados y serán "un gesto de buena voluntad de una empresa socialmente responsable". Los críticos recuerdan que la OMS analiza el efecto del ruido ambiental sobre el sueño y el corazón.

Turbinas sin permiso. La central funciona con 69 turbinas de gas temporales del tamaño de un camión. La empresa defendía que, al ser móviles, no necesitaban permiso de calidad del aire. Pero a principios de año, la EPA (la agencia federal de medio ambiente) determinó que sí lo necesitaban. En abril, la histórica organización de derechos civiles NAACP y varios grupos ecologistas iniciaron una demanda para pararlas de forma preventiva. El Departamento de Justicia intentó frenar ese pleito alegando seguridad nacional, pero un juez lo rechazó.

Hace unos meses, xAI pactó con el regulador de Mississippi retirar las turbinas antes de julio de 2027. Las sustituirá una planta fija de 1,2 gigavatios con 41 turbinas autorizadas.

Nadie quiere un centro de datos cerca. Los habitantes de Southaven no son los únicos que se oponen a vivir cerca de un centro de datos. Según un informe de la consultora Gallup, el 71% de los estadounidenses rechaza la instalación de un centro de datos cerca de sus barrios. En un sondeo de Reuters e Ipsos, solo el 14% de los encuestados apoyaría la construcción de uno en su comunidad.

El rastreador Data Center Watch contabilizó 75 proyectos de construcción de centros de datos bloqueados o retrasados en el primer trimestre de 2026. Suman unos 130.000 millones de dólares inmovilizados ante las protestas vecinales por los inconvenientes a corto y medio plazo que plantean.

Los grupos opositores se duplicaron hasta 833, repartidos por 49 estados. Nueva York firmó en julio la primera moratoria estatal. Es una pausa de hasta un año en los permisos para centros de 50 megavatios o más.

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Imagen | Flickr (Gage Skidmore), xAI, Magnific