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Todos estos dispositivos Xiaomi están muy rebajados en el 11.11 de AliExpress (y con envío desde España): hay móviles, tablets, teles y más

Para aprovechar los mejores precios, hay que pagar con PayPal y utilizar uno de los cupones de descuento que os indicamos en este artículo

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Juan Lorente

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Seguimos hoy, día 3 de noviembre, haciendo un repaso por la Promo del 11.11 de AliExpress. Aunque ya han pasado dos días de la misma, todavía tenemos un montón de chollos disponibles. Os hemos traído por Xataka Selección algunos móviles o consolas, pero en este artículo vamos a hilar un poco más fino y nos vamos a centrar únicamente en dispositivos de una de las marcas que más protagonismo suelen tener dentro de estas promos: Xiaomi.

Xiaomi Pad 8 (8+128 GB)

Xiaomi Pad 8 (8+128 GB)

PVP en AliExpress (con descuentos) — 250,77
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 2

cupón 3

3 euros

18 euros

XATAKAES03

ESD1103

AEES03

8 euros

45 euros

XATAKAES08

ESD1108

AEES08

12 euros

69 euros

XATAKAES12

ESD1112

AEES12

23 euros

135 euros

XATAKAES23

ESD1123

AEES23

39 euros

230 euros

XATAKAES39

ESD1139

AEES39

58 euros

325 euros

XATAKAES58

ESD1158

AEES58

75 euros

429 euros

XATAKAES75

ESD1175

AEES75

100 euros

500 euros

-

ESD11100

-

120 euros

600 euros

-

ESD11120

-

Estos cupones de descuento que os indicamos son la clave para beneficiarnos de los mejores precios, así como utilizar PayPal como forma de pago. A continuación, os dejamos cinco dispositivos del fabricante chino que tienen muy buen precio actualmente:

  • Xiaomi 17T por 343,63 euros, un móvil ideal para los amantes de la fotografía que buscan no gastar demasiado. 
  • Xiaomi Pad 8 por 250,77 euros, una de las mejores tablet Android calidad-precio.
  • Xiaomi TV S Mini 55 por 300,59 euros, televisor con retroiluminación MiniLED y una tasa de refresco de hasta 144 Hz.
  • Xiaomi Robot Vacuum 5 por 325,40 euros, robot aspirador con 20.000 Pa de potencia y base de autovaciado.
  • Xiaomi Redmi Note 17 5G por 183,53 euros, un teléfono perfecto para los presupuestos más ajustados.
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Xiaomi 17T

Xiaomi 17t Violeta

Empezamos con un móvil especialmente interesante con el descuentazo que tiene: el Xiaomi 17T. Es un dispositivo con pantalla de 6,59 pulgadas, procesador Dimensity 8500 Ultra de MediaTek y una combinación de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. Su mayor baza está en su sistema de cámaras, que cuenta incluso con zoom óptico 5x en su telefoto. Usando el cupón 'XATAKAES75' y pagando con PayPal, se queda en 343,63 euros.

Xiaomi 17T (12+256 GB)

Xiaomi 17T (12+256 GB)

PVP en AliExpress (con descuentos) — 343,63
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pivot

Seguimos con una tablet muy interesante desde el punto de vista del calidad-precio como es la Xiaomi Pad 8. Tiene una pantalla de 11,2 pulgadas con buena resolución y una tasa de refresco de 144 Hz, por lo que es ideal tanto para jugar como para leer o navegar por Internet. Además, cuenta con una batería de 9.200 mAh y un sistema de cuatro altavoces. Pagando con PayPal y usando el código 'XATAKAES39', se queda en 250,77 euros.

Xiaomi Pad 8 (8+128 GB)

Xiaomi Pad 8 (8+128 GB)

PVP en AliExpress (con descuentos) — 250,77
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV S Mini 55

Xiaomi S Mini 55

Ahora vamos con un televisor: el Xiaomi TV S Mini, concretamente su versión de 55 pulgadas. Al utilizar retroiluminación MiniLED podemos esperar un nivel de brillo alto y una mejor atenuación local, siendo ideal para salones iluminados. Además, como tiene una tasa de refresco de hasta 144 Hz y VRR, es ideal como televisor para jugar. Si usamos el código 'XATAKAES58' y pagamos con PayPal, su precio se queda en 300,59 euros.

Xiaomi TV S Mini 55

Xiaomi TV S Mini 55

PVP en AliExpress (con descuentos) — 300,59
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Robot Vacuum 5

Xiaomi Robot Vacuum 5

Seguimos con un robot aspirador, el Xiaomi Robot Vacuum 5. Este tiene una potencia de succión de 20.000 Pa, más que suficiente para aspirar partículas pequeñas y pelos de animales. Además, cuenta con base de autovaciado (ideal para que tengamos que hacerle poco mantenimiento) y una autonomía de hasta 140 minutos por carga. Con 'XATAKAES58' y pagando con PayPal, nos podemos hacer con él por 325,40 euros.

Xiaomi Robot Vacuum 5

Xiaomi Robot Vacuum 5

PVP en AliExpress (con descuentos) — 325,40
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Redmi Note 17 5G

Redmi Note 17 5g Pivot

Y terminamos con otro móvil, en este caso uno más económico como es el Xiaomi Redmi Note 17 5G. Este dispositivo es ideal si buscas un teléfono con el rendimiento suficiente para el día a día y que, además, tenga una buena batería. Concretamente, aquí estamos hablando de una pila de 7.700 mAh, lo que no está nada mal. Además, su pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas y 120 Hz se ve muy bien. Sale por 183,53 euros usando el código 'XATAKAES39' y pagando con PayPal.

Xiaomi Redmi Note 17 5G (6+256 GB)

Xiaomi Redmi Note 17 5G (6+256 GB)

PVP en AliExpress (con descuentos) — 183,53
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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