Google suspende una inversión de miles de millones en centros de datos en España a la espera del decreto del Gobierno

En el mapa europeo de centros de datos de Google, el norte, con Finlandia al frente como "la Texas de Europa", está lleno de chinchetas. Sin embargo, el sur de Europa sigue casi en blanco. España parecía la candidata ideal para rellenar ese hueco pero algunos proyectos se están poniendo en pausa ante la incertidumbre regulatoria de un Gobierno que ha anunciado medidas más estrictas en un próximo Real Decreto.

Hasta que se conozcan los detalles de la nueva normativa española, Google ha suspendido su apuesta por un gran campus tecnológico en España, según adelantaba El Mundo.

El nodo Sol en pausa. La incertidumbre regulatoria ha hecho que Google y otras empresas tecnológicas hayan puesto en pausa sus proyectos en España a la espera del contenido del próximo Real Decreto que prepara el Gobierno para regular las condiciones ambientales y de sostenibilidad energéticas de los centros de datos.

De acuerdo a lo publicado por El Mundo, Google habría pausado sus proyectos de ampliación de su capacidad de cómputo en España y su correspondiente inversión de miles de millones de dólares. Google ya contaba con un centro de datos en Madrid con servidores alojados en centros de terceros, pero el proyecto más afectado es el que contemplaba la construcción de la estación para el cable submarino Sol que unirá Santander con Florida en una parcela de casi 6.000 m2 en Cantabria. Amazon, por su parte, tiene comprometidos 33.700 millones en Aragón hasta 2035.

Hambre de capacidad de cómputo. Alphabet ha elevado su previsión de gasto para este año hasta una horquilla de 195.000 a 205.000 millones de dólares. Además, admite que la demanda de IA supera su actual capacidad de cómputo.

Mientras tanto, otros países se postulan como competencia para llevarse esos proyectos que ya estaban sobre la mesa. En septiembre, la compañía anunció la inversión de 13.000 millones de euros en Finlandia, la mayor inversión de su historia en Europa. Allí también se aseguró el suministro de energía incluyendo una central nuclear.

Unas reglas más estrictas con la sostenibilidad. El borrador del Gobierno obliga a los centros de datos a cubrir el 80% de su consumo con nuevas fuentes de energía renovable. Y ese porcentaje debe cumplirse hora a hora, no como media anual. La patronal SpainDC, de la que Google es asociada, avisa de que algunos proyectos serían mucho más caros o inviables.

UN VISTAZO A...

El Ejecutivo quiere evitar que la factura de la luz se dispare. Los números le dan argumentos. La CNMC cifra en unos 12 GW los permisos de acceso ya concedidos. La Estrategia de IA preveía como máximo 4 GW para 2030.

Lobby en Madrid. Google no se ha quedado quieta y, junto a otras tecnológicas ha enviado a sus mejores negociadores a Europa. Tal y como publicaba El Confidencial, Kent Walker, jefe global de asuntos públicos de Google, se reunió el 8 de octubre con el presidente de la CNMC. El regulador asegura que hablaron de competencia y no del decreto.

Poco después se conoció el informe de la CNMC, que pide flexibilizar varias exigencias del borrador del Real Decreto. Con el texto actual, peligra entre el 80% y el 90% de la nueva inversión. Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC se muestra contundente con estas nuevas medidas: "Se construirá en otro lugar y será allí desde donde presten los servicios digitales a empresas y ciudadanos españoles".

Gobierno a contrarreloj. El Gobierno quiere aprobar el decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre, pero no lo tiene fácil. Hay más de 600 alegaciones sobre la mesa y el texto aún debe superar el examen del Consejo de Estado. Eso deja margen para aplicar cambios.

Según adelantó El País, responsables del Ejecutivo se abrieron a suavizar algunas exigencias incluidas en el borrador del Real Decreto si los centros de datos no contribuyen a encarecen el precio de la luz. Google, de momento, espera con la cartera guardada.

En Xataka | Aragón se está llenando de centros de datos pero la pregunta es a dónde se está yendo el dinero. Amazon responde

Imagen | Magnific (KimSunHo)