Elon Musk podría vivir donde quisiera, pero eligió una caravana junto a un enorme complejo de centros de datos en expansión

Elon Musk puede permitirse vivir prácticamente en cualquier lugar del mundo. Su fortuna hace que elegir una casa, un hotel o incluso una ciudad difícilmente dependa del dinero, así que cuando decide dónde instalarse conviene mirar qué hay alrededor. A mediados de septiembre, esa elección lo había llevado hasta Memphis, una ciudad que está adquiriendo un peso cada vez mayor dentro de sus planes para la inteligencia artificial. Y la forma en la que decidió seguir de cerca lo que estaba ocurriendo allí resultó bastante menos convencional de lo que cabría esperar.

El punto de partida está en el 14 de septiembre. Durante el All-In Summit, Musk explicó que estaba viviendo en Memphis en una Airstream, a la que se refirió entre risas como su “palacio”. La compañía estadounidense fabrica travel trailers, es decir, caravanas remolcables reconocibles por su carrocería de aluminio, aunque no sabemos qué modelo concreto utiliza. Dos semanas después, el 30 de septiembre, Business Insider todavía lo describía viviendo allí.

La imagen de una caravana puede sugerir un espacio casi improvisado, pero la gama actual de Airstream abarca desde modelos de unos cinco metros hasta unidades que superan los diez. Las más compactas ya integran espacio para dormir, una pequeña cocina, comedor y baño, mientras que las mayores pueden incorporar dormitorio independiente, sofá, cocina completa, climatización y un baño mucho más amplio. Eso nos permite entender cómo alguien puede utilizar una como vivienda, pero no trasladar esas comodidades al caso de Musk: desconocemos tanto el modelo como la configuración concreta de la suya.

No sabemos qué modelo utiliza Musk, pero esta Airstream oficial permite hacernos una idea del tipo de caravana remolcable en el que dijo estar viviendo en Memphis | Foto: Airstream

Memphis no era simplemente el lugar donde Musk había decidido dormir: también era desde donde estaba siguiendo de cerca la ampliación de la infraestructura informática de sus compañías. En el mencionado evento llegó a explicar que tenía que marcharse porque debía "ir a arreglar unas GPU aquí en Memphis". La proximidad tampoco es una generalización nuestra: Fortune situó la Airstream a pocos pasos del proyecto de xAI y Business Insider señaló que estaba durmiendo a pocos pasos de los servidores.

UN VISTAZO A...

Para entender qué tenía Musk a su alrededor hay que ampliar un poco la vista. SpaceX denomina Colossus a su centro de datos insignia de Paul R. Lowry Road, en Memphis, mientras que Colossus II engloba instalaciones tanto en la propia ciudad como en Southaven, Mississippi. A esa expansión se suma MACROHARDRR, otro gran edificio destinado a aumentar la capacidad de entrenamiento de la compañía. No hablamos, por tanto, de un único centro de datos gigantesco, sino de un clúster de infraestructura que ya se extiende por dos estados.

Basta poner algunos números encima de la mesa para dimensionar lo que está creciendo en la zona. SpaceX cifra en aproximadamente 1 GW la potencia destinada al cómputo entre Colossus y Colossus II, y asegura que en este último ya puso en marcha dos clústeres sucesivos: uno con unas 110.000 GB200 y otro con 110.000 GB300. Lo siguiente sigue siendo un plan, no una realidad consumada: la compañía prevé añadir al menos otras 220.000 GB300 y más de 400 MW de potencia destinada al cómputo cuando complete la próxima fase.

Southaven permite entender que ya no hablamos únicamente de ampliar salas llenas de GPU. La Mississippi Development Authority sitúa por encima de los 20.000 millones de dólares la inversión en MACROHARDRR y señala que, cuando el proyecto esté completo, la potencia destinada al cómputo de la compañía se acercará a los 2 GW. SpaceXAI está levantando además una central permanente de gas natural de 1,2 GW, con 41 turbinas autorizadas para alimentar sus instalaciones. Son dos magnitudes distintas: una describe la potencia asociada a la infraestructura informática y la otra, capacidad de generación eléctrica.

Antes de la Airstream, Musk ya había elegido vivir con bastante menos lujo del que permitiría su fortuna en Boca Chica | Foto: Elon Musk/Walter Isaacson

Memphis tampoco es la primera vez que Musk reduce casi a cero la distancia entre su trabajo y el lugar donde duerme. Tras comprar Twitter en 2022 llegó a pasar noches en las oficinas de San Francisco, y durante años mantuvo como residencia principal una vivienda relativamente modesta cerca de Starbase, en Texas. La Airstream encaja así en una costumbre que hemos visto repetirse cuando alguno de sus proyectos entra en una fase especialmente intensa: permanecer cerca del terreno.

Imágenes | Elon Musk/Walter Isaacson | Airstream | Gage Skidmore (CC BY-SA 4.0)

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