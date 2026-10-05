En 2013, Bill Gates reconoció que el atajo de teclado más famoso de Windows era un error: Microsoft quería una sola tecla

Hay gestos de ordenador que ahorran un montón de trabajo, incluso aunque haya que pulsar varias teclas. Entre los más famosos de Windows el de Ctrl + Alt + Supr es la estrella: durante décadas ha servido para iniciar sesión en Windows, entrar en las opciones del sistema o, lo que más hago yo, acceder al administrador de tareas para matar un programa que se ha puesto tonto. Lo curioso es que Bill Gates habría preferido que no hicieran falta tres teclas.

"Fue un error". Gates lo reconoció en 2013 durante una entrevista en la Universidad de Harvard. Después de preguntarle al fundador de Microsoft por qué hacía falta utilizar tres dedos para lanzar un atajo tan vital, Gates empezó intentando explicarse, pero terminó resumiendo toda la historia con esas tres palabras: "Fue un error". En el vídeo de YouTube aún resuenan las risas y los aplausos.

Una vez aprendido, y a fuerza de usarlo, el Ctrl + Alt + Supr se hace automático. El problema es conseguir asumirlo como parte del uso de Windows, porque es poco intuitivo. ¿No sería mejor pulsar una sola tecla para acceder al menú? Algo así es lo que quería Microsoft.

La razón era la seguridad. Microsoft necesitaba un disparador que se comunicase con una capa muy baja del sistema. El objetivo era asegurarse de que la pantalla donde el usuario introducía su contraseña era realmente del sistema operativo y no de un programa malicioso que imitase la apariencia de Windows. Hasta aquí bien.

Para activar el lanzador desde el teclado no hacían falta tres teclas. Según explicó el propio Bill Gates en la entrevista, Microsoft quería una única tecla para el atajo, pero el responsable del diseño del teclado de IBM no quiso incluirla. La solución que encontraron fue el ya mítico Ctrl + Alt + Supr. Y ahí estaba el error al que se refería el fundador de Microsoft: hemos terminado dependiendo de un gesto que necesita tres teclas para activarlo.

Microsoft tampoco inventó el atajo. El responsable original fue David Bradley, ingeniero del IBM PC. Lo creó como una forma rápida de reiniciar el ordenador. Estaba destinado a los desarrolladores, por eso utiliza tres teclas distintas: la idea es que resultase difícil de pulsar por accidente. Microsoft acabaría dándole una segunda vida al introducirlo en la vida diaria de todo usuario de Windows.

Más de cuatro décadas después, el invento sigue ahí. En las versiones actuales de Windows, Ctrl + Alt + Supr abre la pantalla de seguridad para bloquear el PC, cerrar sesión, cambiar de usuario o acceder al administrador de tareas. Y si lo único que queremos es esto último, Microsoft tiene un atajo bastante más directo: Ctrl + Mayús + Esc. Eso sí, sigue siendo necesario aprenderse un gesto de tres teclas.

Vía | GameStar

Imagen de portada | OhInnovation en Flickr

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