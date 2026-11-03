'GTA VI' ocupará hasta 212 GB, y esto es un problema para algunas consolas

Hace unos días saltó el rumor de que 'GTA VI' ocuparía la friolera de 210 GB en el almacenamiento de la consola. Como tantos rumores, resultó ser falso y la realidad es que ocupará 212 GB. Es el precio a pagar por un mapa que parece monstruoso, entre otras muchas cosas como assets y demás archivos.

Más allá de hacer la asociación de "qué bueno va a ser porque es de los juegos más grandes de la historia" (algún 'Call of Duty' también pesa una burrada y... bueno), la pregunta incómoda que ha aparecido en mi mente es que un usuario de una consola como Series S va a tener que elegir.

O el 'Duty' o el 'GTA VI' porque no hay sitio para más.

'GTA VI' está gordito

Ha sido la propia Rockstar la que ha confirmado el tamaño de la instalación en su web oficial. En el comunicado, apuntan que ocupará "hasta 210 GB", algo importante que puede traducirse en una optimización para que entre bien en consolas como Xbox Series S.

Una PS5 base con unos 700 GB útiles para el usuario puede encajar perfectamente 'GTA VI', al igual que el modelo de 1 TB o las Xbox Series X de 1 y 2 TB. Además, tanto en una como en otra podemos optar por almacenamiento expandido, aunque tal y como está el precio de los SSD en el caso de PS5, la cosa se vuelve menos jugosa.

En Series S, la cosa cambia. La consola de Microsoft cuenta con un SSD de 512 GB, pero reserva muchísimo espacio para el sistema, lo que nos deja unos 360 GB utilizables. En ese espacio también cabe 'GTA VI', pero esto convertiría Series S en una consola únicamente para disfrutar del juego de Rockstar.

Si tienes un juego multijugador como 'Gears of War E-Day' (unos 120 GB) o el nuevo 'Black Ops 7' (otros 120 GB si tienes todos los paquetes de contenido), realmente no te entra mucho más aparte de uno o dos juegos independientes de los pequeños.

Y no hay que irse a la consola menos capaz de la generación. Si miramos a la PS5 de lanzamiento, el SSD de 825 GB se queda en unos 670 útiles, por lo que el juego de Rockstar se lleva un tercio de la consola, un 'Black Ops 7' otros 120 GB y si tienes algo como el 'Gran Turismo 7', se come casi 150 GB.

Si te gusta picotear entre muchos juegos instalados para no tener que esperar a que se descarguen o se instalen desde el lentísimo lector físico de estas consolas, es... un problema.

Instalaciones modulares y el fin de los discos

Lo bueno del caso de 'GTA VI' es que varios días antes del lanzamiento, Rockstar activará la predescarga:

En PS5, la predescarga de 'GTA VI' comenzará el martes 10 a medianoche, dependiendo de la hora local.

En Xbox lo hará a las 00:00 del mismo martes 10 de noviembre para todo el mundo.

Esto aplica tanto a la versión digital como al código de la versión en caja, que también se podrá a la venta antes en tiendas, y esa antelación permitirá que hagamos cuentas de qué juego queremos que acompañe al 'GTA VI' durante las próximas semanas.

En juegos que tienen campaña o multijugador podemos elegir si queremos instalar todo o sólo una parte. Por ejemplo, en el caso del 'Gears of War E-Day' tenemos la opción de instalar la campaña, el modo competitivo o en modo horda por separado, lo que es un alivio tanto para los tiempos de descarga como para el almacenamiento de la consola.

En el caso de 'GTA VI' esto no es posible debido a que "sólo" tendremos la campaña de inicio, pero un jugador que llegue al título cuando se lance el multijugador, quizá sólo pueda instalar este juego si tiene una Series S. Y en PC, con el tamaño que pueden tener los assets de esa versión, no quiero imaginar ahora mismo la porción de tarta del SSD que nos quitará.

Pero bueno, aunque no es consuelo, esos 212 GB de 'GTA VI' explican en parte por qué no viene en formato físico, ya que necesitaría tres Blu-Ray de triple capa para poder almacenar los archivos. O eso... o tener ganas de comprimir los archivos.

De la manera que sea, aunque esperábamos una cifra desorbitada, sigue siendo llamativo un juego que, en consolas con un almacenamiento a veces tan limitado, ocupe tantísimo.

En Xataka | GTA VI no tendrá formato físico pero sí un vinilo porque tener algo en tus manos se está convirtiendo en un lujo