Un hacker reventó toda la seguridad de PS5. Ahora otro ha cobrado 50.000 dólares por contar a Sony cómo lo hizo

Sony acaba de pagar 50.000 dólares a un hacker. Es la cantidad máxima de su programa de recompensas por encontrar fallos en PlayStation 5, pero en esta ocasión a la cifra le faltan ceros si tenemos en cuenta la magnitud del error que este hacker había encontrado usando la IA.

Porque ha contado cómo han reventado la seguridad a más bajo nivel de la consola y, por el camino, no sólo ha ganado el dinero: también la antipatía de mucha gente. Porque esta es una historia de traición entre hackers (y no estoy exagerando ni un poco).

En corto. Ese hacker se llama Jordy y usa el alias 2tonejordy en la plataforma desde la que Sony gestiona su programa de 'cazador de bugs'. En él, quien encuentre un fallo de la consola lo puede reportar a cambio de una recompensa. Sony lo parchea y santas pascuas. El asunto es que, el pasado 14 de octubre, Jordy bromeó en su cuenta de X poniendo un pantallazo del pago acompañado por un "al menos me dará para comprar 'GTA VI'".

50.000 dólares es el máximo del programa y, como leemos en Dexerto, sólo otra persona había recibido esa cantidad en los últimos años. El motivo de la cuantía es que es el 'botín' reservado para aquellos que descubran vulnerabilidades críticas, y nada más crítico que reventar el hipervisor de PS5.

Tuit de Jordy

El fallo. Este hipervisor es la capa de software que separa el sistema de la consola del hardware y controla qué código puede ejecutarse. Es como la última línea de defensa de la máquina antes de que un programa que no está firmado por Sony pueda hablar directamente con el procesador. Saltarse el hipervisor abre las puertas a modificar la PS5.

De hecho, ya lo están haciendo, y a una velocidad impresionante, alentados tanto por los últimos movimientos anticonsumidor de Sony como por la agilidad que permite el desarrollo de código y la ingeniería inversa gracias a herramientas de inteligencia artificial.

Antecedentes. A comienzos de este año, otro investigador llamado Andy Nguyen (que es experto de seguridad de Google) usó una vulnerabilidad de este tipo para instalar Linux en una PS5. Mostró la consola arrancando Linux y corriendo 'GTA V' incluso con trazado de rayos activo, y después publicó todo el proyecto en GitHub. La clave es que es una modificación temporal que hay que repetir en cada arranque y se necesita una consola con firmware antiguo. Lo bueno de esto es que si lo ejecutas, tienes una PS5 corriendo Linux, pero si no, es una PS5 normal. Es lo mejor de un PC y una consola en una única máquina.

Nguyen se guardaba otro fallo del hipervisor que los japoneses no habían corregido en las actualizaciones de los últimos meses. Con él, tenía previsto ampliar la compatibilidad de Linux a firmwares más nuevos de la consola y a modelos como PS5 Pro y tenía previsto esperar a lanzarlo después de 'GTA VI'. Porque, al contrario de lo que a veces se piensa, el espíritu del hacking (uno de ellos) es demostrar las habilidades de programación ante uno mismo y ante la comunidad.

Esto lo digo porque el propio Nguyen quería soltar la 'bomba' en 2027 después del lanzamiento del juego de Rockstar para que la gente pudiera comprarlo legalmente. La idea era que los usuarios pudieran actualizar la consola para jugar a 'GTA VI' de forma legal y, a la vez, seguir teniendo la posibilidad de convertir la máquina en un sistema Linux de forma temporal gracias a que Sony no habría parcheado el error.

Tuit de Nguyen

La polémica. Sin embargo, Jordy se adelantó al contar a Sony que estaba ese fallo que podían parchear... previo pago de la recompensa. Según Tom's Hardware, cuando Jordy dijo haber encontrado el fallo, Nguyen se le acercó para acordar esperar unos días antes de enviar el reporte a Sony. Al final, no pasó ni un día antes de que ese informe llegara a la compañía.

La defensa que esgrime Jordy, y que vemos en IGN, es que, al igual que él, había más gente usando IA para encontrar estos fallos y que si él no daba el aviso, lo haría otro. La consecuencia es que Nguyen anunció que abandonaba la escena de PS5 y el proyecto Linux, calificando a los que usan IA sin entender lo que hacen como "slop kiddies". Sería algo como "bebés de la mierda hecha con IA", más o menos, en los que engloba a Jordy. Y en en mensaje de Twitter en el que muestra el pago, lo están poniendo a caldo.

"Esto iba de un grupo de talentosos investigadores, pero ahora va sobre un montón de noobs que usan LLM y escriben hacks que ni siquiera entienden. Un 'slop kiddies' encontró el único error del hipervisor que quedaba, que también había encontrado yo hace un tiempo, y decidió contárselo a Sony" - Nguyen

¿Imparable? Las críticas a Jordy se han centrado en esa rotura del acuerdo de espera, presumir del pago en redes y por usar IA para encontrar el fallo. Ya digo que parte de la diversión de los hackers es demostrarse a sí mismos sus capacidades, motivo por el que ven la IA como un atajo y, además, como algo que ha inundado y saturado varios programas de recompensas en los que llevan tiempo trabajando.

Como vemos en Kotaku, algunos miembros de la comunidad habrían preferido una recompensa colectiva por el exploit y mantenerlo lejos de Sony. Pero bueno, al margen de esto, toda la ola de vibe coding, unido al enfado de la gente por decisiones recientes de Sony y por el estado actual de la industria del videojuego, ha provocado que PS5 esté en el punto de mira. Se están desarrollando emuladores y ya se sabe cómo reventar la seguridad del sistema.

Y si Sony debe estar preocupada, Rockstar más de lo mismo porque está el runrún de que 'GTA VI', el que posiblemente sea el juego más caro de la historia, podría correr en PC sin lanzamiento oficial o en las propias consolas mediante la carga de copias ilegales horas o días después del lanzamiento el próximo 19 de noviembre.

Imagen | La banda del patio

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