Xbox necesita consolas de cara a 'GTA VI', así que está preguntando si vendes la tuya

Si tienes una Xbox Series que no enciendes desde hace tiempo, Microsoft quiere hacerte un favor: quitártela de en medio. Porque parece que están enviando correos a algunos usuarios en Estados Unidos avisando de que, si no la quieren, pueden darle una segunda vida y ganar unos dólares.

Qué casualidad que sea a un mes del lanzamiento de 'GTA VI'.

El correo. Fue la cuenta Nintendeal en Twitter la que compartió el correo por primera vez. En él, Microsoft sugiere que, si te habías pasado a PC o a otra plataforma, podías vender tu consola en Best Buy. El pago es en una tarjeta regalo para gastar en la cadena y era tan estrambótico que, con razón, los usuarios empezaron a sospechar sobre la legitimidad del mensaje.

Sin embargo, poco después la propia Xbox confirmó a Gizmodo que el mensaje era auténtico y, como vemos en TechPowerUp, de momento la campaña parece limitada a Estados Unidos. No hay una confirmación, pero cuando Xbox anunció el nuevo aumento de precio de sus consolas este verano, dijo que habría una serie de campañas para conseguir consolas a mejores precios. Esta parece ser una de esas campañas.

Correo compartido por la cuenta Nintendeal

Las cifras no cuadran. Suena a buena idea, ¿verdad? Ahora mismo, la Xbox Series S que se lanzó a 299 euros está por 500, mientras que la Series X de 500 ya va por los 800. Eso... si encuentras una, ya que el modelo más potente hace mucho que tiene el stock completamente roto. Por eso se entiende que Xbox lance esta campaña, pero el problema es que los usuarios van a conseguir muy, muy poco dinero.

Concretamente, 375 dólares por una Series X y 200 por una Series S. Eso depende del estado de la consola, ya que es la cadena la que la revisa para volver a ponerla a la venta, pero como vemos en The Gamer, una Series X reacondicionada cuesta unos 730 dólares en Best Buy y al usuario le ofrecen la mitad.

Si ese usuario decide venderla por su cuenta, puede sacar un par de cientos de dólares más, por lo que el trato de Xbox y Best Buy sólo aporta una cosa: comodidad. Y mira, si has tratado con algunos sujetos de Wallapop, vale la pena dejar de ganar dinero con tal de no pelear.

La crisis, cómo no. De fondo está un asunto en el que tampoco hay que detallar a estas alturas porque es de sobra conocido: la crisis de componentes. Pronto se cumplirá un año desde que empezaron a sonar las alarmas y la cosa ha ido a mucho peor.

Comprar cualquier dispositivo es mucho más caro que hace un año, pero en el terreno de las consolas, hemos visto que Xbox Series X y PS5 han subido 300 y 150 euros respectivamente de precio, la Steam Deck casi 250, la Nintendo Switch 2 unos 50 y la Steam Machine que se iba a lanzar por unos 800, terminó llegando por unos 1.050 euros.

En el caso de Xbox, la cosa es más sangrante, ya que parecen no tener capacidad o intención de fabricar nuevas consolas al ritmo que el mercado puede demandar y, de hecho, aunque el PVP es de 800 euros, en algunas tiendas es complicado encontrarlas a ese precio porque... no hay.

El bicho: 'GTA VI'. Pero hay que poner Xbox Series en las calles y, si no pueden fabricar más, toca reciclar. Se acerca el 19 de noviembre y, con él, el lanzamiento de uno de los juegos más esperados de la historia. Guste o no, el de 'GTA VI' va a ser un hito generacional y Microsoft quiere que Xbox esté en esa conversación.

Aquí gana la tienda, gana el usuario que se quita una consola de encima y gana una Microsoft que podrá vender una Xbox a quien la quiera tanto para 'GTA' como para servicios como Game Pass. Al final, hay que monetizar al usuario, y si esa Xbox está muerta sin tocar escondida en el mueble de la tele, que la tenga otro que la aproveche y dé dinero. O eso debe pensar Microsoft.

Por esa cantidad, y aunque fuera para ver pelis en 4K o para tenerla de cara a un futuro, yo... no la vendería.

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