Sólo hay una forma de que la nueva Xbox Helix no cueste entre 1.200 y 1.800 dólares, y es que Microsoft quiera vender a pérdidas

Asha Sharma, CEO de Xbox, lleva unas semanas de gira por varios medios que no suelen estar ligados a videojuegos y en los que está comentando el 'Reset de Xbox'. Básicamente, es un nombre de marketing para algo mucho más oscuro: una brutal ronda de despidos dentro de la división de juegos de Xbox.

En estos artículos el tono es extraño, ya que se pasan más tiempo detallando qué tiene Sharma sobre el escritorio que comentando las vagas declaraciones de la directiva, pero de vez en cuando aflora un tema interesante como que Xbox no está en venta. Ahora, de otra peculiar entrevista en Fortune, Sharma dibuja el paisaje de la Xbox Helix, la máquina de nueva generación de la que ya se nos avisó de que no sería barata.

Y si se cumple, llegará a un precio de entre 1.200 y 1.800 dólares a no ser que Microsoft mueva una ficha que rompe con el objetivo de que Xbox empiece a dar dinero: vender a pérdidas.

Xbox Helix superando todas las barreras psicológicas de precio

Xbox Helix en su forma actual se ha proyectado internamente a un precio para consumidores de entre 1.200 y 1.800 dólares. Es un precio que pulveriza esa barrera de los 1.000 dólares por una consola y que se hace especialmente cuesta arriba teniendo en cuenta que las de actual generación salieron por 500 euros.

Pero bueno, la crisis de componentes provocada por la IA y las compañías como la propia Microsoft ha destruido el mercado de consumo, y la PlayStation 6 también apunta a ser carísima (de hecho, un reputado insider ya ha comentado que sólo la RAM y el almacenamiento de la nueva PlayStation costaría unos 680 dólares). Sólo habría una forma de que Xbox Helix no se vaya a esa cantidad de dinero, y es que Microsoft decida 'subsidiar' la consola.

Esto es lo que siempre se ha conocido como vender la máquina a pérdidas. En el segmento de las consolas, hay ocasiones en las que los fabricantes han vendido por debajo del precio de producción (componentes + fabricación + logística) porque recuperan el dinero gracias a las regalías de los juegos y, en la época en la que estamos, también de los servicios.

Sin embargo, la situación no parece la misma que la de Xbox 360 y PS3 y, como ya expusieron desde Sony hace unos meses, vendiendo consolas más caras puede que pierdas usuarios, pero lo que hay que hacer es exprimir más los beneficios por cada usuario que se quede en tu sistema.

Está por ver eso de que Microsoft decida vender a pérdidas confiando en recuperar por otra parte, sobre todo teniendo en cuenta que los jhuegos y servicios de Xbox no están en su mejor momento. El propio Satya Nadella comentó este verano que se acabó lo de financiar Xbox, que llevaban décadas sin ser rentables y que la división debía empezar a generar dinero al ritmo que querían. Según los cálculos, Xbox representa el 6% de las ganancias del grupo y hay que aumentar el porcentaje.

Pero bueno, hay que hacer mucho scroll en el curioso artículo de Fortune hasta dar con el dato, y tampoco se profundiza mucho en él. Por descontado, no se insinúa nada de la nueva máquina más allá del precio, pero sí se apunta que llegaría en navidades de 2028 y que formará parte de una de las estrategias para ser la "compañía de entretenimiento número 1" en la industria.

Más despidos antes de Navidad

Hay otro elemento interesante en el artículo de Fortune. Tras dos párrafos en los que se detalla cómo Sharma paseó con miembros de Blizzard, equipo que aún no ha sido afectado por el bestial recorte de personal en Xbox, disfrutando de los fans que se acercaron a la BlizzCon, el artículo recuerda que Xbox tiene como objetivo entretener a 1.000 millones de personas al día.

Esto no implica que haya 1.000 millones de jugadores al día, ya que es algo que está extremadamente lejos de cualquier plataforma y, de hecho, ya calculamos que es lo que hacen 25 Steam en su mejor día. Lo que busca Sharma y la nueva directiva es que haya 1.000 personas entretenidas con algo de Xbox, que pueden ser videojuegos, pero también series, películas o cualquier producto que tenga la licencia de la marca.

"No estamos aquí para hacer lo mínimo viable para tener un buen negocio. Estamos aquí para ser la compañía de entretenimiento número 1" - Asha Sharma

En Fortune exponen que, actualmente, están por los 100 millones diarios, aunque habría que ver qué juegos meten en la ecuación porque recordemos que 'Candy Crush' es de Xbox y tiene más de eso. Siguiendo con Fortune, Sharma les comentó que, tras años difíciles, espera que ese 'Reset' empiece a dar sus frutos para el año que viene.

Esto implica que las mejoras financieras deberían empezar a asomar en el año fiscal 2027. Ahí da igual que sea porque los juegos vendan más, porque Game Pass consiga más suscriptores o simplemente por la lógica de que los 3.200 despidos en el año fiscal 2026 impliquen que hay que pagar menos nóminas. Xbox debe empezar a ser rentable para seguir las directrices de la dirección de Microsoft.

En el mismo artículo se comenta que la nueva ronda de despidos llegaría en noviembre, y debe ser un infierno ser un trabajador de uno de los estudios de Xbox que aún no han sido desmantelados sabiendo que antes de navidades te puedes ir a la calle en un momento complicadísimo en la industria.

Se estima que se han despedido a casi 1.900 personas dentro de estudios de Xbox desde julio de este año y quedan unos 1.300 empleos que recortar hasta verano de 2027, y ya hemos visto que da igual que hagan uno de los mejores contenidos del año como la expansión de 'Doom Eternal' o un juego tan redondo como 'Gears of War E-Day' porque ninguno está a salvo. Quizá en Activision sí puedan dormir tranquilos.

Veremos cómo se convierten en la mayor fuente de entretenimiento del planeta ahora que no compiten sólo contra las consolas o Netflix, sino contra algo como TikTok y similares en una competencia, en definitiva, por nuestra atención.

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