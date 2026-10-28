Ya es oficial: Apple presenta por fin su primer MacBook Pro con pantalla táctil y recupera el mítico logo iluminado

Apple ha decidido mantener una separación bastante clara entre sus dispositivos: el iPad estaba pensado para utilizarse con los dedos, mientras que el Mac seguía apoyándose en el teclado y el trackpad. Esa distinción se mantuvo durante buena parte de la historia de sus ordenadores, incluso cuando otros fabricantes llevaban tiempo combinando ambas formas de interacción en un mismo equipo.

La espera ha terminado. Apple ha presentado nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas que incorporan, por primera vez en la historia del Mac, una pantalla principal compatible con la interacción táctil. Los equipos estrenan los paneles PROLED XDR y llevan la Dynamic Island a los ordenadores de la compañía, además de adoptar un diseño más fino y ligero. La novedad tampoco se limita al hardware: macOS 27 incorpora funciones para manejar el ordenador directamente con los dedos, en una apuesta que amplía las posibilidades de interacción de su familia de portátiles profesionales.

La tecnología OLED es una de las grandes protagonistas de esta renovación. A diferencia de los paneles LCD con retroiluminación mini-LED utilizados hasta ahora en los MacBook Pro, las nuevas pantallas recurren a una arquitectura OLED en tándem, con píxeles que emiten su propia luz y pueden apagarse individualmente. Apple anuncia hasta 2.000 nits de brillo máximo tanto en HDR como en SDR, un contraste de 10.000.000:1 y una frecuencia de actualización variable de hasta 120 Hz. Por su parte, la Dynamic Island permite consultar actividades en directo, aceptar solicitudes de AirDrop o controlar la reproducción musical.

Un cambio que va más allá de la pantalla

Pero las cifras de brillo y contraste no lo cuentan todo. Los nuevos paneles también son compatibles con los espacios de color P3 y Adobe RGB, especialmente relevantes para quienes trabajan con fotografía y diseño, además de cubrir más del 80% de Rec. 2020, un estándar utilizado en vídeo de alto rango dinámico. Apple incorpora calibración individual de fábrica para mantener la precisión del color y ofrece una opción de cristal nanotexturizado destinada a reducir los reflejos. Son características que buscan acercar la experiencia de un monitor profesional a un ordenador que podemos llevar con nosotros.

Una cosa es poder tocar la pantalla y otra conseguir que el sistema operativo esté preparado para ello. Apple ha trabajado precisamente en esa segunda parte, adaptando macOS 27 para que podamos desplazarnos por una página con el dedo, ampliar fotografías mediante gestos o mover elementos directamente en pantalla. El sistema también traduce automáticamente los toques en clics, lo que permite utilizar muchas aplicaciones existentes sin que hayan sido rediseñadas. No se trata, por tanto, de sustituir las herramientas tradicionales, sino de combinar distintas formas de interacción según lo que estemos haciendo.

Las posibilidades también llegan a programas que forman parte del trabajo cotidiano de numerosos profesionales. Apple plantea que los diseñadores puedan dibujar directamente sobre el panel, que los músicos utilicen instrumentos virtuales en pantalla y que los desarrolladores prueben la interacción táctil de sus aplicaciones para iPhone y iPad desde el propio Mac. La compañía también ha anunciado funciones específicas para Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro, desde colocar clips hasta tocar teclados musicales virtuales. Estas novedades llegarán mediante actualizaciones de Apple Creator Studio previstas para noviembre, mientras que otras aplicaciones de terceros incorporarán adaptaciones más adelante.

El camino elegido con los procesadores también nos ayuda a entender dónde encajan estos ordenadores. Apple ha incorporado los chips M5 Pro y M5 Max, ya presentes en los MacBook Pro anunciados en marzo, mientras que el M6 ha debutado recientemente en el modelo básico de 14 pulgadas. Aunque la numeración pueda llevar a confusión, hablamos de categorías diferentes dentro de la familia Apple Silicon, con distintas capacidades y públicos objetivo. Los nuevos equipos admiten configuraciones de hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento, dos cifras que refuerzan su orientación hacia profesionales con cargas de trabajo especialmente exigentes.

Estamos ante una renovación que también afecta al diseño físico de estos portátiles. La compañía de Cupertino ha reducido los marcos, afinado el chasis y aligerado el conjunto, con pesos anunciados de aproximadamente 1,36 y 1,81 kilos para los modelos de 14 y 16 pulgadas, respectivamente. También recupera la manzana iluminada en la tapa, uno de los rasgos más reconocibles de los antiguos MacBook Pro, desaparecido con el rediseño de 2016. La bisagra ofrece mayor estabilidad al tocar la pantalla y el sistema puede estabilizar automáticamente la imagen durante las videollamadas. Una nueva arquitectura térmica permite, según Apple, mantener el rendimiento sostenido y alejar el aire caliente del panel.

Si hablamos de autonomía, Apple anuncia hasta 24 horas de batería, según sus propias pruebas y dependiendo del uso y la configuración, además de carga rápida para recuperar hasta el 50% en 30 minutos. En conectividad encontramos tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, una ranura SDXC, MagSafe, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Los modelos con M5 Pro admiten hasta tres monitores externos, mientras que los equipados con M5 Max pueden utilizar hasta cuatro, una diferencia relevante para quienes necesitan ampliar su espacio de trabajo.

La historia de este cambio también merece que nos detengamos en algunos antecedentes. Apple presentó el primer MacBook Pro en 2006, pero otros fabricantes ya exploraban las pantallas táctiles en sus portátiles poco después. HP documentaba en 2008 su TouchSmart tx2, un convertible multitáctil, y Microsoft incorporó esta tecnología al Surface Laptop en 2017. La firma de Cupertino había experimentado con una solución diferente: la Touch Bar de 2016, aquella pequeña pantalla sobre el teclado que reemplazaba las teclas de función en determinados modelos. Ahora, dos décadas después del nacimiento del MacBook Pro, el tacto llega finalmente a su pantalla principal.

Todas estas novedades tienen un precio, y no precisamente pequeño. En España, el nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR parte de 3.349 euros para el modelo de 14 pulgadas y de 3.949 euros para el de 16, ambos disponibles con procesadores M5 Pro y M5 Max. Las reservas ya están abiertas y las primeras unidades estarán disponibles a partir del 6 de noviembre. Apple busca atraer especialmente a creadores de contenido y profesionales de la edición, aunque habrá que comprobar hasta qué punto estarán dispuestos a pagar más por esta nueva forma de interactuar con el Mac.

Imágenes | Apple

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