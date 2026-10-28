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Amazon renueva sus altavoces Echo: IA local, router eero integrado y un despertador para la mesita de noche

Tres nuevos modelos de Echo con características que sorprenden frente a generaciones anteriores

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Fran León

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Amazon ha puesto sobre la mesa su nueva hornada de dispositivos inteligentes impulsados por Alexa (todos son compatibles con Alexa+), un movimiento que busca renovar los formatos más clásicos de la casa apostando por un procesador más capaz, funciones de IA ejecutadas directamente en local y la integración de tecnologías de conectividad que hasta ahora requerían accesorios independientes.

La familia de altavoces y accesorios inteligentes se amplía con tres propuestas muy diferenciadas orientadas a cubrir necesidades específicas del hogar.

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  • Echo Dot Studio con cámara: a la venta por 225,99 euros, aunque se mantiene la versión clásica sin cámara.
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Echo Dot: más cerebro, router eero y un 50% más de graves

Echo Dot 2

El formato más popular de la compañía evoluciona con una revisión que no solo se queda en el exterior de tejido 3D. En su interior integra el nuevo chip personalizado de Amazon (AZ3) con un acelerador de IA diseñado para filtrar ruido de fondo de forma más eficiente y procesar comandos sin depender tanto de la nube.

Por primera vez, el altavoz incluye de serie un controlador domótico para enlazar luces o termostatos compatibles, además de actuar como amplificador de red eero (aportando hasta 93 metros cuadrados de cobertura adicional de WiFi).

Su sonido ha sido mejorado con un cuarto micrófono para mejorar la captación de voz a distancia. De esta forma, el dispositivo promete un perfil acústico con un 50% más de graves que su generación anterior.

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Echo Studio con cámara: inteligencia visual en formato prémium

Amazon Echo Studio Con Camara

Para quienes buscan la máxima calidad de sonido sin renunciar a las nuevas capacidades de interacción, el nuevo Echo Studio con cámara añade una capa visual al altavoz más ambicioso del catálogo.

Este Echo Studio mantiene la arquitectura de alta fidelidad con woofer, Dolby Atmos y calibración automática en función de la acústica de la habitación. Gracias a la incorporación de una cámara, Alexa puede interpretar el entorno en tiempo real, además de permitir echar un vistazo rápido a la estancia desde el móvil.

Cuenta con un botón específico de desconexión por hardware para anular tanto los micrófonos como la lente, acompañado de un LED indicador de uso, lo que le otorga al usuario la capa de privacidad que se le exige a este tipo de dispositivos.

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Echo Time: un despertador inteligente ideado para la mesita de noche

Echo Time 1

Pensando específicamente en el dormitorio y prescindiendo por completo de cámaras, Amazon ha introducido el Echo Time, un dispositivo con pantalla táctil circular de 3,2 pulgadas enfocado al descanso y la organización matutina.

Gracias a sus sensores de sueño Omnisense, realiza un seguimiento del descanso sin necesidad de wearables. Esta tecnología es capaz de detectar fases de sueño ligero para activar alarmas inteligentes que despiertan al usuario en el momento más óptimo, dentro de un margen preestablecido.

La pantalla y el tono de la alarma, además, aumentan de intensidad de forma progresiva para imitar la luz natural del alba, reduciendo la emisión de luz azul durante la noche.

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