Amazon renueva sus altavoces Echo: IA local, router eero integrado y un despertador para la mesita de noche

Amazon ha puesto sobre la mesa su nueva hornada de dispositivos inteligentes impulsados por Alexa (todos son compatibles con Alexa+), un movimiento que busca renovar los formatos más clásicos de la casa apostando por un procesador más capaz, funciones de IA ejecutadas directamente en local y la integración de tecnologías de conectividad que hasta ahora requerían accesorios independientes.

La familia de altavoces y accesorios inteligentes se amplía con tres propuestas muy diferenciadas orientadas a cubrir necesidades específicas del hogar.

Echo Dot: disponible por 104,99 euros y una versión infantil por 114,99 euros.

Amazon Echo Dot (última gen.): altavoz inteligente compacto con sonido espectacular y controlador de Hogar digital Hoy en Amazon — 104,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Kids Echo Dot (última generación) Hoy en Amazon — 114,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Dot Studio con cámara: a la venta por 225,99 euros, aunque se mantiene la versión clásica sin cámara.

Nuevo Amazon Echo Studio con cámara para el hogar Hoy en Amazon — 259,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Time: disponible por 214,99 euros.

Nuevo Amazon Echo Time Hoy en Amazon — 214,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Dot: más cerebro, router eero y un 50% más de graves

El formato más popular de la compañía evoluciona con una revisión que no solo se queda en el exterior de tejido 3D. En su interior integra el nuevo chip personalizado de Amazon (AZ3) con un acelerador de IA diseñado para filtrar ruido de fondo de forma más eficiente y procesar comandos sin depender tanto de la nube.

Por primera vez, el altavoz incluye de serie un controlador domótico para enlazar luces o termostatos compatibles, además de actuar como amplificador de red eero (aportando hasta 93 metros cuadrados de cobertura adicional de WiFi).

Su sonido ha sido mejorado con un cuarto micrófono para mejorar la captación de voz a distancia. De esta forma, el dispositivo promete un perfil acústico con un 50% más de graves que su generación anterior.

Amazon Echo Dot (última gen.): altavoz inteligente compacto con sonido espectacular y controlador de Hogar digital Hoy en Amazon — 104,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Kids Echo Dot (última generación) Hoy en Amazon — 114,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Studio con cámara: inteligencia visual en formato prémium

Para quienes buscan la máxima calidad de sonido sin renunciar a las nuevas capacidades de interacción, el nuevo Echo Studio con cámara añade una capa visual al altavoz más ambicioso del catálogo.

Este Echo Studio mantiene la arquitectura de alta fidelidad con woofer, Dolby Atmos y calibración automática en función de la acústica de la habitación. Gracias a la incorporación de una cámara, Alexa puede interpretar el entorno en tiempo real, además de permitir echar un vistazo rápido a la estancia desde el móvil.

Cuenta con un botón específico de desconexión por hardware para anular tanto los micrófonos como la lente, acompañado de un LED indicador de uso, lo que le otorga al usuario la capa de privacidad que se le exige a este tipo de dispositivos.

Nuevo Amazon Echo Studio con cámara para el hogar Hoy en Amazon — 259,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Time: un despertador inteligente ideado para la mesita de noche

Pensando específicamente en el dormitorio y prescindiendo por completo de cámaras, Amazon ha introducido el Echo Time, un dispositivo con pantalla táctil circular de 3,2 pulgadas enfocado al descanso y la organización matutina.

Gracias a sus sensores de sueño Omnisense, realiza un seguimiento del descanso sin necesidad de wearables. Esta tecnología es capaz de detectar fases de sueño ligero para activar alarmas inteligentes que despiertan al usuario en el momento más óptimo, dentro de un margen preestablecido.

La pantalla y el tono de la alarma, además, aumentan de intensidad de forma progresiva para imitar la luz natural del alba, reduciendo la emisión de luz azul durante la noche.

Nuevo Amazon Echo Time Hoy en Amazon — 214,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

También pueden interesarte

Echo Dot (5.ª generación) | Antracita + Tapo L530EA Bombilla LED Inteligente (E27) Hoy en Amazon — 94,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo. Cuál comprar y recomendaciones en función del uso

En Xataka | Mejores altavoces inteligentes 2026: cuál comprar y 7 modelos recomendados